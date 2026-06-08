Голямото дерби между Левски и ЦСКА ще бъде в 13 кръг

След днешния официален жребий за новия сезон на Първа лига, феновете вече знаят кога ще станем свидетели на поредния епичен сблъсък между Левски и ЦСКА.

Двата гранда ще премерят сили в 13-ия кръг на шампионата 2026/2027, като този път "сините" ще бъдат символичен домакин на стадион "Васил Левски".

Без съмнение, дербито между Левски и ЦСКА ще бъде едно от най-значимите спортни събития през сезон 2026/2027.