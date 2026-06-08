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Голямото дерби между Левски и ЦСКА ще бъде в 13 кръг

Голямото дерби между Левски и ЦСКА ще бъде в 13 кръг

8 Юни, 2026 20:00 445 5

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  • цска

Изтегли се жребият за Първа лига

Голямото дерби между Левски и ЦСКА ще бъде в 13 кръг - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След днешния официален жребий за новия сезон на Първа лига, феновете вече знаят кога ще станем свидетели на поредния епичен сблъсък между Левски и ЦСКА.

Двата гранда ще премерят сили в 13-ия кръг на шампионата 2026/2027, като този път "сините" ще бъдат символичен домакин на стадион "Васил Левски".

Без съмнение, дербито между Левски и ЦСКА ще бъде едно от най-значимите спортни събития през сезон 2026/2027.


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  • 5 аман

    2 0 Отговор
    Слаба Игра
    Чужден.ци
    Хазар т
    Мут.ри
    Ранно отпадане от Е К Т

    (подади някаква си причина тези дума са цензурирани тук!)

    20:17 08.06.2026

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