IBM ще похарчи над 10 милиарда долара за пет години, за да изгради работещ квантов компютър

Американският технологичен пионер IBM хвърля ръкавицата в глобалната надпревара за супертехнологии, анонсирайки мащабна офанзива в сферата на бъдещето. Корпорацията е твърдо решена да инвестира умопомрачителните 10 милиарда долара в рамките на следващата петилетка. Крайната цел на това финансово цунами е ясна и категорична – до 2029 година светът да разполага с напълно функциониращ, безпогрешен квантов компютър, способен да извършва сложни изчисления отвъд границите на човешкото въображение

Този дързък ход на IBM съвпада с мощен тласък от страна на Белия дом, където президентът Доналд Тръмп даде зелена светлина на мащабна държавна програма за стимулиране на квантовия сектор. Вашингтон вече задели 2 милиарда долара за придобиване на дялове в девет водещи компании от бранша, но голямата новина е проектът „Андерон“. Държавата ще поеме половината от разходите за изграждането на специализиран мегазавод на американска земя, който ще бълва новото поколение квантови чипове.

Така квантовата фиксация буквално пренарежда приоритетите на световната икономика! Последните научни пробиви отприщиха истински фурор сред фармацевтичните компании, финансовите анализатори и експертите по киберсигурност, тъй като тези машини могат да разбиват кодове за секунди и да синтезират лекове за непознати болести. Пътят дотам обаче не е осеян с рози. Огромният процент грешки при преноса на данни остава препъникамък, като дори босът на Google Сундар Пичай наскоро охлади страстите с прогнозата, че реално работеща квантова машина ще видим най-рано след 10 години.

IBM обаче няма намерение да чака и започва да действа с размах. Заделените милиарди ще отидат за масивна научноизследователска дейност, изграждане на глобална партньорска екосистема и разгръщане на индустриален капацитет. Компанията веднага влива един милиард долара директно в проекта „Андерон“, като отваря вратите на своите лаборатории, патенти и инженери за своите съюзници. И докато конкурентите тепърва правят първи стъпки, IBM вече има зад гърба си опит с над 90 разработени квантови системи – титанично предимство, което я позиционира като абсолютен фаворит в тази технологична революция.