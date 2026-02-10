Toyota започна серийно производство на автономни таксита

GAC Toyota и Pony.ai официално започнаха серийно производство на специално създаденото си роботизирано такси, базирано на електрическия Toyota bZ4X. Този важен момент бележи прехода от експериментални прототипи към стандартизирана флотилия, проектирана да се разширява в мегаполисите на Китай.
Външният вид остава разпознаваем като bZ4X, но „мозъкът“ и „очите“ са изцяло нови. Автомобилът е оборудван с автономна система за шофиране на Pony.ai, която представлява огромен скок както по отношение на възможностите, така и по отношение на рентабилността. Сензорният пакет използва 34 сензора, включително 9 твърдотелни LiDAR устройства, 14 камери и 4 милиметрови радара. Тази конфигурация осигурява 360-градусово възприятие с възможност за откриване на обекти на разстояние до 650 метра. За разлика от по-ранните системи, 100% от компонентите на комплекта за автономно шофиране са с качество, проектирани за жизнен цикъл от 600 000 километра, за да съответстват на самия автомобил. Чрез оптимизиране на дизайна Pony.ai е намалила разходите за материали с 70% в сравнение с предишното поколение, което е важна стъпка към икономическа жизнеспособност.
Софтуерната част на системата Gen-7 се фокусира върху „човешкото“ удобство, за да се бори с гаденето, често свързано с роботизираното шофиране. Системата е специално прекалибрирана, за да оптимизира честотата на ускорение и спиране, осигурявайки плавни, естествени преходи, които имитират професионален шофьор. Благодарение на патентованата технология за почистване на сензорите, робот-таксито може да поддържа пълна оперативна осведоменост при силен дъжд, гъста мъгла и прашни бури – условия, които често блокират по-малко напредналите автономни системи. Пътниците могат да взаимодействат с превозното средство чрез гласови команди, за да стартират пътувания, да регулират настройките на климатика или да избират музика.
Съвместното предприятие между GAC Toyota и Pony.ai, в което Toyota инвестира 341 милиона евро през 2020 година, се развива със сериозна скорост, като партньорите планират да произведат повече от 1000 роботакси bZ4X през тази година, с цел да разширят общия активен автопарк на Pony.ai до над 3000 единици до декември 2026 година. Тези превозни средства са предназначени за незабавно внедряване в Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шенжен, където ще бъдат интегрирани в приложението „PonyPilot+“. Гледайки по-далеч в бъдещето, главният изпълнителен директор на Pony.ai е поставил цел от 100 000 превозни средства на пътя до 2030 година, обем, който според него най-накрая ще позволи на компанията да достигне прага на рентабилност и да се придвижи към дългосрочна печалба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Таксиджия
Коментиран от #3
17:05 10.02.2026
2 Илчо Мустакат
Въпрос е дали клиенти ще поръчват такива таксита, ако цената на километър не е силно конкурентна на традиционните.
17:21 10.02.2026
3 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "Таксиджия":Хахаха мечтай си!
С колегите решихме, в момента когато някоя фирма купи и пусне такива автомнолни буклуци по улиците на София - още първите 24 часа ще бъдат извикани на дискретни адреси и приключени.
Коментиран от #5
17:39 10.02.2026
4 Хейтър
17:46 10.02.2026
5 Не се и съмнявам
До коментар #3 от "таксиджия 🚖":Като ти чета коментарите. Има ли нещо което да не мразиш?
Коментиран от #6
17:48 10.02.2026
6 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "Не се и съмнявам":Нормално е да изразяваш непримирие със повечето новини, защото те са негативни. Това е новинарник, а не форум за готварски рецепти. Въпреки това на доста новини изразявам положително мнение, те са обикновено в малките рубрики, а не политика, геополитика, крими.
18:19 10.02.2026