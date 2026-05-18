ChatGPT се превръща в личен финансов асистент, който спокойно ще преглежда сметките ви

OpenAI активно разширява възможностите на ChatGPT отвъд простото генериране на текст и навлиза в изключително чувствителния свят на потребителските финтех услуги, като пуска специализирана интеграция „Финанси“, която превръща чатбота в персонализиран финансов асистент. Платформата, която понастоящем е достъпна в предварителна версия за абонатите на ChatGPT Pro в САЩ, плащащи 200 долара на месец, използва стратегическо партньорство с агрегатора на финансови данни Plaid, за да преодолее различията между изводите на изкуствения интелект и реалното финансово състояние на потребителите. Актуализацията е предназначена да замени общите съвети за бюджетиране, които ботът предлагаше преди, с подробни, подкрепени с данни анализи, насочени директно към 200-те милиона потребители, които вече се обръщат към услугата за финансови съвети всеки месец.

Чрез свързване чрез защитения канал за данни на Plaid платформата може да събира данни от над 12 000 финансови институции, включително големи банкови и брокерски играчи като Chase, Bank of America, Charles Schwab и Robinhood. След като потребителят инициира връзката, като отвори специалния раздел „Финанси“ в страничната лента или даде команда на бота с „@Finances“, системата попълва унифициран табло, което проследява нетната стойност, навиците на харчене, повтарящите се абонаменти и предстоящите задължения. Използвайки усъвършенстваното контекстуално разсъждение на най-новия модел GPT-5.5 на OpenAI, потребителите могат да избегнат ръчното проследяване в електронни таблици и вместо това да задават въпроси на естествен език относно сложни финансови компромиси, като например анализ на точната историческа стойност на скорошна ваканция или структуриране на строга петгодишна пътна карта за спестяване с цел закупуване на дом.

Осъзнавайки изключителните опасения за поверителността, свързани с хостинга на банкови записи в рамките на диалогов интерфейс, OpenAI е внедрила строги параметри само за четене. Чатботът е структурно „сляп“ за пълните номера на сметките и няма никакви транзакционни правомощия, което означава, че не може да извършва сделки, да прехвърля средства или физически да плаща сметки. Потребителите запазват пълен контрол над финансовите си следи; синхронизираните банкови данни могат да бъдат развързани по всяко време и се изтриват напълно от сървърите на OpenAI в рамките на 30 дни. Освен това, потребителите могат да преглеждат и изтриват локализирани „Финансови спомени“ — като персонализирани записи относно семейни заеми или конкретни пенсионни цели — докато тези, които търсят абсолютна изолация, могат да използват временни чатове, които напълно блокират достъпа до свързаните сметки.

Стартирането следва тихото придобиване от OpenAI на екипа зад стартъпа за лични финанси Hiro миналия месец, ход, който ясно сигнализира за по-широките амбиции на компанията да премахне посредниците в традиционните приложения за потребителско бюджетиране. Макар че първоначалният пробен период е ограничен до премиум нивото Pro в уеб браузърите и устройствата с iOS, вече се разработват планове за разширяване на набора от инструменти за стандартните абонати на Plus и в крайна сметка за по-широката база от безплатни потребители. С вторична интеграция, задвижвана от Intuit, чието пускане е планирано за по-късно през тази година – което обещава да добави оценка на данъците в реално време и вероятности за одобрение на кредитни карти – OpenAI е в позиция да преобразува фундаментално начина, по който обществеността взаимодейства със своите лични портфейли.