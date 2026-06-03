Разкрити са процесорите Nvidia N1X и N1 Arm

В интернет пространството изтекоха пълните спецификации на дългоочакваната процесорна фамилия Nvidia N1. Изградени върху Arm архитектура и специално проектирани да вдъхнат нов живот на лаптопите под Windows, тези чипове обещават да пренапишат правилата на играта. Голямото разкритие, дошло благодарение на авторитетния портал VideoCardz, се случва броени дни преди технологичното мека-изложение Computex 2026, където се очакваше официалният дебют.

Параметрите на флагмана Nvidia N1X звучат направо стряскащо за конкуренцията! Този силициев звяр е базиран на архитектурата GB10 и предлага внушителна конфигурация от цели 20 ядра – балансиран микс от 10 високопроизводителни Cortex-X925 и 10 енергоефективни Cortex-A725 ядра. Истинската бомба обаче се крие във вградения графичен ускорител от поколението Nvidia Blackwell. Снабден с умопомрачителните 6144 CUDA ядра, този интегриран чип на хартия разполага с мощта на бруталната настолна видеокарта GeForce RTX 5070. За по-скромните конфигурации се подготвя и олекотена версия на N1X с 18 ядра (9+9) и 5120 CUDA ядра, като и двата флагмански варианта ще консумират между 45W и 80W, поддържайки до 128 GB светкавична LPDDR5x памет.

За по-достъпните преносими компютри „зеленият гигант“ е подготвил стандартната серия Nvidia N1, която също няма намерение да пуска аванта на съперниците. Тук потребителите ще избират между модификации с 12 ядра (8+4) и 10 ядра (7+3). Графичната мощ при тях е поверена съответно на 2560 и 2048 CUDA ядра, което е напълно достатъчно да остави в историята досегашните представи за вградено видео. Големият коз на базовите N1 процесори е тяхната икономичност – апетитът им за енергия е свит в рамките на скромните 18W до 45W, което обещава рекорден живот на батерията без компромиси с производителността.

Макар от централата на Nvidia все още да пазят пълно мълчание и да не са подпечатали официално тези спецификации, интригата остава огромна. Според анализаторите от VideoCardz, част от документацията по проекта датира още отпреди две години, което подсказва за изключително дълъг, прецизен и потаен процес на разработка. Дали всички тези чудовищни чипове ще излязат под светлините на прожекторите на Computex, предстои да разберем, но едно е ясно – ерата на скучните и слаби мобилни процесори официално приключи.