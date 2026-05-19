Нинова: Новият бюджет е тежък удар за средната класа и работещия човек

Новият бюджет е тежък удар за средната класа и работещия човек. Повишаването на осигуровките намалява разполагаемия доход на семействата, тоест те ще имат по-малко пари при тези високи цени. В същото време армията от държавни служители ще продължава да не си плаща осигуровките. Значи работещите в реалната икономика ще плащат повече за себе си и още повече, за да издържат раздутата администрация. Наказани са малкото магазинче, дребният земеделец, семейният хотел, културните дейци, самоосигуряващите се.
Вместо осигуровките на работещите хора, трябваше да се увеличи данъкът върху 4 млрд. свръхпечалба на банките например. Явно лобито на милиардите надделя. Всичко това е адски несправедливо. И е в тотален разрез с обещаната от управляващите борба с неравенствата.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ВИЕ
Коментиран от #36
13:58 19.05.2026
2 Последния Софиянец
13:58 19.05.2026
3 Соломон
Коментиран от #15
13:58 19.05.2026
4 Тома
13:58 19.05.2026
5 тагаренко СЪМ !
тагаренско съм ама и кироТЪПОТО така беше казал
13:59 19.05.2026
6 истината
14:00 19.05.2026
7 Хората, които сме на границата на МОД,
14:00 19.05.2026
8 голям смях
Коментиран от #24
14:00 19.05.2026
9 Един не-трол
Коментиран от #18, #21
14:01 19.05.2026
10 провинциалист
14:01 19.05.2026
11 Така де
Коментиран от #14
14:01 19.05.2026
12 оня с коня
14:01 19.05.2026
13 оня с коня
14:03 19.05.2026
14 Така е
До коментар #11 от "Така де":В този смисъл бе и искането на Радев за провеждане на референдум за въвеждането на еврото. Да се подпомогнат банките.
14:03 19.05.2026
15 Ми да
До коментар #3 от "Соломон":Как така "да не се окаже". Това е точно така. Ама никой не протестира при този много по-лош бюджет.
14:05 19.05.2026
16 Оборотът на Кауфланд 2,4 милиарда лева
14:06 19.05.2026
17 Питане
Извън парламентарната би волица от какво ли припечелва, след като дрехите и вече са с 4 номера нагоре
14:07 19.05.2026
18 Така е
До коментар #9 от "Един не-трол":Остави другото, ами и синдикатите са много доволни от този далеч по-лош от предишния бюджет.
14:09 19.05.2026
19 Чорбара
14:09 19.05.2026
20 Горски
14:10 19.05.2026
21 ЦК на БКП
До коментар #9 от "Един не-трол":Бледа сянка на това, което се задава е последния протест
14:10 19.05.2026
22 Нинова не се научи
Старост нерадост
14:11 19.05.2026
23 Ама този удар
14:12 19.05.2026
24 Да знаеш
До коментар #8 от "голям смях":Стига с тези депутати ве! Я виж колко взема един директор на държавна болница. Пет пъти повече. А парите от НЗОК.
14:13 19.05.2026
25 Георги
Коментиран от #29
14:15 19.05.2026
26 ХА?..ХА…ХА!!!
Коментиран от #31
14:18 19.05.2026
27 1111
Коментиран от #34
14:19 19.05.2026
28 Търновец
14:19 19.05.2026
29 Преди да питаш
До коментар #25 от "Георги":А ти какво работиш?
Коментиран от #32
14:20 19.05.2026
30 Интересно
14:21 19.05.2026
31 аха
До коментар #26 от "ХА?..ХА…ХА!!!":Затова пък продават кофти спирталин, щото Боце все по-зле изглежда.
14:22 19.05.2026
32 Георги
До коментар #29 от "Преди да питаш":тествам софтуер, защо? Имам и трудов договор и осигуровки плащам. Сега ще отговориш ли за другарката?
14:22 19.05.2026
33 Познал
14:23 19.05.2026
34 Интересно
До коментар #27 от "1111":Като идея е добре, но няма много смисъл в това. Заплатите на администрацията не идват от производството и пласирането на някакъв продукт, а идват от бюджета на държавата. Какъв е смисълът да връщат част от парите обратно в държавата, като и без това от тях пари им е осигуряването?
Коментиран от #43
14:23 19.05.2026
35 Цвете
14:28 19.05.2026
36 По точно
До коментар #1 от "А ВИЕ":Ако не беше Атанас Зафиров, увеличение на пенсиите миналата година нямаше да има. Спомнете си добре.
14:29 19.05.2026
37 Горски
14:30 19.05.2026
38 Цвете
14:31 19.05.2026
39 Опорка
14:36 19.05.2026
40 Жорко
14:39 19.05.2026
41 Все пак има и добра новина
14:44 19.05.2026
42 Разкарай си
15:04 19.05.2026
43 Напротив
До коментар #34 от "Интересно":Не ги връщат обратно в държавата, а държавата си ги спестява!
15:08 19.05.2026
44 Реалист
15:08 19.05.2026
45 Права е!
15:15 19.05.2026
46 Нинова каквато ще да е
15:30 19.05.2026
47 ИВАН
15:54 19.05.2026
48 Консерва
16:02 19.05.2026