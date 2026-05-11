Новини
Технологии »
Waze започва активна битка с дупките по пътищата

Waze започва активна битка с дупките по пътищата

11 Май, 2026 11:00 2 397 13

  • waze-
  • waymo-
  • изкуствен интелект-
  • дупки

Технологичната революция се осъществява съвместно с Waymo

Waze започва активна битка с дупките по пътищата - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Навигационният гигант Waze поема ролята на „дигитален инспектор“, превръщайки битката с разбитите пътища в прецизна технологична операция. Благодарение на мащабна интеграция в екосистемата на Alphabet, популярното приложение вече не просто ни навигира, а се превръща в активен инструмент за автоматизирано откриване на инфраструктурни дефекти, който обещава да сложи край на изненадващите срещи с дупките по асфалта.

В основата на тази промяна стои сътрудничеството с флотилията от автономни таксита на Waymo. Докато безпилотните автомобили кръстосват градските улици, техните високотехнологични камери и сензори непрекъснато сканират пътната настилка. Всеки засечен пробив в асфалта се превръща в ценен набор от данни, който Waze обработва и моментално предава към общинските служби за поддръжка. Така информацията, събрана от робо-такситата, се използва за генериране на прецизни навигационни предупреждения за милионите потребители на Waze в реално време.

Тази симбиоза решава един от най-големите проблеми на градската среда – закъснялата реакция при ремонти. Досега властите в САЩ разчитаха основно на телефонни обаждания от граждани или на периодични инспекции, които често се случват твърде късно. Сега обаче алгоритмите на Waze позволяват на редовните шофьори не само да избягват препятствията, но и да допринасят за по-надеждна карта на пътните несъвършенства.

Проектът вече се тества активно в ключови мегаполиси като Сан Франциско, Лос Анджелис, Финикс, Остин и Атланта. Резултатите са повече от впечатляващи: само за кратък период са идентифицирани близо 500 проблемни участъка. Очевидно е, че сътрудничеството между интелигентната навигация и автономните технологии е напът да промени фундаментално начина, по който се грижим за пътищата, правейки придвижването по-плавно и сигурно за всички.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 7 Отговор
    Waze да наемат Русинова да брои дупките по улиците на САЩ със сателитна технология на Мъск.

    11:03 11.05.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    6 1 Отговор
    Не е ли редно да няма дупки и за тях да се грижи общината като ги асфалтира, а не Уейз, на който само да ги отбелзяваме?!

    Коментиран от #11

    11:04 11.05.2026

  • 3 Ами то

    12 1 Отговор
    В България трябва да показва къде няма дупки ,иначе ще изтощава батерията на телефона да пищи

    11:05 11.05.2026

  • 4 мдаа

    12 1 Отговор
    В България Waze ще работи обратно - ще търси пътищата между дупките.

    11:08 11.05.2026

  • 5 Реалист

    5 1 Отговор
    То и сега пищи за щяло и нещяло, а с функцията "дупки" трябва да сме на Mute

    11:22 11.05.2026

  • 6 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Не може да се пребори с творческите превъплащения и майсторското прикритие по ландшафта на българския катаджия
    Внимавайте на детелината Тракия за Цалапица!!! ХРАНИЛКА!

    11:25 11.05.2026

  • 7 Закс

    4 0 Отговор
    А дали общината иска да ремонтира тези дупки ? То и сега във waze ги има !

    11:28 11.05.2026

  • 8 хаха

    2 0 Отговор
    И какво е различното от досега? В момента човек може ръчно да маркира дупка. Проблемът е, че са толкова много, че в един момент на хората им писва от предупреждения и натискат "вече я няма". В България почти няма пътища с над 1-2км без дупка или друга опасност от лоша подръжка. Вече става същото и на запад със задлъжняването на държавите и все повечето опоскване на бюджетите.

    Коментиран от #9

    11:43 11.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 рейсър

    1 0 Отговор
    Стига ми да казва къде са куките. Дупките си ги виждам

    12:08 11.05.2026

  • 11 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    редно е, ама очевидно никой в общината и "пътното" е на пешеходно разстояние от офиса и не шофира - никога.

    12:12 11.05.2026

  • 12 Редовен оцелял по трасето Лесово – Русе

    2 0 Отговор
    Никаква Америка — по тази тема те тепърва трябва да ни настигат. Направо да дойдат на трасето Лесово – Ямбол да видят как изглежда един „международен“ път в реални условия. Там ще намерят дупки от абсолютно всички модели и размери — идеални за тестване, обучение и калибриране на системата в бойна обстановка. След такъв терен Waze ще може да предсказва дупки още преди да са се появили.

    12:13 11.05.2026

  • 13 Иван

    0 0 Отговор
    Тази битка е обречена в България

    12:50 11.05.2026