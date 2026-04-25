Автономно такси се "вряза" в полицейско разследване в Лондон (ВИДЕО)

Waymo, подразделението за автономно шофиране на Alphabet, се сблъсква със сериозни презки във Великобритания само няколко месеца преди планирания си търговски дебют в столицата. Въввечерта на 22 април, тестов автомобил на Waymo, модифициран електрически Jaguar I-Pace епреминал през полицейска заградителна лента на Harlesden High Street в Западен Лондон. Районът е бил ограден с лента от столичната полиция след двойно намушкване, в резултат на което двама мъже на възраст около 20 години бяха хоспитализирани.

Драматични кадри, споделени в TikTok и Instagram, показват как бял SUV „се врязва“ в местопрестъплението, като изглежда, че игнорира мигащите аварийни светлини и лентата „Не преминавайте“. Колата спира рязко едва след като преминава периметъра, където двама полицаи сазабелязани да водят напрегнат разговор с човека зад волана, преди автомобилът да излезе от района на заден ход.

Waymo бързо поясни, че по време на инцидента автомобилът е бил управляван ръчно от „валидиращ шофьор“. Говорител на компанията потвърди, че въпросният шофьор е бил отстранен от работа до приключване на пълното разследване. В изявление фирмата поднесе искрени извинения:

Driverless taxi waymo driver almost hit someone and drove straigh into crime scene tape almost hit a police officer obviously driverless taxi software seems like are not trained to avoid crime scene, crime scene tape, police car blue lights or ambulance blue lights in case of an accident. i think in my opinion this driverless taxi waymo are more risk than the public thinks. do you think this is safe enough to be in the streets of london. it puts police officers and emergency service people at risk last night.

„Искрено се извиняваме за всяко неудобство, причинено от този валидиращ шофьор, който управляваше автомобила в ръчен режим. Вземаме този въпрос на сериозно и работим с нашия оперативен партньор, за да гарантираме, че ще бъдат предприети подходящи действия.“

Интересното е, че вътрешният анализ на Waymo сочи, че ако автомобилът е бил в напълно автономен режим, неговият набор от сензори – който включва LIDAR и 360-градусови камери – би разпознал правилно полицейската лента и аварийните сирени, като вероятно би спрял автомобила автоматично.

Инцидентът настъпва в критичен момент за международната експанзия на Waymo. В момента фирмата разполага с флот от около 24 превозни средства, които картографират сложните улици на Лондон, като целта е пускане на търговски роботизирани таксита до септември. Това би направило Лондон първият град извън САЩ, в който Waymo ще оперира.

Правителството на Обединеното кралство продължава да подкрепя сектора, като изчислява, че автономната технология може да добави 42 милиарда паунда към икономиката до 2035 година. Това обаче не е първият път, когато Waymo се сблъсква с проблемни ситуации. Подобни инциденти се случиха по-рано тази година в Атланта и Лос Анджелис, където автономни превозни средства бяха заснети да навлизат в активни местопрестъпления.