Google копира още една функция от Apple

Google най-накрая пуска своя отговор на NameDrop на Apple, официално наречен „Tap to Share“, като интуитивно разширение чрез физически жестове на съществуващия протокол Quick Share. Функцията улеснява цифровия обмен, като съчетава NFC (Near-Field Communication) със сензори за близост, за да задейства незабавен трансфер на данни между съвместим хардуер. Първоначално актуализацията ще бъде пусната за моделите Pixel от поколението Pixel 6 нататък, а скоро ще обхване и най-новите сгъваеми модели на Samsung – включително Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra и Flip8 – преди да достигне до по-широк кръг устройства с Android 17 по-късно през годината.

За да обменят визитни картички, потребителите просто доближават две поддържани устройства едно до друго, докато са на съответните си начални екрани, за да инициират автоматичен двупосочен трансфер на телефонни номера, имейл адреси и персонализирани данни от профила. Споделянето на по-големи файлове, като галерии със снимки с висока резолюция или видеофайлове, изисква първо да се отвори вграденият в Android прозорец за споделяне, преди устройствата да се допрат едно до друго, за да се задейства процеса на Quick Share.

Във фонов режим Google предоставя на потребителите пълен контрол върху споделяната телеметрия, като им позволява да персонализират точно кои полета с данни се предават по време на обмена на контакти — или да настроят системата да приема само входящи профилни карти. За собствениците, загрижени за сигурността, които предпочитат да държат каналите си за предаване затворени, функционалността може да бъде изключена по всяко време в системните настройки чрез контролите на Quick Share. Превръщайки софтуерния процес на прехвърляне в просто физическо действие, Google черпи вдъхновение от класическата функция Android Beam, като същевременно осигурява безпроблемната синхронизация между устройствата, която изискват съвременните напреднали потребители.