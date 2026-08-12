Технически подробности и функции на новата преносима батерия Magssory Pride с поддръжка на стандарта Qi2

Развитието на мобилните технологии и нарастващата консумация на енергия от съвременните смартфони поддържат висок търговския интерес към преносимите източници на захранване. В този сегмент марката Magssory представя своя нов модел външна батерия Pride. Устройството е проектирано с фокус върху компактните размери и съвместимостта с новите стандарти за безжичен пренос на енергия, целещо да осигури допълнителна автономия при пътувания и продължителна употреба извън електрическата мрежа.

Конструкцията на Magssory Pride разчита на тънък профил с дебелина от 14,3 мм и общо тегло от 190 грама. Корпусът е изработен от комбинация от алуминиева сплав, арамидни влакна и силиконово покритие. Ергономичният дизайн е съобразен с габаритите на съвременните смартфони, което позволява устройството да остане прикрепено към гърба на телефона по време на работа, без да пречи на държането в ръка или носенето в джоб.

Основна техническа спецификация на модела е поддръжката на магнитната система MagSafe чрез вградени неодимови магнити от клас N52. Те осигуряват позициониране спрямо индукционната бобина на съвместимите устройства (iPhone серия 12 и по-нови). Моделът съответства и на стандарта Qi2, който позволява безжично зареждане с мощност до 15 W. За разлика от по-старите 7,5-ватови Qi стандарти, новата архитектура осигурява по-висока скорост на трансфер и по-добро подравняване на компонентите, което намалява загубите на енергия и генерирането на излишна топлина.

Батерията разполага с капацитет от 10 000 mAh. Според изчисленията на производителя това е достатъчно за около 1,5 пълни цикъла на зареждане при по-големите модели като iPhone 15/16 Pro Max или до 2 пълни зареждания при стандартните модификации. Освен за телефони, безжичната платформа може да се използва и за захранване на безжични слушалки като AirPods. За жична връзка е предвиден USB-C порт с поддръжка на протоколите Power Delivery (PD) и Quick Charge 4+ (QC4+) с изходна мощност до 20 W. Това позволява едновременно зареждане на две устройства — едното безжично, а другото чрез кабел.

Функционалността на устройството включва още опция за сквозно зареждане (pass-through charging), при която свързаната към мрежата батерия първо захранва включения към нея телефон, а след това допълва собствения си капацитет. За контрол на остатъчния заряд е инсталиран четиристепенен светодиоден (LED) индикатор. Върху външната част на корпуса е добавен допълнителен магнитен пръстен, позволяващ закрепването на съвместими MagSafe аксесоари като калъфи за карти.

Окомплектовката на Magssory Pride включва самата външна батерия, USB-C към USB-C кабел с текстилна оплетка, микрофибърен калъф за транспортиране и ръководство за употреба.