Володимир Зеленски: Украинските удари принудиха Русия да съкрати преработката на петрол най-малко с 10%

Володимир Зеленски заяви, че преработката на петрол в Русия е намаляла с поне 10% през последните месеци вследствие на украинските удари по руска енергийна инфраструктура, съобщава ВВС.
В публикация в Telegram украинският президент се позова на данни на украинското външно разузнаване, според които руската петролна индустрия изпитва сериозни затруднения.
По информация на "Ройтерс" няколко руски рафинерии са преустановили работа след украински атаки. Сред тях са рафинерията в Перм след удар на 7 май, рафинерията в Туапсе след атака на 16 април, както и предприятията в Сизран и Новокуйбишевск след удари на 18 април.
Рафинерията в Кириши е спряла работа в края на март, а предприятието НОРСИ в Нижни Новгород — на 5 април.
Според изчисления на "Ройтерс" вследствие на украинските атаки от януари до май преработката на петрол в 16 руски рафинерии е намаляла с около 700 000 барела дневно спрямо миналата година. Международната агенция по енергетика също отчита спад от около 460 000 барела дневно през април в сравнение с 2025 година.
Зеленски заяви още, че в Русия започва затваряне на активни нефтени кладенци. По думите му една руска петролна компания е била принудена да затвори около 400 кладенеца.
"Предвид спецификата на руската нефтодобивна система това са чувствителни загуби, тъй като повторното пускане на кладенците в Русия е значително по-сложно, отколкото в други държави производителки на петрол", посочи украинският президент.
Той коментира и състоянието на руския банков сектор, като се позова на данни на украинското разузнаване, според които 11 финансови институции се подготвят за пълна ликвидация, а още осем банки са натрупали критични проблеми, които не могат да бъдат решени без външна помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5, #15, #55
20:19 18.05.2026
2 Така е
20:19 18.05.2026
3 така така
20:19 18.05.2026
4 Тръмп
Коментиран от #82
20:19 18.05.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Гост":Храни украинец да те лае.
Коментиран от #9
20:20 18.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #16
20:21 18.05.2026
7 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #23, #61
20:21 18.05.2026
8 авантгард
Военопрестъпник за трибунал!
20:22 18.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
Как може да накараш Украинци да говорят на Руски?
Отговора бил:
- Когато са с вдигнати ръце
20:22 18.05.2026
11 Умен
20:22 18.05.2026
12 Гориил
20:24 18.05.2026
13 Укрофоб
20:24 18.05.2026
14 А то пък
Коментиран от #21, #39
20:24 18.05.2026
15 Мишел
До коментар #1 от "Гост":Руснаците за кой гласуваха?
Коментиран от #33, #58
20:28 18.05.2026
16 Факти
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всички плащате заради Путин и Тръмп. Украйна не е нападала никой.
Коментиран от #34
20:29 18.05.2026
17 Пич
Коментиран от #27
20:29 18.05.2026
18 ВЕРНО ЛИ
Коментиран от #26, #64
20:29 18.05.2026
19 Руснак без крак...
Путин моли Си за деньги ☝️
20:30 18.05.2026
20 Боби Баламата
Защото главкомандващия е Без казармен педофил и монголите са отчайващо слаби и нефелни или Украинските воини са прекалено силни?
Коментиран от #35
20:31 18.05.2026
21 Факти
До коментар #14 от "А то пък":Украйна няма петрол защото покани западни компании да разработят залежите. Путин като видя, че пертолът ще влезе в ЕС веднага окупира Крим, запали конфликта в Донбас и след това влезе с армията. Разбра ли сега защо Украйна няма петрол. Защото алчният Путин не искаше да му вземат от пазара. Как мислиш Русия е станала най-голямата държава на планетата. А алчност и жестокости.
Коментиран от #29
20:31 18.05.2026
22 Рашистите трябва да се сринат
-;-
Рашистите си заслужавата горящите НПЗ-то и пушеците по структурата!
-;-
Другарките и другарите не могат да приемата краха на Райха!
1540 дни усрация.
Коментиран от #42
20:32 18.05.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #7 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":"...Къде ми е статията за успехите на Зеленски?.."
Где ми е МангоФеста ?
20:32 18.05.2026
24 эрмак
20:32 18.05.2026
25 1234
20:33 18.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българин
Коментиран от #38, #74
20:35 18.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хм...
Първия по пост човек на у крайна е доказан наркоман, втория се има за вуду магьосник.
Найс, а?
20:35 18.05.2026
31 Майор Деянов, на всеки километър
джeндъp-парада ☝️
20:36 18.05.2026
32 Шокиран шекелджия на Оземпика
Коментиран от #36
20:37 18.05.2026
33 какво значение има кой за кого гласувал
До коментар #15 от "Мишел":Мишел
01ОТГОВОР
До коментар 1 от "Гост":
Руснаците за кой гласуваха?
-;-
има ли значение за кого са гласували Австралия , Ботсвана и ЮАР?
20:37 18.05.2026
34 Коня твърдеше че Бандерите били опасност
До коментар #16 от "Факти":Факти:До коментар 6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":
Всички плащате заради Путин и Тръмп. Украйна не е нападала никой.
-;-
Колко пропаднали са рашистите!
20:38 18.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пак аз бе
До коментар #32 от "Шокиран шекелджия на Оземпика":Много са те били с мотика по главата като малък.
20:39 18.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А що
До коментар #14 от "А то пък":В Рашка няма Нет?
Коментиран от #43, #44
20:40 18.05.2026
40 Владимир Путин, президент
Коментиран от #66
20:42 18.05.2026
41 Браво!!!
Коментиран от #46, #47
20:44 18.05.2026
42 Ако
До коментар #22 от "Рашистите трябва да се сринат":Си напасъл кравите бегай да учиш, че си толкова лишен от интелект, че цитираш Зелю!
20:44 18.05.2026
43 С що укра
До коментар #39 от "А що":няма ток?
20:45 18.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 не може да бъде
20:46 18.05.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Моше
20:55 18.05.2026
49 Вацев
21:07 18.05.2026
50 НАПУШЕН ДИВАК
21:10 18.05.2026
51 Украйна
Коментиран от #53, #60
21:11 18.05.2026
52 Българин
21:12 18.05.2026
53 А, знаеш ли
До коментар #51 от "Украйна":коя ще е следващата голяма криза, в която Украйна ще изиграе голяма роля? Ядрената!
21:15 18.05.2026
54 ...
21:22 18.05.2026
55 да питам
До коментар #1 от "Гост":верно ли Русия е изгонена и от Евровизия ?
21:23 18.05.2026
56 А Мала Токмачка?
Коментиран от #86
21:25 18.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Руснците и севернокорейците
До коментар #15 от "Мишел":не могат да гласуват, нямат интернет, а и има тежки санкции в Русия и Северна Корея за хора, които показват интерес към западни продукции и платформи и т.н.
21:30 18.05.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ТОЧКАТА
До коментар #51 от "Украйна":Има и друга Китайскиат път на коприната имаше и три клона които минаваха през украйна.Е сега не минават вече.То и в Иран бомбиха яростно ЖП линия на дуг основен копринен път..То и затова ЦИ не посрещна директно просяците/бизнесмени на летището нито прегръща Тръмп..Но основното е ,че Украйна е бой с разузнаване на Запада с Русия!Преди голямата патаклама трабва да се доуточнят стратегиите ,да се ,,свари жабата,,/евронаселението/.
21:34 18.05.2026
61 Шопо
До коментар #7 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
21:35 18.05.2026
62 Бившата говорителка на Зеленски
Много пъти е говорил, че иска да управлява Украйна като диктатор.
Който застава на позицията на това нищожество Зеленски е пълен примитив.
21:38 18.05.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #18 от "ВЕРНО ЛИ":По-точно описание за мен не съм чел досега 🌈 🦄 🤣
Коментиран от #72
21:38 18.05.2026
65 глупак гласувал за пб
21:38 18.05.2026
66 "Владимир Путин, президент"
До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
братЧед
вярно ли е, че си бил "американист" ???!
утрИ, кат огладнееш ша станИш
иран...ист
21:38 18.05.2026
67 Из падмасковие
21:39 18.05.2026
68 Украинското жури в Евровизия
Онези, които застават на позицията на Украйна в този конфликт не са българи.
Коментиран от #73
21:40 18.05.2026
69 ТехноЛог
Коментиран от #77
21:43 18.05.2026
70 и каква е равносметката
21:44 18.05.2026
71 Вчерашна новина от Варна
Нашите деца са играли в Морската Градина на рампата, при което
укранчетата нападат нашите деца с ножове и нанасят рани.
Вие хубаво си тролите от домовете защото сте впиянчени пенсии,
но интересува ли ви, че българчетата ги колят укранските гангстери?
Вие българи ли сте?
21:46 18.05.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Гресирана ватенка
До коментар #68 от "Украинското жури в Евровизия":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в сектор Газа 😁
21:47 18.05.2026
74 така така
До коментар #28 от "Българин":Те украинците са ватници, тъй че, прав си!
21:47 18.05.2026
75 Любо
Коментиран от #78, #80
21:48 18.05.2026
76 Вчерашна новина от Прохода на Републикат
предизвикаха тежка катастрофа в прохода на републиката.
Вие българи ли сте и защо защитавате хора, които ни убиват на пътя?
21:48 18.05.2026
77 Умрел руснак
До коментар #69 от "ТехноЛог":Най-големият крематориум в Европа е в Ленинград.
21:49 18.05.2026
78 Баба Радка
До коментар #75 от "Любо":Момче завий се с един мокър чаршаф.
21:50 18.05.2026
79 Мишел
Коментиран от #83
21:53 18.05.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 и как искаш
До коментар #63 от "Османагич 🇹🇷":да възпиташ някого след като си по-ниско интелигентен от него? когато капацитета ти е на половина колкото на другия как очакваш да накараш другия да научи нещо след като си под него а не над???
21:54 18.05.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ментемишел
До коментар #79 от "Мишел":мишелментето
22:00 18.05.2026
84 Град София
22:07 18.05.2026
85 Факт
22:09 18.05.2026
86 1111
До коментар #56 от "А Мала Токмачка?":Не, ве, с Большой Токмак та Щурмуват отзад!!!
22:12 18.05.2026
87 Мара шепова
22:12 18.05.2026
88 Тити на Кака
Какво ли не правят 500 милиарда чужда помощ в ръцете и умовете на крадците-хазаренковци...
22:13 18.05.2026
89 Цитат
22:21 18.05.2026
90 Серьожка
00:58 19.05.2026