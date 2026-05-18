Володимир Зеленски: Украинските удари принудиха Русия да съкрати преработката на петрол най-малко с 10%
Володимир Зеленски: Украинските удари принудиха Русия да съкрати преработката на петрол най-малко с 10%

18 Май, 2026 20:18

18 Май, 2026 20:18 1 561 90

В публикация в Telegram украинският президент се позова на данни на украинското външно разузнаване, според които руската петролна индустрия изпитва сериозни затруднения

Володимир Зеленски заяви, че преработката на петрол в Русия е намаляла с поне 10% през последните месеци вследствие на украинските удари по руска енергийна инфраструктура, съобщава ВВС.

В публикация в Telegram украинският президент се позова на данни на украинското външно разузнаване, според които руската петролна индустрия изпитва сериозни затруднения.

По информация на "Ройтерс" няколко руски рафинерии са преустановили работа след украински атаки. Сред тях са рафинерията в Перм след удар на 7 май, рафинерията в Туапсе след атака на 16 април, както и предприятията в Сизран и Новокуйбишевск след удари на 18 април.

Рафинерията в Кириши е спряла работа в края на март, а предприятието НОРСИ в Нижни Новгород — на 5 април.

Според изчисления на "Ройтерс" вследствие на украинските атаки от януари до май преработката на петрол в 16 руски рафинерии е намаляла с около 700 000 барела дневно спрямо миналата година. Международната агенция по енергетика също отчита спад от около 460 000 барела дневно през април в сравнение с 2025 година.

Зеленски заяви още, че в Русия започва затваряне на активни нефтени кладенци. По думите му една руска петролна компания е била принудена да затвори около 400 кладенеца.

"Предвид спецификата на руската нефтодобивна система това са чувствителни загуби, тъй като повторното пускане на кладенците в Русия е значително по-сложно, отколкото в други държави производителки на петрол", посочи украинският президент.

Той коментира и състоянието на руския банков сектор, като се позова на данни на украинското разузнаване, според които 11 финансови институции се подготвят за пълна ликвидация, а още осем банки са натрупали критични проблеми, които не могат да бъдат решени без външна помощ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

