Нов лидер в класа на компактните дронове: DJI Mini 5 Pro

19 Септември, 2025 17:00 757 4

Основните плюсове: По-голям сензор и подобрена производителност

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

DJI представи Mini 5 Pro, нов компактен дрон, който предлага редица значителни подобрения. Компанията твърди, че той превъзхожда по-големия и по-скъп модел DJI Air 3S по отношение на качеството на изображението, като осигурява по-добра производителност при портретни снимки и по-висока яркост в сенчестите зони. Едно от най-впечатляващите подобрения е животът на батерията – с опционална батерия за удължен живот, дронът може да лети цели 52 минути, което е рекорд за неиндустриален дрон на DJI.

DJI Mini 5 Pro е първият компактен дрон на компанията с 50-мегапикселов 1-инчов сензор, което е значителен скок от 1/1.3-инчовия сензор на Mini 4 Pro. Площта на новия сензор е повече от два пъти по-голяма, осигурявайки 14 стопа динамичен диапазон и разширен ISO диапазон до 12800 за стандартно снимане.

Новият модел е и по-бърз. Скоростта на изкачване е удвоена до 10 метра в секунда, а хоризонталната скорост на полет достига 67,5 км/ч, което е значително подобрение спрямо Mini 4 Pro. Системата за избягване на препятствия също е подобрена с преден LiDAR, позволявайки на дрона да се връща безопасно в тъмното и да запомня траекториите на полета си, дори без сателитен сигнал.

Mini 5 Pro може да записва 4K видео при 120 кадъра в секунда и разполага с 42 GB вътрешна памет, което елиминира нуждата от SD карта за по-големи видеофайлове. Въпреки че безжичният обхват остава сходен, сега дронът поддържа Wi-Fi 6 за бързо сваляне на съдържание. Друга полезна функция е автоматичното включване, когато рамената са разгънати.

Дронът със стандартна батерия тежи 250 грама и има време на полет от 36 минути. С удължената батерия, която осигурява рекордното време на полет от 52 минути, теглото се увеличава. Важно е да се отбележи, че удължената батерия няма да се предлага в Европа поради регулаторни ограничения.

DJI също така предупреждава, че новите батерии и някои аксесоари от Mini 4 Pro не са съвместими с новия модел. Дронът няма да се продава в САЩ, но ще бъде достъпен в Канада, Великобритания, Европа и Япония. Цената му в Европа ще е 798 евро.


