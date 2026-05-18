Обявиха реферите за финала за Купата на България

От Съдийската комисия към БФС обявиха, че Мариян Гребенчарски ще е главен съдия на финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Мачът за трофея е в сряда - 20 май от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Странични съдии ще бъдат Мартин Венев и Иво Колев, а 4-ти ще е Васил Минев. За системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров, а негов асистент ще е Любослав Любомиров.

Цветан Кръстев Кръстев е назначен за съдийски наблюдател.

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.