Рублата оглавява списъка с най-добре представящите се валути в света

19 Май, 2026 13:47 1 509 60

Причината са високите цени на енергията на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран

Рублата оглавява списъка с най-добре представящите се валути в света - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рублата се е укрепила спрямо долара с приблизително 12% от началото на април, демонстрирайки най-доброто представяне на която и да е световна валута, според Bloomberg.

Според аг. Bloomberg, валутният курс на рублата спрямо долара е паднал до най-ниското си ниво от февруари 2023 г. Агенцията посочва високите цени на енергията на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран като причина за тази тенденция.

За втора поредна година рублата се е укрепила, противно на прогнозите на икономистите. Анализатори, анкетирани от агенцията, смятат, че това може да показва надценена валута. Например Искандер Луцко, мениджър на активи в Istar Capital, нарече настоящите макроикономически условия „идеални за по-нататъшно укрепване на рублата“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    71 13 Отговор
    Хм, да видим еврозелките как ще го обяснят този факт. А ни обясняват колко зле е икономичското положение в Русия.

    Коментиран от #39

    13:48 19.05.2026

  • 2 Мдаааа

    68 13 Отговор
    Учете руски. Ще ви трябва

    13:48 19.05.2026

  • 3 Възраждане

    53 10 Отговор
    Влизането в БРИКС има все по-голяма полза. Да видим реакцията на Радев

    Коментиран от #13

    13:48 19.05.2026

  • 4 Разбирач

    52 7 Отговор
    Що бе, тъкмо се наместихме в клуба на богатите, сега пак трябва да се местим към новата суперсила

    13:49 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Христо Божинов

    40 11 Отговор
    Дядо Иван ще е на Дунава, месете погачите. Ще е като на 9-ти септември

    Коментиран от #10

    13:50 19.05.2026

  • 7 Не казвайте

    39 5 Отговор
    на ППЛГДБ общноста

    13:51 19.05.2026

  • 8 Соломон

    11 30 Отговор
    Руснаците май не мислят така

    Коментиран от #12

    13:51 19.05.2026

  • 9 Милион и едно желание

    27 2 Отговор

    До коментар #5 от "История за ушанки":

    Браво, направо си ги унизил. Повече сигурно дори няма да припарят във входа ви

    13:52 19.05.2026

  • 10 А ще може ли

    26 8 Отговор

    До коментар #6 от "Христо Божинов":

    да тепаме евро-атлантици?

    Коментиран от #16, #56

    13:52 19.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    33 4 Отговор
    По време на война рублата се дигна с 30 процента.А еврото се обезцени наполовина.Едно евро стана един лев.

    13:53 19.05.2026

  • 12 Ей, Тифел

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Данчо, влизай във ФРТ

    13:54 19.05.2026

  • 13 Прогресивна България

    22 14 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Точно за това гласувахме. ЕС приключва, нуждаехме се от силна личност като Радев да ни поведе с чест и достойнство към БРИКС

    13:54 19.05.2026

  • 14 зИленски

    5 4 Отговор
    ФЕЙК

    13:55 19.05.2026

  • 15 северно-корейски вон

    10 5 Отговор
    мен защо ме забравихте?

    13:55 19.05.2026

  • 16 Христо Божинов

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "А ще може ли":

    Може да ги пратим в Белене, да строят АЕЦ-a

    13:56 19.05.2026

  • 17 Сесесере

    11 19 Отговор
    Нито един копей не спестява в рубли и не ходи на почивка в Русия !

    Коментиран от #23

    13:57 19.05.2026

  • 18 Това е руска пропаганда,

    9 11 Отговор
    най-добрата валута е украинската гривна.

    14:00 19.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кажи честно ... 🤣

    6 17 Отговор
    Тази информация е излишна.
    Кой пазари с рубли ?! Никой !!! 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #50

    14:02 19.05.2026

  • 21 Цвете

    9 20 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ СКОРО ЩЕ ИМА КУПОННА СИСТЕМА, НО ЩАНДОВЕТЕ СА ПРАЗНИ.ДА ПРАЗНУВАТ И СЕ РАДВАТ НА ДИКТАТОРА СИ, КОЙТО ИМ СПРЯ И ИНТЕРНЕТА ? КАКВА " ХВАЛЕБСТВЕНА " СТАТИЯ, НО НЕ ЖЕЛАЯ ДА СЪМ НА ТЯХНОТО МЯСТО. ЗАТОВА СИ ЖИВЕЯ В ЕВРОПА И МИ Е СПОКОЙНО НА ДУШАТА.

    Коментиран от #52

    14:03 19.05.2026

  • 22 Селчо

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Кажи честно ... 🤣":

    ....казва се "пазарува", а не "пазари"....Дълбока провинцио!

    14:03 19.05.2026

  • 23 Не знам, ама нито един укротрол не

    18 3 Отговор

    До коментар #17 от "Сесесере":

    спестява в гривни и не ходи на почивка в Украйна.

    14:03 19.05.2026

  • 24 оня с коня

    20 5 Отговор
    ало еврогейскитеПРОДАЖНИЦИ , КЪДЕ СТЕ ДА КВИЧИТЕ ПАК СРЕЩУ РУСИЯ?

    14:04 19.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 МиZирки сър, 4хилядници !

    7 12 Отговор
    Миленчето защо не е дописала докрай заключенията на Bloomberg, без важния икономически контекст. ?
    Стойността на рублата е изкуствено подкрепена от три основни фактора:
    1. Войната в Близкия изток, която изстреля цената на петрола сорт Urals до 95 долара за барел през април 2026 г., осигурявайки огромен приток на чуждестранна валута за Кремъл.
    2.Твърдият капиталов контрол и задължението на големите руски експортьори да продават валутните си приходи (продажбите скочиха тройно до 7,3 млрд. долара през април).
    3. Липсата на свободно пазарно търгуване за масовия потребител и санкциите, които правят рублата напълно неликвидна и изолирана от глобалните финансови потоци.

    Поради тази причина Bloomberg и много анализатори посочват, че рублата е „свръхоценена“ и реалната ѝ пазарна стойност, извън петролния шок и държавната намеса, е коренно различна

    Коментиран от #33

    14:09 19.05.2026

  • 27 Цвете

    6 11 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ СКОРО ЩЕ ИМА КУПОННА СИСТЕМА, НО ЩАНДОВЕТЕ СА ПРАЗНИ.ДА ПРАЗНУВАТ И СЕ РАДВАТ НА ДИКТАТОРА СИ, КОЙТО ИМ СПРЯ И ИНТЕРНЕТА ? КАКВА " ХВАЛЕБСТВЕНА " СТАТИЯ, НО НЕ ЖЕЛАЯ ДА СЪМ НА ТЯХНОТО МЯСТО. ЗАТОВА СИ ЖИВЕЯ В ЕВРОПА И МИ Е СПОКОЙНО НА ДУШАТА.

    14:09 19.05.2026

  • 28 Иван С

    9 2 Отговор
    Не думай... Тази новина съгласувана ли е с брюксел или плод на руска пропаганда?

    14:10 19.05.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    12 3 Отговор
    🤣🤣🤣

    Е, как така нали се беше "сринала", тая валута 1 долар нали "струваше" 1000 рубли???

    14:11 19.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 мдааа

    5 9 Отговор
    Ами ходете в Русията бре. Ще ви плащат в рубли. А може и спестяванията да си ги направите в рубли. Някой от русофилчетата ще го направи ли? Не няма. Само идиотизми като великият Путин. На всички ви трябва един като Медведев. Да ви пуска бомбата и дфа се оттървете веднъж завинаги от празните си глави!

    14:14 19.05.2026

  • 32 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Оная урсулата нещо за някакви санкции само мрънкаше

    14:14 19.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хихи

    3 0 Отговор
    и "академик" Денков абортира....

    14:18 19.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Най добра валута

    3 3 Отговор
    Всички тръгвайте натам,тука вече не се търпи.Я напиши ако тръгваш?

    14:20 19.05.2026

  • 37 Браво на вас

    3 2 Отговор
    след тази новина не виждам да купувате рубли

    14:23 19.05.2026

  • 38 Костя

    2 2 Отговор
    Още утре обръщам евраците в рубли...

    14:23 19.05.2026

  • 39 Смятай

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Щом по време на война, паричната единица укрепва.

    14:26 19.05.2026

  • 40 Ми то едно е

    9 0 Отговор
    Сигурно, санкциите на Урсула работят!

    14:31 19.05.2026

  • 41 Голямо навеждане

    5 4 Отговор
    Коня ми умря от смях

    14:32 19.05.2026

  • 42 Супер

    5 1 Отговор
    Едно Евро = 83 рубли

    Коментиран от #48

    14:35 19.05.2026

  • 43 У нас

    4 1 Отговор
    хак да ни е леврото !

    14:42 19.05.2026

  • 44 Коня

    2 5 Отговор
    Рускините работят устно и печелят

    14:45 19.05.2026

  • 45 Един

    1 3 Отговор
    Не че рублата се е вдигнала, а доларът е паднал.

    14:49 19.05.2026

  • 46 ГЛУПОСТИ

    1 2 Отговор
    КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ ЖЪЛТИЯ РУСКИ ПАРЦАЛ ФАКТИ ОСВЕН , ЧЕ РУБЛАТА Е НАЙ-СИЛНАТА ВАЛУТА. НАЛИ ТЪПАЦИТЕ ТОВА ОЧАКВАТ, КАТО МАНТРАТА ЗА РУСКОТО ОРЪЖИЕ И АРМИЯ И ВСИЧКО ДРУГО. ДЪНО, ДЪНО

    15:09 19.05.2026

  • 47 Евролибераст

    1 1 Отговор
    Отидоха ми опорките.

    15:14 19.05.2026

  • 48 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Супер":

    Една деноминация 1/1000, и 1€ става 8 копейки.

    15:17 19.05.2026

  • 49 Трол

    0 0 Отговор
    Аз затова съм изцяло на копейки.

    15:18 19.05.2026

  • 50 Обичам зелено

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Кажи честно ... 🤣":

    Кой ти каза, че рублата не се използва за платежно средство ?
    Не само в Русия, а и бившите съветски републики от Средна Азия предпочитат рублите пред своите национални валути.

    Коментиран от #51

    15:32 19.05.2026

  • 51 явер

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Обичам зелено":

    Кой малоумник предпочита рублата, тъпите руснаци навсякъде ходят с долари. Който иска рубли да си купува, ще спечели.

    15:38 19.05.2026

  • 52 Обичам зелено

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Цвете":

    Щандовете в руските супермаркети са пълни със стока и то не само тяхна, а и вносна от Запада. Почти всички цени са по евтини от България , някои дори не с проценти , а в пъти по евтини. Русия не внася и грам свинско и пилешко месо, яйца, зърнени продукти и т.н., а изнася и то в големи количества. Още преди 2022 г. Русия беше напълно независима от външни доставки на хранителни продукти.

    Коментиран от #57, #60

    15:38 19.05.2026

  • 53 Голям майтап

    2 2 Отговор
    Ах недей, че съм ученичка... Каквото и да ми говорите руското блато си остава блато, докато не го гръмнете това недоразумение подобието на човек, русото дребно и вредно покрило се в бункера на Кремъл... не смее да излезе милото че не е сигурен дали ще устои на руската любов на крепостните...
    щото те ще гладуват, гладуват, па ще се сетят да го сготвят по някое време.

    15:44 19.05.2026

  • 54 те там нали са в каменната ера

    2 1 Отговор
    че и валута имали , че и най добре представяща се , трябва още санкции , това не е нормално , това е объркващо за един съвършен и цивилизован европеец

    15:46 19.05.2026

  • 55 гадател

    0 0 Отговор
    Болни са ви мозъците.

    15:47 19.05.2026

  • 56 гадател

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "А ще може ли":

    Не, но ще може да се гръмнеш

    15:49 19.05.2026

  • 57 Голям майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Обичам зелено":

    Всичко е "прекрасно" в Русия, а хората нещастни... даже си имали щандове пълни с алкохол, предимно алкохол, а те все нещастни орките и все "запада" и "Европа" са им виновни за мизерията в която живеят... не се сещат да погледнат към Кремъл... няма го Навални да им каже, че са шушумиги заспали.

    15:50 19.05.2026

  • 58 Анджо

    2 0 Отговор
    То русииката вече пред фалит , те за рублата говорят колко стабилна била. Тия кадето пишат тия глупости са безмозъчни същества.

    15:51 19.05.2026

  • 59 Анджо

    0 1 Отговор
    А тука си пишат същите безмозъчни същества.🪼🪼🪼💥👏💥👏

    15:53 19.05.2026

  • 60 Голям майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Обичам зелено":

    Обичал зелено... явно сега всички руснаци сте се хванали за зелено и рупате ли рупате... рупайте докато тревата е още прясна.

    15:56 19.05.2026