Нинова: Новият бюджет е тежък удар за средната класа и работещия човек

19 Май, 2026 13:54 2 637 48

  • корнелия нинова-
  • нов бюджет-
  • удар-
  • средна класа

Работещите в реалната икономика ще плащат повече за себе си и още повече, за да издържат раздутата администрация. Наказани са малкото магазинче, дребният земеделец, семейният хотел, културните дейци, самоосигуряващите се, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Евроком
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новият бюджет е тежък удар за средната класа и работещия човек. Повишаването на осигуровките намалява разполагаемия доход на семействата, тоест те ще имат по-малко пари при тези високи цени. В същото време армията от държавни служители ще продължава да не си плаща осигуровките. Значи работещите в реалната икономика ще плащат повече за себе си и още повече, за да издържат раздутата администрация. Наказани са малкото магазинче, дребният земеделец, семейният хотел, културните дейци, самоосигуряващите се.
Вместо осигуровките на работещите хора, трябваше да се увеличи данъкът върху 4 млрд. свръхпечалба на банките например. Явно лобито на милиардите надделя. Всичко това е адски несправедливо. И е в тотален разрез с обещаната от управляващите борба с неравенствата.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ВИЕ

    49 9 Отговор
    КАКВО ТОЧНО НАПРАВИХТЕ ЗА СРЕДНАТА КЛАСА И ЗА РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ,НА ЧИЯТО ИЗДРЪЖКА СТЕ!??

    Коментиран от #36

    13:58 19.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    52 3 Отговор
    Богатите и олигарсите не ги закачат.Сметката ще плащат бедните.

    13:58 19.05.2026

  • 3 Соломон

    32 20 Отговор
    Да не се окаже че бюджета заради който свалиха Борисов е по добър от този на Гълъба

    Коментиран от #15

    13:58 19.05.2026

  • 4 Тома

    39 3 Отговор
    Важното е депутатите да са добре защото те мислят винаги за избирателите си как да ги излъжат и ограбят

    13:58 19.05.2026

  • 5 тагаренко СЪМ !

    34 8 Отговор
    робите са длъжни да превеждат по една месечна заплата на осpайна, нека да не забравяме все пак

    тагаренско съм ама и кироТЪПОТО така беше казал

    13:59 19.05.2026

  • 6 истината

    20 18 Отговор
    браво Корнелия!

    14:00 19.05.2026

  • 7 Хората, които сме на границата на МОД,

    27 2 Отговор
    всяка година увеличението на МОД ми яде мижавото вдигане на заплатата с по 2-4% на година. Точно колкото да покрие увеличаването на осигуровките за моя сметка. От 5 години реално увеличение не сме виждали тия със заплати около 3500-3800лв(нето). Работя, за да издържам крадливата администрация.

    14:00 19.05.2026

  • 8 голям смях

    37 3 Отговор
    редно е депутатската заплата да е колкото две минимални заплати на робите, все пак роба живеее само със една , значи на депутата ще му са достатъчни две за по охолен живот

    Коментиран от #24

    14:00 19.05.2026

  • 9 Един не-трол

    32 9 Отговор
    Искам да видя сега 150000 да протестират в София. За 2 процента всички бяха там, а сега мишкуват. Трябва да ви е срам.

    Коментиран от #18, #21

    14:01 19.05.2026

  • 10 провинциалист

    27 5 Отговор
    То това се очакваше с влизането в еврозоната, какъв да е бюджета освен такъв?

    14:01 19.05.2026

  • 11 Така де

    20 8 Отговор
    4 млрд свръхпечалба на банките. Те затова искаха да се запази лева, за да имат още печалби от обмяната на лев-евро и обратно.

    Коментиран от #14

    14:01 19.05.2026

  • 12 оня с коня

    10 14 Отговор
    дано изпратят пак милиционерите да ви бият по барикадите ама много бой да ядете робите където си мислите че ей така ще стачкувате, само боя ще ви оправи вас

    14:01 19.05.2026

  • 13 оня с коня

    7 10 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    14:03 19.05.2026

  • 14 Така е

    11 11 Отговор

    До коментар #11 от "Така де":

    В този смисъл бе и искането на Радев за провеждане на референдум за въвеждането на еврото. Да се подпомогнат банките.

    14:03 19.05.2026

  • 15 Ми да

    16 9 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Как така "да не се окаже". Това е точно така. Ама никой не протестира при този много по-лош бюджет.

    14:05 19.05.2026

  • 16 Оборотът на Кауфланд 2,4 милиарда лева

    15 6 Отговор
    Декларира само 100 милиона печалба!? И на Румен Радев не му прави впечатление

    14:06 19.05.2026

  • 17 Питане

    17 5 Отговор
    А за ХРАНТУТНИЦИТЕ като вас ???
    Извън парламентарната би волица от какво ли припечелва, след като дрехите и вече са с 4 номера нагоре

    14:07 19.05.2026

  • 18 Така е

    15 4 Отговор

    До коментар #9 от "Един не-трол":

    Остави другото, ами и синдикатите са много доволни от този далеч по-лош от предишния бюджет.

    14:09 19.05.2026

  • 19 Чорбара

    11 5 Отговор
    Пат Ка!

    14:09 19.05.2026

  • 20 Горски

    19 1 Отговор
    Нямаше да дигат данъците? За сметка на това вдигат максималния осигурителен доход, което си е по-висок данък, за да храним малцинствата. А за КНСБ като структура са си едни държавни рекетьори - ако не им минат исканията и веднага стачки и т.н.

    14:10 19.05.2026

  • 21 ЦК на БКП

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Един не-трол":

    Бледа сянка на това, което се задава е последния протест

    14:10 19.05.2026

  • 22 Нинова не се научи

    7 7 Отговор
    да цени чуждо мнение
    Старост нерадост

    14:11 19.05.2026

  • 23 Ама този удар

    10 5 Отговор
    ни го нанесохте още 2022 година, ма кака

    14:12 19.05.2026

  • 24 Да знаеш

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "голям смях":

    Стига с тези депутати ве! Я виж колко взема един директор на държавна болница. Пет пъти повече. А парите от НЗОК.

    14:13 19.05.2026

  • 25 Георги

    5 6 Отговор
    някой знае ли другарката какво работи?

    Коментиран от #29

    14:15 19.05.2026

  • 26 ХА?..ХА…ХА!!!

    4 6 Отговор
    Явно на пазара се е появил нов, много по добър нафталин!!! Като я гледам благодарение на него ( нафталина) Корни си е все същата каквато си беше!!!

    Коментиран от #31

    14:18 19.05.2026

  • 27 1111

    20 1 Отговор
    Администрацията трябва чувствително да се намали или да си плаща сама осигуровките.

    Коментиран от #34

    14:19 19.05.2026

  • 28 Търновец

    8 2 Отговор
    Национализация на банките и застрахователните компании, 60% данък на богатите, зануляваме на 5000 кмета и наместници и общинари, в САЩ 3 паралелки в колежите и някои университети при криза стават две и съкращават учители а в малките населени места полицаи и пожарникари са местни доброволци неплатени. Нулирване на Върховния съд и ВСС и върховна прокуратура - спестени стотици милиони.

    14:19 19.05.2026

  • 29 Преди да питаш

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    А ти какво работиш?

    Коментиран от #32

    14:20 19.05.2026

  • 30 Интересно

    4 7 Отговор
    Защо този Провал продължава да бъде търсен за мнение?

    14:21 19.05.2026

  • 31 аха

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "ХА?..ХА…ХА!!!":

    Затова пък продават кофти спирталин, щото Боце все по-зле изглежда.

    14:22 19.05.2026

  • 32 Георги

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Преди да питаш":

    тествам софтуер, защо? Имам и трудов договор и осигуровки плащам. Сега ще отговориш ли за другарката?

    14:22 19.05.2026

  • 33 Познал

    5 3 Отговор
    Само ,като зърнах зачервената с руж бузи ,като на Копанарска булка на ямболски пазар ,,НЕПОКОРНА",се обзаложих ,че авторката на статията е Ефремовата Ана...

    14:23 19.05.2026

  • 34 Интересно

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "1111":

    Като идея е добре, но няма много смисъл в това. Заплатите на администрацията не идват от производството и пласирането на някакъв продукт, а идват от бюджета на държавата. Какъв е смисълът да връщат част от парите обратно в държавата, като и без това от тях пари им е осигуряването?

    Коментиран от #43

    14:23 19.05.2026

  • 35 Цвете

    6 4 Отговор
    АКО БЕШЕ МИСЛИЛА ПРЕДИ ГОДИНИ, КАКВО ТЕ ЧАКА, НАДАЛИ БИ МОЛИЛА ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ДА ТЕ ЗАПОЗНАВА С РЕШЕТНИКОВ? НО ВРЕМЕТО МИНАВА И ЗАМИНАВА, НО ТОЗИ БИВШ ЕКС ПРЕЗИДЕНТ ЯВНО СИ Е ТЪРСИЛ МЕСТО И ЗА В БЪДЕЩЕ .И ЕТО ВЕЧЕ СЕ НАСТАНИ, А ЗА ТЕБ,ЛОШ КЪСМЕТ. 🪆✈️🤷‍♀️🎭🤦‍♂️

    14:28 19.05.2026

  • 36 По точно

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "А ВИЕ":

    Ако не беше Атанас Зафиров, увеличение на пенсиите миналата година нямаше да има. Спомнете си добре.

    14:29 19.05.2026

  • 37 Горски

    8 0 Отговор
    Идеята да се вдигат осигурителните прагове е отвратителна. Тя е същото, което опитаха да направят ГЕРБ и Желязков. Но не само те. От 25 години - откакто съществува този модел, всяка година управниците вдигат данъците под формата на "вдигаме праговете". Това е гнусно и гадно посегателство над дребния бизнес и работещите. На тях и сега им е тежко да дават 400-500 лв. месечно за осигуровки, сега давай и още.

    14:30 19.05.2026

  • 39 Опорка

    8 1 Отговор
    Яко, вместо да облагат свръхпечалбите на банки, телекоми и веригите магазини, те удрят обикновения човек. Корнелка е права.

    14:36 19.05.2026

  • 40 Жорко

    5 3 Отговор
    Не мога да разбера таз госпожа!Отдавна не е в политиката и продължава да лае...ей,много са глупави тез недоказани екс политици.

    14:39 19.05.2026

  • 41 Все пак има и добра новина

    6 0 Отговор
    Има голяма вероятност бедния работещ да стане безработен и тогава така и така не му плащат кой знае колко поне ще бъде свободен да не ходи на работа.

    14:44 19.05.2026

  • 42 Разкарай си

    2 3 Отговор
    Гнусната мутра

    15:04 19.05.2026

  • 43 Напротив

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Интересно":

    Не ги връщат обратно в държавата, а държавата си ги спестява!

    15:08 19.05.2026

  • 44 Реалист

    5 2 Отговор
    Госпожа Техноимпексова да не се обяснява. Тя ни натресе Радев

    15:08 19.05.2026

  • 45 Права е!

    6 0 Отговор
    Няма значение коя е и каква е - права е!

    15:15 19.05.2026

  • 46 Нинова каквато ще да е

    5 0 Отговор
    в случая е абсолютно права за всичко. Браво, Нинова, че им го казваш в прав текст на скапаните боташки крадци - бивши кадри на герб, дпс, бсп, дб и итн!

    15:30 19.05.2026

  • 47 ИВАН

    0 0 Отговор
    Знае болни те проблеми но тя е единот заштиницете и създатели на много проблеми

    15:54 19.05.2026

  • 48 Консерва

    1 0 Отговор
    По стара традиция. Тези, които носят доходи плащат.

    16:02 19.05.2026

