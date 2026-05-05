Плазмен скок към Марс или как NASA събуди метален звяр от 60-те години (ВИДЕО)

Човечеството току-що направи гигантска крачка към превръщането на научната фантастика в реалност, вдъхвайки живот на технология, събирала прах в архивите от средата на миналия век. NASA успешно проведе първите изпитания на най-мощния електрически плазмен двигател, конструиран някога – истински „междузвезден звяр“, който обещава да съкрати дистанцията до Марс и да отвори вратите към дълбокия космос. Прототипът, задвижван от метална плазма, завърши своето бойно кръщение в края на февруари 2026 г., доказвайки, че старите концепции понякога са ключът към бъдещето.

В сърцето на Лабораторията за реактивно движение (JPL) инженерите успяха да активират магнитоплазменодинамичен ускорител (MPD), който буквално изпарява литий, за да генерира тяга. За разлика от досегашните системи, които разчитат на инертни газове, този нов агрегат използва колосални нива на електричество и магнитни полета, за да изстреля метални йони с невъобразима енергия. Постигнатата мощност от 120 kW е истински рекорд, оставяйки далеч зад себе си всичко, с което агенцията разполагаше до момента.

Предизвикателствата пред екипа обаче са не по-малко епични от самата цел. По време на тестовете волфрамовият електрод на двигателя се нажежи до умопомрачителните 2800°C – температура, при която повечето познати материали просто се предават. Основната мисия на учените сега е да докажат, че тези компоненти няма да се стопят в реални условия, където ще трябва да работят безотказно десетки хиляди часове. Ако успеят да опитомят тази стихия, ще разполагаме с кораби, които консумират до 90% по-малко гориво от сегашните химически ракети.

Въпреки триумфа, пред инженерите стоят два огромни въпроса: енергията и суровините. За да стигнат хора до Червената планета, ще са необходими двигатели с мощност от порядъка на мегавати – нива, които слънчевите панели просто не могат да осигурят. Това неизбежно води към необходимостта от ядрена енергия на борда. Втората въпросителна е самият литий. Този метал е дефицитен ресурс не само на Земята, но и в Слънчевата система, а една-единствена мисия би погълнала над 100 тона от него. Дали това ще бъде окончателното гориво на бъдещето, или просто стъпка към още по-екзотични технологии, предстои да разберем.