Рублата оглавява списъка с най-добре представящите се валути в света

Рублата се е укрепила спрямо долара с приблизително 12% от началото на април, демонстрирайки най-доброто представяне на която и да е световна валута, според Bloomberg.

Според аг. Bloomberg, валутният курс на рублата спрямо долара е паднал до най-ниското си ниво от февруари 2023 г. Агенцията посочва високите цени на енергията на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран като причина за тази тенденция.

За втора поредна година рублата се е укрепила, противно на прогнозите на икономистите. Анализатори, анкетирани от агенцията, смятат, че това може да показва надценена валута. Например Искандер Луцко, мениджър на активи в Istar Capital, нарече настоящите макроикономически условия „идеални за по-нататъшно укрепване на рублата“.