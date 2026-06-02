Новини
Технологии »
Toyota патентова ново поколение дръжки на врати

Toyota патентова ново поколение дръжки на врати

2 Юни, 2026 13:40 1 983 1

  • toyota-
  • дръжки-
  • врати-
  • иновация

С тях профилът на вратата остава идеално гладък и аеродинамичен

Toyota патентова ново поколение дръжки на врати - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японците от Toyota изглежда са напът да сложат край на едно от най-досадните недоразумения в модерното автомобилостроене – така наречените скрити дръжки на вратите. Макар този дизайнерски трик да изглежда изключително технологично и да изчиства силуета на колата, реалността често ни кара да въздишаме тежко пред затворената врата. Сега, инженерният екип от Страната на изгряващото слънце е патентовал коренно различен подход, който обещава хем вълкът да е сит, хем агнето – цяло.

През последните години потъващите в каросерията елементи се превърнаха в истинска мода, продиктувана най-вече от преследването на по-ниско аеродинамично съпротивление при електромобилите. В реалния живот обаче нещата не са толкова розови. Едва ли има шофьор, който да не е изпитвал тиха ярост, опитвайки се да подходи към колата си с пълни ръце, в люта зима с дебели ръкавици или просто при проливен дъжд. Електрическите сервомоторчета често отказват, а замръзването им през януари е класика в жанра. Да не говорим за кошмарните сценарии след пътнотранспортно произшествие, когато блокиралата електроника може буквално да капанира хората в купето.

Toyota патентова ново поколение дръжки на врати

Проблемът вече е толкова сериозен, че регулаторите започнаха да размахват пръст. В Китай например вече е в ход подготовката на нов закон за 2027 г., който ще задължи абсолютно всеки нов автомобил на пазара да разполага с механична система за отваряне, напълно независима от батерии и кабели.

Вместо обаче да се връща десетилетия назад към ретро решенията, Toyota залага на хитроумен компромис. Според официалните скици от патентното ведомство (заведено под номер 20260139527), профилът на вратата остава идеално гладък и аеродинамичен. Магията се случва при докосване – тогава част от самия механизъм се завърта навътре, освобождавайки дълбока и удобна ниша за пръстите. Така човек получава стабилен, напълно естествен захват, без да се налага да „воюва“ с изскачащи пластмаси.

Toyota патентова ново поколение дръжки на врати

Всъщност става дума за еволюция на концепция, която марката вече пробва да внедри в своя Highlander EV. Сега обаче ергономията е изведена на съвсем различно ниво, улеснявайки максимално възрастните хора или тези с по-слаб хват.

Разбира се, както при всеки пресен патент, все още е рано да гърмим шампанското. Концерните регистрират хиляди гениални идеи всяка година, голяма част от които прашасват в архивите. Но предвид задаващите се солени регулации и масовото недоволство на купувачите, нищо чудно точно това интелигентно решение много скоро да се превърне в стандарт за бъдещите модели на марката.

Toyota патентова ново поколение дръжки на врати


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    Идеално място за гнездо на оси и приютяването на всякакви твари. И съвсем не се шегувам.

    15:12 02.06.2026