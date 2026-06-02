Най-мощният лаптоп на Microsoft досега

Помните ли епохалното фиаско, когато Microsoft изтри с лека ръка близо милиард долара от баланса си заради неосъществената мечта за Arm чип под капака на първия си флагман Surface? Е, софтуерният гигант очевидно не е от онези, които се отказват лесно. Историята прави рязък завой, защото Редмънд се завръща на ринга с чудовищна машина, готова да изтрие спомена за миналите грехове. Представяме ви новия Surface Laptop Ultra – върховото постижение в хардуерната история на компанията, което разчита на бруталната мощ на изцяло непозната силициева архитектура.

Въпреки че Microsoft все още крие част от картите си и обвива в мистерия финалните цени и пълните спецификации, шефът на дивизията Surface, Андрю Хил, не спести суперлативите: „Това е най-мощното устройство, което някога е напускало лабораториите ни.“ И думите му съвсем не са празен PR шум. В сърцето на този 15-инчов звяр тупти революционният процесор Nvidia RTX Spark – Arm-базиран суперчип, оптимизиран до съвършенство за Windows 11, чието ДНК е заимствано директно от миналогодишните мини-суперкомпютри DGX Spark.

За да си представите мащаба на това инженерно чудо, върховата конфигурация предлага умопомрачителните 20 процесорни ядра и графичен модул с 6144 CUDA ядра, подкрепени от до 128 GB споделена памет. Разбира се, по-достъпните базови модификации ще стартират с по-скромните, но напълно достатъчни 16 GB RAM. От компанията побързаха да успокоят пазара, че семейството чипове RTX Spark тепърва ще се разраства, за да покрие различни ценови класове.

На практика този преносим компютър обещава да размие границите между мобилност и настолна мощ. Инженерите обещават графична производителност, способна да засрами лаптопи с тежки дискретни карти от рода на GeForce RTX 5070, гарнирана с чудовищния 1 петафлоп изчислителна мощ за задачи с изкуствен интелект. Най-хубавото? Всичко това идва с обещание за истински, „целодневен“ живот на батерията без необходимост от докинг станция.

Визуалното и тактилно изживяване също е изведено в абсолютен абсолют. Лицето на машината е зашеметяващ 15-инчов сензорен Mini LED дисплей с плътност на пикселите от 262 PPI и рекордна пикова яркост от 2000 нита – истинска благодат за очите дори под директна слънчева светлина. Под клавиатурата пък се простира най-огромният хаптичен тракпад, монтиран някога в преносим компютър от гамата Surface.

Цялата тази технологична мощ е опакована в изключително елегантно шаси, излято в луксозни нюанси на сребристо и тъмносиво, като общото тегло на машината остава закотвено под границата от 2 кг. За разлика от досегашния минимализъм, тук не се налага да носите досаден хъб с кабели. На ваше разположение е пълен арсенал от портове: USB Type-C, класическо USB Type-A, HDMI изход, пълноразмерен слот за SD карти и незаменимият аудио жак.