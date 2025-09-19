Нов лидер в класа на компактните дронове: DJI Mini 5 Pro

DJI представи Mini 5 Pro, нов компактен дрон, който предлага редица значителни подобрения. Компанията твърди, че той превъзхожда по-големия и по-скъп модел DJI Air 3S по отношение на качеството на изображението, като осигурява по-добра производителност при портретни снимки и по-висока яркост в сенчестите зони. Едно от най-впечатляващите подобрения е животът на батерията – с опционална батерия за удължен живот, дронът може да лети цели 52 минути, което е рекорд за неиндустриален дрон на DJI.
DJI Mini 5 Pro е първият компактен дрон на компанията с 50-мегапикселов 1-инчов сензор, което е значителен скок от 1/1.3-инчовия сензор на Mini 4 Pro. Площта на новия сензор е повече от два пъти по-голяма, осигурявайки 14 стопа динамичен диапазон и разширен ISO диапазон до 12800 за стандартно снимане.
Новият модел е и по-бърз. Скоростта на изкачване е удвоена до 10 метра в секунда, а хоризонталната скорост на полет достига 67,5 км/ч, което е значително подобрение спрямо Mini 4 Pro. Системата за избягване на препятствия също е подобрена с преден LiDAR, позволявайки на дрона да се връща безопасно в тъмното и да запомня траекториите на полета си, дори без сателитен сигнал.
Mini 5 Pro може да записва 4K видео при 120 кадъра в секунда и разполага с 42 GB вътрешна памет, което елиминира нуждата от SD карта за по-големи видеофайлове. Въпреки че безжичният обхват остава сходен, сега дронът поддържа Wi-Fi 6 за бързо сваляне на съдържание. Друга полезна функция е автоматичното включване, когато рамената са разгънати.
Дронът със стандартна батерия тежи 250 грама и има време на полет от 36 минути. С удължената батерия, която осигурява рекордното време на полет от 52 минути, теглото се увеличава. Важно е да се отбележи, че удължената батерия няма да се предлага в Европа поради регулаторни ограничения.
1 ало ганев спиш
17:04 19.09.2025
2 Непостижим
Коментиран от #4
17:08 19.09.2025
3 Механик
За моята също. Все пак 1000 долара са си пари, които може да се похарчат за нещо по-значимо от една играчка.
А на тия, които си купят дрончето, честито! Безаварийни полети и много удоволствие от придобивката ви пожелавам.
17:49 19.09.2025
4 Механик
До коментар #2 от "Непостижим":Европа е на 100 години назад и 50 години в страни от технологичната революция.
От алчност западните фирми се покитайчиха и сега могат само да подсмърчат. Същото се отнася и за САЩ-Канада.
17:51 19.09.2025