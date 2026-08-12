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Потвърдиха 6 нови модела iPhone, които ще дебютират през следващата една година

Потвърдиха 6 нови модела iPhone, които ще дебютират през следващата една година

12 Август, 2026 14:28 632 1

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Сгъваемият модел също е между тях

Потвърдиха 6 нови модела iPhone, които ще дебютират през следващата една година - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Вътрешната софтуерна среда на Apple предостави най-ясната досега представа за предстоящата ѝ хардуерна пътна карта, благодарение на системния код, открит дълбоко в петата бета версия за разработчици на iOS 27. Открити в системни файлове, отговарящи за драйверите на батерията и функциите за управление на енергопотреблението „Battery Intelligence“ на операционната система, препратките към шест все още неизлезли модела iPhone от следващо поколение ефективно потвърдиха многостепенната стратегия за пускане на пазара на компанията от Купертино.

Системните низове свързват директно вътрешните кодови имена на проектите с обозначенията на хардуера от следващото поколение:

V62: iPhone Air 2

V63: iPhone 18 Pro

V64: iPhone 18 Pro Max

V67: iPhone 18

V68: iPhone Ultra

V69: iPhone 18e

Макар конфигурациите за ниско ниво на заряд на батерията да не предлагат изрични технически спецификации относно оптиката на камерата, размерите на дисплея или вътрешния чип, тяхното присъствие в активния код за управление на енергопотреблението показва, че тези устройства са напреднали далеч отвъд ранния етап на прототипиране и са навлезли в активна фаза на софтуерна интеграция. Кодът потвърждава и по-ранни версии на iOS 27, които въведоха основна поддръжка на архитектури с многоклетъчно захранване и гъвкави дисплейни модули — ключови технически предпоставки за отдавна слуховете за сгъваемия iPhone Ultra.

От решаващо значение е, че изтеклият софтуер подсилва очакванията в бранша за разделен период на пускане на пазара за поколението от 2026–2027 година. Apple се очаква да даде старт на цикъла през есента, като ще постави силен акцент върху флагманския хардуер, начело с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дебюта на сгъваемия iPhone Ultra, преди да допълни портфолиото си в началото на 2027 година с пускането на стандартния iPhone 18, базовия модел iPhone 18e и второто поколение iPhone Air 2.


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  • 1 Госあ

    0 0 Отговор
    Изключителни боклуци. След два айфона заради идиотския френски дрон, единия от който по-скъп, се родих с китайската машина хонор. В абсолютно всички аспекти. Верно, най мощния модел,но пак значително по евтин от айфона. Мислех че ще имам проблем с музиката, защото епъл имат добра библиотека, но се оказа че китайците слушат и разбират от музика и библиотеката им е перфектна. Все пак имат струнни инструменти от хилядолетия.

    15:26 12.08.2026