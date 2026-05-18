Новини
Спорт »
Световен футбол »
Илия Груев получи престижна награда в Англия

Илия Груев получи престижна награда в Англия

18 Май, 2026 20:44 873 1

  • лийдс-
  • илия груев-
  • „шампион на общността“-
  • асоциацията на професионалните футболисти-
  • англия-
  • играчи

Футболистът на Лийдс Юнайтед с признание за социална ангажираност

Илия Груев получи престижна награда в Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Лийдс Юнайтед - Илия Груев, бе отличен с високото признание „Шампион на общността“ от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. Това отличие се връчва на играчи, които не само блестят на футболния терен, но и се посвещават на благотворителни инициативи и социални каузи в местната общност.

Вълнението на Груев не остана скрито – той сподели своите емоции в социалните мрежи, където изрази дълбока благодарност за оказаната чест. „Да бъда удостоен с тази награда е неописуемо преживяване. Още с пристигането си в Лийдс почувствах, че съм част от нещо много по-голямо – едно истинско семейство, обединено от страст и взаимна подкрепа“, написа футболистът.

Груев подчерта, че ролята на професионалния футболист не се изчерпва с играта на терена. „Имаме привилегията да бъдем вдъхновение за мнозина и сме длъжни да върнем жеста на хората, които ни подкрепят безрезервно. Това отличие носи моето име, но всъщност принадлежи на всички доброволци и жители на Лийдс, които ежедневно работят за по-добро бъдеще“, допълни той.

В заключение, Илия Груев отправи специални благодарности към Асоциацията на професионалните футболисти, ръководството на Лийдс Юнайтед и верните фенове, които го приеха с отворени обятия още от първия ден. Той завърши своето послание с емблематичния девиз на клуба: „Продължаваме да маршируваме заедно!“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много хубаво

    3 0 Отговор
    браво на момчето да е жив и здрав

    20:48 18.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове