BMW E30 от... LEGO

Два от най-големите брандове в света на мъжките и детски играчки – баварският автомобилен колос BMW Group и датският гигант LEGO Group – обединиха креативните си сили в изключителен проект. Поводът за това зрелищно сътрудничество е четиридесетия рожден ден на абсолютната икона сред спортните машини – първото поколение BMW M3 с фабричен индекс E30. В чест на легендарния модел, който се появи на бял свят през далечната 1986 година и завинаги промени историята на моторните спортове, компаниите пускат на пазара специален конструктор от серията LEGO Speed Champions, облечен в уникални юбилейни графики.

Това партньорство бележи исторически момент, тъй като за първи път дизайнерите от Мюнхен и Биллунд сядат на една маса, за да сътворят миниатюрна кола от тази популярна гама. Външният вид на модела е истинско обяснение в любов към пистовата история на BMW M Motorsport. Визията преплита класическите и разпознаваеми синьо-лилаво-червени нюанси на баварското състезателно подразделение с оригинални, намигащи графични елементи, вдъхновени от вселената на пластмасовите тухлички.

Голямата изненада за феновете обаче е, че този атрактивен дизайн не остава затворен само в кутията с играчки. Германците пренесоха цветната ливрея директно върху каросерията на напълно реален, класически екземпляр BMW M3 E30. Преди пазарната премиера на играчката, този пълноразмерен шоу-автомобил ще бъде изложен пред публика, за да оглави тържествата по случай кръглата годишнина.

Самият конструктор LEGO Speed Champions BMW M3 E30 се състои от точно 358 детайла. След сглобяване, миниатюрният спортист достига дължина от 17 см и широчина от 7 см. Дизайнерският екип е свършил виртуозна работа, успявайки да улови и пресъздаде най-емблематичните черти на баварското величие – характерните „бъбреци“ на предната решетка, четирите зловещи кръгли фара, отсечената предница и масивното задно антикрило, превърнало се в запазена марка на оригиналната еволюция.

Умаленото копие разполага с въртящи се колела и детайлно оформен кокпит, в който гордо седи минифигурка на пилот, облечен в маркова тениска BMW M. За да бъде удоволствието пълно, германският производител ще пусне същата блуза и в реален размер за верните почитатели на марката. Тя ще бъде изработена от първокласен органичен памук, украсена с висококачествени щампи от двете страни.

От централата на BMW подчертават, че M3 E30 пасва перфектно на философията на серията Speed Champions, чиято мисия е да възражда най-великите състезателни коли в историята. Оригиналното шосейно M3 бе създадено с една-едничка цел – да послужи като хомологационна база за пистата, което впоследствие го превърна в един от най-титулуваните и успешни туристически автомобили на планетата.

Желаещите да притежават това парче автомобилна история вече могат да направят предварителна поръчка, а официалният старт на продажбите е насрочен за 1 август 2026 година. Търговската мрежа на LEGO, официалният им сайт, както и дилърствата и онлайн магазинът за аксесоари на BMW ще предлагат комплекта на препоръчителна крайна цена от 27,99 евро.

Кулминацията на проекта ще бъде в самия ден на пазарния дебют, когато Берлин ще стане домакин на бляскава презентация. Там, под светлините на прожекторите, посетителите ще могат да се докоснат на живо до истинското, „ушито“ в мащаб 1:1 състезателно BMW M3 E30, носещо същата празнична окраска.