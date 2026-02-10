Toyota започна серийно производство на автономни таксита

GAC Toyota и Pony.ai официално започнаха серийно производство на специално създаденото си роботизирано такси, базирано на електрическия Toyota bZ4X. Този важен момент бележи прехода от експериментални прототипи към стандартизирана флотилия, проектирана да се разширява в мегаполисите на Китай.

Външният вид остава разпознаваем като bZ4X, но „мозъкът“ и „очите“ са изцяло нови. Автомобилът е оборудван с автономна система за шофиране на Pony.ai, която представлява огромен скок както по отношение на възможностите, така и по отношение на рентабилността. Сензорният пакет използва 34 сензора, включително 9 твърдотелни LiDAR устройства, 14 камери и 4 милиметрови радара. Тази конфигурация осигурява 360-градусово възприятие с възможност за откриване на обекти на разстояние до 650 метра. За разлика от по-ранните системи, 100% от компонентите на комплекта за автономно шофиране са с качество, проектирани за жизнен цикъл от 600 000 километра, за да съответстват на самия автомобил. Чрез оптимизиране на дизайна Pony.ai е намалила разходите за материали с 70% в сравнение с предишното поколение, което е важна стъпка към икономическа жизнеспособност.

Софтуерната част на системата Gen-7 се фокусира върху „човешкото“ удобство, за да се бори с гаденето, често свързано с роботизираното шофиране. Системата е специално прекалибрирана, за да оптимизира честотата на ускорение и спиране, осигурявайки плавни, естествени преходи, които имитират професионален шофьор. Благодарение на патентованата технология за почистване на сензорите, робот-таксито може да поддържа пълна оперативна осведоменост при силен дъжд, гъста мъгла и прашни бури – условия, които често блокират по-малко напредналите автономни системи. Пътниците могат да взаимодействат с превозното средство чрез гласови команди, за да стартират пътувания, да регулират настройките на климатика или да избират музика.

Съвместното предприятие между GAC Toyota и Pony.ai, в което Toyota инвестира 341 милиона евро през 2020 година, се развива със сериозна скорост, като партньорите планират да произведат повече от 1000 роботакси bZ4X през тази година, с цел да разширят общия активен автопарк на Pony.ai до над 3000 единици до декември 2026 година. Тези превозни средства са предназначени за незабавно внедряване в Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шенжен, където ще бъдат интегрирани в приложението „PonyPilot+“. Гледайки по-далеч в бъдещето, главният изпълнителен директор на Pony.ai е поставил цел от 100 000 превозни средства на пътя до 2030 година, обем, който според него най-накрая ще позволи на компанията да достигне прага на рентабилност и да се придвижи към дългосрочна печалба.