Илия Груев получи престижна награда в Англия

Полузащитникът на Лийдс Юнайтед - Илия Груев, бе отличен с високото признание „Шампион на общността“ от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. Това отличие се връчва на играчи, които не само блестят на футболния терен, но и се посвещават на благотворителни инициативи и социални каузи в местната общност.

Вълнението на Груев не остана скрито – той сподели своите емоции в социалните мрежи, където изрази дълбока благодарност за оказаната чест. „Да бъда удостоен с тази награда е неописуемо преживяване. Още с пристигането си в Лийдс почувствах, че съм част от нещо много по-голямо – едно истинско семейство, обединено от страст и взаимна подкрепа“, написа футболистът.

Груев подчерта, че ролята на професионалния футболист не се изчерпва с играта на терена. „Имаме привилегията да бъдем вдъхновение за мнозина и сме длъжни да върнем жеста на хората, които ни подкрепят безрезервно. Това отличие носи моето име, но всъщност принадлежи на всички доброволци и жители на Лийдс, които ежедневно работят за по-добро бъдеще“, допълни той.

В заключение, Илия Груев отправи специални благодарности към Асоциацията на професионалните футболисти, ръководството на Лийдс Юнайтед и верните фенове, които го приеха с отворени обятия още от първия ден. Той завърши своето послание с емблематичния девиз на клуба: „Продължаваме да маршируваме заедно!“