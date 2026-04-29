CATL взриви пазара с батерии, които се зареждат по-бързо от пиенето на кафе

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

На най-мащабния технологичен форум в Пекин, световният лидер CATL хвърли ръкавицата на традиционните двигатели, демонстрирайки арсенал от иновации, които буквално пренаписват законите на физиката и логистиката. Китайският гигант не просто показа нови продукти – той атакува едновременно всички "болни места" на електромобилите: мъчително бавното зареждане, теглото и пробега.

Shenxing III: Светкавично зареждане, което граничи с магия

Еха! Представете си да спрете на зарядната станция и докато измиете предното си стъкло, батерията ви вече да е "пълна до горе". Третото поколение Shenxing постига точно това. С феноменален пиков коефициент от 15C, тази технологична хала пълни капацитета си от 10% до 98% за невероятните 6 минути и 27 секунди. Студът вече не е оправдание – дори при люта зима и -30 градуса, батерията се съживява до почти максимум за под десет минути. Това е шах и мат за психологическата бариера, наречена „страх от изтощена батерия“.

Qilin III и Condensed: Маратонците на новото време

Ако за вас скоростта на зареждане е важна, но автономността е религия, то новата фамилия Qilin е вашият отговор. Стандартната версия Qilin III сваля излишните килограми (тежи едва 625 кг) и предлага енергийна плътност от 280 Wh/kg, което преведено на езика на шофьорите означава над 1000 км с едно зареждане. Но истинското "чудовище" е версията Condensed – с нейните 350 Wh/kg големите луксозни лимузини ще могат да изминат до 1500 км без спиране. Сбогом на мита, че електромобилът става само за градско каране!

Freevoy II и Naxtra: Хибриден ренесанс и край на литиевата диктатура

CATL не забравя и тези, които все още искат "застраховка" под капака. Втората генерация Freevoy Super Hybrid предлага на хибридите до 600 км чисто електрически пробег, а общият обхват достига космическите 2000 км. Междувременно, натриево-йонната технология Naxtra се готви за масово производство в края на 2026 година. Това е стратегически ход, който ще направи евтините електромобили реалност, освобождавайки индустрията от скъпата хватка на лития.

С пазарен дял, надхвърлящ 42%, CATL не просто произвежда компоненти – те диктуват темпото на глобалната индустрия. Когато зареждането отнема по-малко време от проверката на налягането в гумите, а пробегът конкурира дизеловите агрегати, бъдещето вече не е зад ъгъла. То е тук, в куплунга на зарядното устройство.