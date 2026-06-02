Европа официално обявява война на дигиталния монопол на американските технологични гиганти в административния сектор

2 Юни, 2026 13:50 474 4

На хоризонта се задава изцяло нов, независим проект, наречен Euro-Office

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Този проект, който има амбицията да се превърне в категоричен отговор на вездесъщите платформи Microsoft Office и Google Docs. Проектът е замислен като пълноценна екосистема, която ще предложи на потребителите пълния арсенал от познати дигитални инструменти за обработка на текст, сложни таблици и презентации.

Голямата премиера на версия 1.0 е насрочена за броени дни – на 9 юни софтуерният пакет ще бъде качен за свободно изтегляне в публичните хранилища на GitHub. Платформата ще предложи напълно функционални уеб-базирани редактори, които поддържат съвместна работа по документите в реално време, за да не се губи нито секунда от продуктивността на екипите.

За да бъде преходът възможно най-плавен и безболезнен, инженерите са заложили на класическия, добре познат лентов интерфейс (т.нар. ribbon меню), с който потребителите на Microsoft са свикнали от години. По отношение на съвместимостта компромиси няма – Euro-Office осигурява безупречна работа както с масовите формати DOCX, XLSX и PPTX, така и със свободните стандарти OpenDocument (ODT, ODS и ODP).

Основната мисия зад този софтуерен алианс е стратегическа. Държавните институции, университетите и редица строго регулирани бизнес сектори на Стария континент най-после ще получат реален шанс да скъсат оковите на зависимостта си от американските облачни алтернативи. Изключително улеснение е фактът, че Euro-Office няма да изисква сложна инсталация „от нулата“, а ще дойде като директно интегриран компонент в съществуващите европейски софтуерни мрежи.

Зад гърба на мащабната инициатива стои тежка артилерия от водещи европейски технологични компании и софтуерни къщи с отворен код. Сред основните двигатели на проекта личат имената на Ionos, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, Open-Xchange и Office.eu. За момента авторите на проекта запазват мълчание дали това интелигентно решение ще бъде достъпно за масова употреба и в региони извън пределите на Европейския съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Да бе познай... те и чайниците и руснаците пробваха
    Ще е забавно да гледаме европеперудките как се пънат.
    За тоя монопол има причини

    14:06 02.06.2026

  • 2 Фани

    1 0 Отговор
    Европа, нито знае, какво обявява, нито какво прави, нито, от къде се връща! Само едно е сигурно, отива там, откъдето няма връщане, назад! Италия, Франция, Испания,
    Португалия, това ли е Европа! Дългове с милиарди и всичко е Евролизия?

    Коментиран от #4

    14:11 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фани":

    Споко - урсулите измислиха как да "оправят" милиардите.

    Бюджета на ЕС ще се удвои, което ще стане като се удвои вноската на всяка държава! УРА! Още веднъж ще плащаме двойно.

    И понеже бюджета не стига - ще взимаме ОБЩИ заеми! Няма не искам! Урсулите ще взимат заеми и ще харчат както им кефне - ти ще плащаш! Щото наште продажни главоци са съгласни на тая схема.

    14:21 02.06.2026