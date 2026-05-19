Нинова: Новият бюджет е тежък удар за средната класа и работещия човек

Новият бюджет е тежък удар за средната класа и работещия човек. Повишаването на осигуровките намалява разполагаемия доход на семействата, тоест те ще имат по-малко пари при тези високи цени. В същото време армията от държавни служители ще продължава да не си плаща осигуровките. Значи работещите в реалната икономика ще плащат повече за себе си и още повече, за да издържат раздутата администрация. Наказани са малкото магазинче, дребният земеделец, семейният хотел, културните дейци, самоосигуряващите се.

Вместо осигуровките на работещите хора, трябваше да се увеличи данъкът върху 4 млрд. свръхпечалба на банките например. Явно лобито на милиардите надделя. Всичко това е адски несправедливо. И е в тотален разрез с обещаната от управляващите борба с неравенствата.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.