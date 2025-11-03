Дронът, който се управлява с жестове

Дни след като светът се възхити на новия им Osmo Mobile 8, DJI отново развълнува феновете си, представяйки второто поколение на своя ултракомпактен селфи дрон – Neo 2. Този малък летящ апарат е проектиран да бъде буквално удължение на погледа на своя собственик. Въпреки че цената му е леко завишена спрямо предшественика, добавените функции го превръщат в абсолютен must-have за всеки създател на съдържание.

Най-значимото подобрение в новия Neo 2 е интегрираната активна система за избягване на препятствия. За разлика от оригиналния модел, където пилотът трябваше да бъде изключително внимателен при избора на маршрут, сега дронът сам се пази!

Това става възможно благодарение на насочен напред LiDAR сензор и насочени надолу инфрачервени сензори. Тази комбинация позволява на машинката да "вижда" и да умело заобикаля опасностите, докато Ви следва в автономен режим. Макар че теглото му е нараснало само с 16 грама (до 151 грама), тази малка жертва е нищожна цена за увеличената сигурност. Освен това, вградените предпазители на витлата остават, правейки Neo 2 почти неразрушим при стандартна употреба.

DJI са отговорили на критиките, свързани с представянето на първия модел при ветровито време. Neo 2 е истински "корав летец".

Максималната скорост на задържане е скочила до впечатляващите 12 метра в секунда (около 43 км/ч), което е огромно постижение спрямо скромните 29 км/ч на предшественика. Според производителя, дронът може да запази стабилността си дори при силни ветрове, достигащи 10.5 м/с (около 25 мили/ч). Сбогом на отклоненията!

Втората версия на дрона е създадена предимно за автономно и завладяващо видеозаснемане. Но ако искате да поемете контрола, вече не е задължително да ползвате сложни дистанционни. DJI добавиха управление с жестове!

Можете да регулирате позицията и разстоянието на дрона само с движения на ръцете, докато той е близо до Вас – като истински джедай. За улеснение, вече има и малък екран на корпуса, който ясно показва текущия режим, замествайки поредицата от мигащи LED индикатори на стария модел.

Подобренията не свършват дотук. Снабден с по-голяма батерия (1606 mAh), Neo 2 може да лети цели 19 минути – достатъчно време за перфектния селфи клип. Вътрешната памет е повече от удвоена, достигайки 49 GB.

Въпреки че сензорът на камерата остава половин-инчов, стабилизацията е значително подобрена с добавянето на двуосен гимбал. Камерата вече поддържа 4K видео при 60 кадъра в секунда или дори 100 кадъра в секунда при ръчно управление – идеално за забавен каданс.

Тези функции превръщат DJI Neo 2 в изключително привлекателна и достъпна алтернатива на конкурентите като HoverAir X1. Единствената лоша новина е, че както и новия Osmo Mobile 8, този смарт дрон засега се продава ексклузивно на пазара в Китай, започвайки от приблизително 211 долара (1499 юана). Феновете по света стискат палци за по-широко разпространение!