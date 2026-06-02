Европа официално обявява война на дигиталния монопол на американските технологични гиганти в административния сектор

Този проект, който има амбицията да се превърне в категоричен отговор на вездесъщите платформи Microsoft Office и Google Docs. Проектът е замислен като пълноценна екосистема, която ще предложи на потребителите пълния арсенал от познати дигитални инструменти за обработка на текст, сложни таблици и презентации.

Голямата премиера на версия 1.0 е насрочена за броени дни – на 9 юни софтуерният пакет ще бъде качен за свободно изтегляне в публичните хранилища на GitHub. Платформата ще предложи напълно функционални уеб-базирани редактори, които поддържат съвместна работа по документите в реално време, за да не се губи нито секунда от продуктивността на екипите.

За да бъде преходът възможно най-плавен и безболезнен, инженерите са заложили на класическия, добре познат лентов интерфейс (т.нар. ribbon меню), с който потребителите на Microsoft са свикнали от години. По отношение на съвместимостта компромиси няма – Euro-Office осигурява безупречна работа както с масовите формати DOCX, XLSX и PPTX, така и със свободните стандарти OpenDocument (ODT, ODS и ODP).

Основната мисия зад този софтуерен алианс е стратегическа. Държавните институции, университетите и редица строго регулирани бизнес сектори на Стария континент най-после ще получат реален шанс да скъсат оковите на зависимостта си от американските облачни алтернативи. Изключително улеснение е фактът, че Euro-Office няма да изисква сложна инсталация „от нулата“, а ще дойде като директно интегриран компонент в съществуващите европейски софтуерни мрежи.

Зад гърба на мащабната инициатива стои тежка артилерия от водещи европейски технологични компании и софтуерни къщи с отворен код. Сред основните двигатели на проекта личат имената на Ionos, Nextcloud, EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, Open-Xchange и Office.eu. За момента авторите на проекта запазват мълчание дали това интелигентно решение ще бъде достъпно за масова употреба и в региони извън пределите на Европейския съюз.