Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Космически валс на смъртта: Телескопът Hubble улови как дълбокият космос бавно задушава спирална галактика

Космически валс на смъртта: Телескопът Hubble улови как дълбокият космос бавно задушава спирална галактика

8 Юни, 2026 11:42 1 010 4

  • космос-
  • черна дупка

Нови свръхдетайлни кадри на Messier 88 разкриват черна дупка с теглото на 100 милиона слънца и жестоката съдба на един звезден град, притиснат от околната среда

Космически валс на смъртта: Телескопът Hubble улови как дълбокият космос бавно задушава спирална галактика - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дълбокият космос отново ни разкрива своята красива, но и плашеща динамика чрез обектива на ветерана Hubble. Легендарният космически телескоп изпрати зашеметяващи, кристално чисти кадри на спиралната галактика Messier 88 ($M88$), намираща се на около 63 милиона светлинни години от нашия дом. За астрономите това ново изображение не е просто поредната красива картичка от вселената, а безценен учебникарски пример за това как безпощадната космическа среда може радикално и необратимо да промени съдбата на цял един звезден мегаполис.

В самото ядро на $M88$ дреме истинско чудовище – свръхмасивна черна дупка, чиято маса се равнява на внушителните 100 милиона слънца. Този гравитационен звяр ненаситно поглъща огромни количества космически газ и прах. Около него е концентриран ореол от древни, затихващи звезди, докато величествените спирални ръкави на галактиката все още пулсират от живот, изпълнени с млади звездни купове и плътни облаци от междузвездна материя.

Дните на този космически оазис обаче изглеждат преброени заради траекторията му на движение. В момента галактиката си проправя път през огромния куп в съзвездието Дева, насочвайки се право към неговото ядро. Изчисленията на учените показват, че след около 200 до 300 милиона години $M88$ ще извърши опасно близко прелитане покрай истинския титан в региона – гигантската елиптична галактика Messier 87. Проблемът е, че по време на това скоростно пътуване $M88$ се сблъсква с изключително горещата и гъста междугалактическа среда, която действа като мощен космически насрещен вятър и буквално "издухва" и изтласква жизненоважния газ от вътрешността ѝ.

Астрономите вече с тревога наблюдават първите видими белези от този разрушителен процес. Газовият диск на красивата спирала е силно притиснат и деформиран, а запасите от студен водороден газ, който служи като основно гориво за раждането на нови слънца, са драстично свити. Това означава само едно – $M88$ бавно, но сигурно губи репродуктивните си способности. Нейната еволюция навлиза в нов, тъжен етап, при който светилата в ръкавите ѝ постепенно ще угаснат, превръщайки я в безжизнен космически призрак. За тези, които искат да се пренесат директно в дълбините на Вселената, кадрите с пълна резолюция вече са качени и достъпни за свободно разглеждане на официалния портал на Европейската космическа агенция.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 6135

    4 1 Отговор
    "Астрономите вече с тревога наблюдават първите видими белези от този разрушителен процес. "

    Моля, разяснете защо астрономите са толкова разтревожени!

    Хавлиите ли са си загубили?

    12:12 08.06.2026

  • 3 Астрономите....

    2 1 Отговор
    С тревога наблюдават разрушителния процес,който ще се случи след 300млн.години.Пак сте забравили да се завиете.

    Коментиран от #4

    12:16 08.06.2026

  • 4 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Астрономите....":

    Нещо като разгонена боа поглъща надрусан заек.Ако са само 300 милиона години то и ние,макар и поостарели ще видим финалния надпис The End.Или може би Конец.

    13:56 08.06.2026