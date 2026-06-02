Google отваря първия си физически магазин извън САЩ

2 Юни, 2026 16:39 561 1

Обектът ще се намира в Токио, Япония

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google разширява стратегията си за физически магазини на международно ниво, като отваря първия си физически магазин извън САЩ. Новият шоурум, чието откриване е планирано за това лято, ще заема първия етаж на престижния комплекс „Омокадо“ в „Токио Плаза“, разположен в луксозния търговски квартал Омотесандо в японския град. Изборът на Япония за този знаков глобален шоурум е добре обмислен ход за технологичния гигант, който затваря кръга и отдава почит на пазара, където компанията е установила своя първи корпоративен офис в чужбина преди десетилетия.

Както се вижда на архитектурния макет по-горе, външният облик съчетава характерната за Google минималистична естетика с традиционни японски дизайнерски елементи, като използва вертикална дървена рамка по фасадата и изпъкнала ъглова витрина, сигнализираща за предстоящото откриване. Този обект е проектиран да бъде център за практическо изживяване, а не просто продажбен щанд. Търговският етаж ще предостави на потребителите специално пространство за тестване на цялата гама потребителски хардуер на Google, включваща най-новите смартфони Pixel, екосистемите за умен дом Nest, носимите устройства Fitbit и редица оригинални аксесоари. Google също така планира специализирани интерактивни зони за демонстрация на най-новите си функции за изкуствен интелект, с цел да даде на купувачите реална представа за това как софтуерната му екосистема функционира в реалния свят.

От решаващо значение е, че обектът в Омотесандо инвестира сериозно в потребителското преживяване, като създава солидна сервизна зона на място. Флагманският магазин ще действа като център за клиенти, които искат да получат онлайн поръчки на място. Специалисти по поддръжка ще бъдат разположени на място, за да се занимават с диагностика при проблеми, да насочват новите купувачи при първоначалната конфигурация на устройствата и да извършват сертифицирани ремонти на хардуера Pixel на място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 В Ситняково кога пускат магазина?

    0 0 Отговор
    За една съседка питам да ходи да гледа промоции.

    17:39 02.06.2026