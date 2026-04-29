CATL взриви пазара с батерии, които се зареждат по-бързо от пиенето на кафе

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.
На най-мащабния технологичен форум в Пекин, световният лидер CATL хвърли ръкавицата на традиционните двигатели, демонстрирайки арсенал от иновации, които буквално пренаписват законите на физиката и логистиката. Китайският гигант не просто показа нови продукти – той атакува едновременно всички "болни места" на електромобилите: мъчително бавното зареждане, теглото и пробега.
Shenxing III: Светкавично зареждане, което граничи с магия
Еха! Представете си да спрете на зарядната станция и докато измиете предното си стъкло, батерията ви вече да е "пълна до горе". Третото поколение Shenxing постига точно това. С феноменален пиков коефициент от 15C, тази технологична хала пълни капацитета си от 10% до 98% за невероятните 6 минути и 27 секунди. Студът вече не е оправдание – дори при люта зима и -30 градуса, батерията се съживява до почти максимум за под десет минути. Това е шах и мат за психологическата бариера, наречена „страх от изтощена батерия“.
Qilin III и Condensed: Маратонците на новото време
Ако за вас скоростта на зареждане е важна, но автономността е религия, то новата фамилия Qilin е вашият отговор. Стандартната версия Qilin III сваля излишните килограми (тежи едва 625 кг) и предлага енергийна плътност от 280 Wh/kg, което преведено на езика на шофьорите означава над 1000 км с едно зареждане. Но истинското "чудовище" е версията Condensed – с нейните 350 Wh/kg големите луксозни лимузини ще могат да изминат до 1500 км без спиране. Сбогом на мита, че електромобилът става само за градско каране!
Freevoy II и Naxtra: Хибриден ренесанс и край на литиевата диктатура
CATL не забравя и тези, които все още искат "застраховка" под капака. Втората генерация Freevoy Super Hybrid предлага на хибридите до 600 км чисто електрически пробег, а общият обхват достига космическите 2000 км. Междувременно, натриево-йонната технология Naxtra се готви за масово производство в края на 2026 година. Това е стратегически ход, който ще направи евтините електромобили реалност, освобождавайки индустрията от скъпата хватка на лития.
С пазарен дял, надхвърлящ 42%, CATL не просто произвежда компоненти – те диктуват темпото на глобалната индустрия. Когато зареждането отнема по-малко време от проверката на налягането в гумите, а пробегът конкурира дизеловите агрегати, бъдещето вече не е зад ъгъла. То е тук, в куплунга на зарядното устройство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
10:53 29.04.2026
2 си дзън
си е революция. Нещо батериите на Тесла изостанаха
10:55 29.04.2026
3 Правят
Коментиран от #4
11:08 29.04.2026
4 Така е
До коментар #3 от "Правят":Едно време най-добрите технологии ги продаваха на запад , А в Китай си караха ментетата, А сега оригиналното китайско го предлагат първо на най-важния автомобилен пазар в света - Китай. За нас огризките с 30 минути зареждане на двойно по-висока цена отколкото в Китай се продават електромобилите с 5 минути зареждане.
Там продажбите започнаха на 5 март 2026, като цените започват под 20 000 евро , а Европа ще се радва, ако дойдат поне през 2027 и цената със сигурност ще започва от 40 000 евро. Кога ще ги стигнем ... китайците.
11:21 29.04.2026
7 Край
Вече въпросът не е дали, А кога ще могат да произвеждат тези батерии в достатъчно количество за Да изместят напълно ДВГ. При 6 минути зареждане не останаха технически недостатъци на електромобилите.
Кеф ти евтина лека батерия с 400 км пробег, с която ще ти се наложи да спреш за по-малко от 5 минути за да стигнеш и до морето. Кеф ти по-скъпа с хиляда километра магистрален пробег за да си караш с кеф без да спираш да пикаеш 10 часа, а когато след 10 часа спреш за 10 минути да пикаеш, автомобила да е свършил със зареждането за шест минути за следващите 1000 километра за деня. И така нормалните 3000 км за деня на антиелектрика със само 12 минути зареждане
Коментиран от #9
11:26 29.04.2026
8 хаха
Дали не е само рекламен трик? За зарядна станция за 10ина такива коли едновременно при 6 минути на кола ще е нужен отделен малък ТЕЦ до нея.
В момента повечето бързи зарядни станции са на до 100-150Кв, т.е. все ще се зарежда за 1ч, даже батерията да подържа 6 мин. В домашни условия пак ще си зарежда цяла нощ. Единственият плюс- теоретични 1500км на зареждане в идеални условия.
За коли като този прототип няма ни кой да построи нови централи, ни да изгражда преносна мрежа само за зарядните станции, ни потребителите ще са щастливи да ползват обществени зарядни, ако цената им е 1 евро на Квч и 180КВч ще значат като да заредиш резервоар бензин или дизел. А за вкъщи по-евтините, по-малки и бавно зареждащи батерии ще си останат стандарт, защото няма кой да пусне ток за малък цех на всяка къща.
Коментиран от #10
11:33 29.04.2026
9 хаха
До коментар #7 от "Край":Припомни си закона на Ом и какво е мощност от 7ми клас и ще разбереш защо няма шанс тия батерии да станат масови.
Коментиран от #11
11:36 29.04.2026
10 Не ти ли омръзна
До коментар #8 от "хаха":Колко пъти трябва да ти пускам 3 секунния клип от магистрала Тракия за да го изгледаш? Изгуби 10 минути да пишеш глупости А така и не намери 3 секунди да изгледаш клипа с мощността на 11-те конектора на магистрала Тракия.
С тази мощност батерия 180 киловатчаса наистина няма да успее да се зареди за под 7 минути, а ще трябва да висиш на зарядната 13 минути на всеки 1000 км, докато не изградят по-мощни зарядни станции за да ти спестят и тези допълнителни 6 минути.
Ти на 1000 км по колко пъти и за колко време спираш за почивка или като Видин антиелектрик ги минаваш на един дъх без да отвориш шофьорската врата между две пълнения на резервоара? Това е любимия виц, който разказвате всички антиелектрици.
11:40 29.04.2026
11 Аз го знам
До коментар #9 от "хаха":А ти знаеш ли го? Ако не го знаеш попитай който и да е изкуствен интелект Колко е вътрешното съпротивление на тази батерия и да ти сметне колко е загряването.
Това ще ти обясни И защо при зареждане с 1500 киловата охладителната система на автомобила дори не включва до достигане на 50% заряд, а след това изключва на 90% въпреки че ви зареждането продължава до 97%
11:42 29.04.2026