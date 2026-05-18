Необичаен проблем забавя представянето на сгъваемия iPhone

Вътрешните тестови цикли на дългоочаквания първи сгъваем модел на технологичния гигант, широко известен като iPhone Ultra, се натъкнаха на сериозна механична пречка, която заплашва да провали планираното пускане на пазара заедно с гамата iPhone 18 Pro по-късно тази година. Нови данни от веригата за доставки, идващи от Азия, разкриват, че първоначалните прототипи за валидиране преди производство постоянно се провалят на тестовете за натоварване с висока честота, като инженерните екипи откриват неудобен конструктивен дефект, който кара устройството да издава силно забележим тракащ звук след многократно сгъване.

Конструктивният провал се дължи на неортодоксален производствен подход, целящ да овладее астрономическите производствени разходи, типични за многоосовите гъвкави панти. За да поддържат началната цена под ранните вътрешни прогнози, Apple се отклони от традиционното фрезоване на метал с CNC и вместо това използва „3D печатна технология на ниво чип с висока молекулна маса“, за да формира вътрешната сърцевина на пантата. За да постигнат гладките като огледало допуски, необходими за сгъваемо шаси, техниците използваха вторичен съставен слой, за да запълнят микроскопичните вдлъбнатини и структурни неравности, присъщи на аддитивното производство на метал. Макар процесът успешно да е намалил производствените разходи, реалните тестове за натоварване са показали, че високочестотното триене при отваряне и затваряне на устройството води до разрушаване на този запълващ слой. Полученото физическо увреждане създава миниатюрни физически пролуки между зъбните колела, нарушава подреждането на компонентите и генерира тревожен вътрешен шум, който е напълно несъвместим с премиум стандартите на Apple за хардуер.

Моментът на тази механична спънка не можеше да бъде по-неудобен, принуждавайки ръководството да прецени болезнен стратегически компромис. В продължение на години Купертино отлагаше навлизането си в сегмента на гъвкавите дисплеи, за да реши двата инженерни проблема, които тормозеха конкуренти като Samsung и Google: обемистият корпус и неприятната визуална гънка на екрана. По отношение на дисплея търпението на Apple изглеждаше да се отплаща, като компанията използваше усъвършенствана двуслойна конструкция, комбинираща ултратънко стъкло (UTG) със слой ултрагъвкаво стъкло (UFG), за да намали драстично централната вдлъбнатина. Инженерният екип в крайна сметка прие малък компромис в дизайна на панела, тъй като екранът остава напълно плосък, когато се гледа директно отпред при нормални условия на осветление, и разкрива само слаба гънка, когато се накланя под ярка околна светлина.

Въпреки че преодоля препятствието с плоскостта на екрана, е малко вероятно Apple да рискува репутацията на марката си, пускайки на пазара флагманско устройство с шумно и крехко механично сърце. Предвид историческия отказ на компанията да прави компромиси по отношение на строгите хардуерни толеранси, известни пазарни анализатори предупреждават, че ако алтернативните метални сплави не успеят да разрешат проблема с вътрешното тракане в следващите няколко седмици, пълното отлагане на пускането на пазара е почти гарантирано. Вместо да достави компрометиран продукт нпрез септември, се очаква Apple да спре изцяло пробните производствени линии, отлагайки дебюта на iPhone Ultra от прозореца за пускане през 2026 година и го измествайки дълбоко в следващата година, за да даде на инженерния екип необходимото време за създаване на безшумен, безупречен механизъм.