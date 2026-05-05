Плазмен скок към Марс или как NASA събуди метален звяр от 60-те години (ВИДЕО)

5 Май, 2026 10:21 1 045 7

Новият двигател на агенцията поставя рекорди по мощност и ефективност, но поставя и въпроса – откъде ще вземем гориво за Космоса?

Плазмен скок към Марс или как NASA събуди метален звяр от 60-те години (ВИДЕО)
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Човечеството току-що направи гигантска крачка към превръщането на научната фантастика в реалност, вдъхвайки живот на технология, събирала прах в архивите от средата на миналия век. NASA успешно проведе първите изпитания на най-мощния електрически плазмен двигател, конструиран някога – истински „междузвезден звяр“, който обещава да съкрати дистанцията до Марс и да отвори вратите към дълбокия космос. Прототипът, задвижван от метална плазма, завърши своето бойно кръщение в края на февруари 2026 г., доказвайки, че старите концепции понякога са ключът към бъдещето.

В сърцето на Лабораторията за реактивно движение (JPL) инженерите успяха да активират магнитоплазменодинамичен ускорител (MPD), който буквално изпарява литий, за да генерира тяга. За разлика от досегашните системи, които разчитат на инертни газове, този нов агрегат използва колосални нива на електричество и магнитни полета, за да изстреля метални йони с невъобразима енергия. Постигнатата мощност от 120 kW е истински рекорд, оставяйки далеч зад себе си всичко, с което агенцията разполагаше до момента.

Предизвикателствата пред екипа обаче са не по-малко епични от самата цел. По време на тестовете волфрамовият електрод на двигателя се нажежи до умопомрачителните 2800°C – температура, при която повечето познати материали просто се предават. Основната мисия на учените сега е да докажат, че тези компоненти няма да се стопят в реални условия, където ще трябва да работят безотказно десетки хиляди часове. Ако успеят да опитомят тази стихия, ще разполагаме с кораби, които консумират до 90% по-малко гориво от сегашните химически ракети.

Въпреки триумфа, пред инженерите стоят два огромни въпроса: енергията и суровините. За да стигнат хора до Червената планета, ще са необходими двигатели с мощност от порядъка на мегавати – нива, които слънчевите панели просто не могат да осигурят. Това неизбежно води към необходимостта от ядрена енергия на борда. Втората въпросителна е самият литий. Този метал е дефицитен ресурс не само на Земята, но и в Слънчевата система, а една-единствена мисия би погълнала над 100 тона от него. Дали това ще бъде окончателното гориво на бъдещето, или просто стъпка към още по-екзотични технологии, предстои да разберем.


  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Наивно!!! Температурата биха могли да овладеят със силициеви сплави! Но - 1000 тона гориво, каква маса на самият кораб биха изисквали? Космическата радиация ще убие ли хората? Ще понесат ли човеците ускорението? И такива работи...

    10:29 05.05.2026

  • 2 1111

    4 1 Отговор
    "Постигнатата мощност от 120 kW"???

    Абе, вие сериозно ли? Това са само 40 бойлера...

    Коментиран от #4, #5

    10:30 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "1111":

    Тоя си пише статиите като копира какво му е казал ИИ. Само като прочетеш "температура при която повечето метали се ПРЕДАВАТ" трябва да ти е ясна намесата на ИИ.
    Самият журналист си няма понятие от темите по които пише. Просто преписва и получава по някое шекелче за този си "труд".

    10:35 05.05.2026

  • 5 Шшшт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "1111":

    Това е неразбираемо за мист ширките - това е рекорд по мощност, разбираш ли? Моля те не ги разочаровай.

    10:43 05.05.2026

  • 6 Ние първом

    0 0 Отговор
    Пишеме заглавие, а после обЕсняваме, че тоо, а сега, не точно сега де, ама виждате ли, фактически.

    11:22 05.05.2026

  • 7 Ухаааа!👍

    0 0 Отговор
    Тук могат да се прочетат тип простотии! Тази обаче е рядко породиста 😂😂🤣

    11:24 05.05.2026