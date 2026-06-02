Xiaomi вече поддържа AirDrop, но с малка уловка

Xiaomi официално се включи в надпреварата за оперативна съвместимост, след като марката обяви, че вградената съвместимост с Apple AirDrop вече е интегрирана директно в стандартното меню „Quick Share“. Тази интеграция позволява безпроблемно, междуплатформено прехвърляне на медии и данни към хардуер с iOS и macOS, без да се налагат тромави приложения или обходни решения чрез облак, като преодолява дългогодишната дълбока пропаст между конкуриращите се технологични екосистеми.

Въпреки това функцията е ограничена до един-единствен флагмански модел при пускането на пазара. Всъщност тази възможност е свързана с нововъведената архитектура HyperOS 3. Дребният шрифт в официалното видео разкрива, че само наскоро дебютиралият Xiaomi 17T Pro притежава усъвършенстваните хардуерни спецификации и мрежови възможности, необходими за изпълнение на този безжичен обмен веднага след изваждането от кутията, оставяйки собствениците на по-стари модели да чакат бъдещи софтуерни актуализации или да се сблъскват със структурни хардуерни ограничения.

За ранните потребители, които искат да изпробват тази функция, оперативната механика изисква специфична конфигурация на приемащата страна. Хардуерът на Apple трябва временно да настрои видимостта на AirDrop на „Всички за 10 минути“, за да позволи на системата на Xiaomi да сканира, идентифицира и завърши прехвърлянето. Xiaomi не е първата компания, която осъществява тази промяна в екосистемата. Google даде тон със серията Pixel 10, следвана отблизо от гамата Galaxy S26 на Samsung и най-новите флагмани на Oppo и Vivo, доказвайки, че междуплатформената съвместимост бързо се превръща в стандартно оборудване в цялата индустрия.