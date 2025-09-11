Новини
Технологии »
Пробив в комуникациите: САЩ тестваха лазерна връзка между сателит и самолет

Пробив в комуникациите: САЩ тестваха лазерна връзка между сателит и самолет

11 Септември, 2025 10:49 555 1

  • лазерна комуникационна система-
  • самолет-
  • сателит

И какви са предимствата на лазерната комуникация

Пробив в комуникациите: САЩ тестваха лазерна връзка между сателит и самолет - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В Съединените щати беше проведен успешен тест на иновативна лазерна комуникационна система, разработена от General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS). За първи път беше установена стабилна връзка между летящ самолет и сателит в ниска околоземна орбита, което бележи важен етап в развитието на комуникационните технологии.

Докато традиционната радиокомуникация има ограничена честотна лента и не може да предава големи обеми от данни за кратко време, лазерните системи предлагат решение на този проблем. Те използват светлинни лъчи вместо радиовълни, което позволява значително по-висока скорост на трансфер. Тази технология е особено важна за космическите изследвания, където се събират огромни масиви от данни от дълбокия космос. Лазерните комуникации имат голям потенциал и за военната индустрия, като могат да осигурят сигурни и надеждни канали за връзка.

За да се справи с предизвикателството за поддържане на точна линия на видимост между самолет и сателит, General Atomics разработи Оптичен комуникационен терминал (ОКТ). Устройството беше монтирано на самолет De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, който успешно осъществи връзка със сателита Kepler Communications.

Терминалът, с диаметър 30 см, използва 10-ватов лазер и е способен да предава данни със скорост до 2,5 Gbps на разстояние до 5500 км. По време на теста беше постигната скорост от 1 Gbps. Скот Форни, президент на GA-EMS, обяви, че екипът е постигнал важен етап, като е успял да осъществи проследяване и предаване на данни. По думите му, тяхната система е създадена, за да запълни комуникационната празнина и да осигури надежден трансфер на данни за тактически и оперативни мисии.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Респект

    2 0 Отговор
    Всички иновации идват от Запад-а.

    11:27 11.09.2025