Голямото дерби между Левски и ЦСКА ще бъде в 13 кръг

След днешния официален жребий за новия сезон на Първа лига, феновете вече знаят кога ще станем свидетели на поредния епичен сблъсък между Левски и ЦСКА.
Двата гранда ще премерят сили в 13-ия кръг на шампионата 2026/2027, като този път "сините" ще бъдат символичен домакин на стадион "Васил Левски".
Без съмнение, дербито между Левски и ЦСКА ще бъде едно от най-значимите спортни събития през сезон 2026/2027.
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5 аман
Чужден.ци
Хазар т
Мут.ри
Ранно отпадане от Е К Т
(подади някаква си причина тези дума са цензурирани тук!)
20:17 08.06.2026