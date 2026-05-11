Лимитирана серия часовници Луч, вдъхновена от БелАЗ, бе разпродадена за часове

Когато мащабът на най-големите камиони в света се срещне с прецизността на традиционното часовникарство, резултатът е истинска колекционерска треска. Часовниковата фабрика Луч представи ексклузивна серия ръчни часовници, посветена на легендарния автомобилен завод БелАЗ, която буквално изчезна от пазара в рамките на едно денонощие.

Дизайнът на новия модел е директно преклонение пред бруталната естетика на минните самосвали. Циферблатът на часовника умело имитира масивната радиаторна решетка на гигантите, но истинската „перла“ в конструкцията е безелът (пръстенът около стъклото). Той не е просто декорация, а автентична зъбна предавка, използвана в реалното производство на кариерната техника. Масивният корпус от неръждаема стомана и устойчивото на надраскване сапфирено стъкло допълват усещането за непоклатимост и индустриална мощ.

Експертите определят успеха на серията като феноменален. Бяха произведени едва 100 бройки, всяка от които на цена от 1100 беларуски рубли — сума, която се равнява на приблизително 333 евро. Огромният интерес обаче изпразни складовете само за 24 часа, оставяйки стотици желаещи с празни ръце.

Очаквано, веднага след официалното изчерпване на наличностите, часовниците се появиха в платформите за препродажба. Там цената им вече е скочила двойно, доказвайки, че „индустриалният дух“ на БелАЗ в компактна форма се е превърнал в една от най-горещите инвестиции за почитателите на нестандартните аксесоари. Изглежда, че комбинацията от груба сила и механична елегантност е рецепта, която пазарът поглъща на един дъх.