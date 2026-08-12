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Създателят на култовия Task Manager за Windows разработва негова версия за macOS

Създателят на култовия Task Manager за Windows разработва негова версия за macOS

12 Август, 2026 12:58 620 3

  • task manager-
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  • apple

Дейв Плъмър определя фабричния Activity Monitor на Apple като непълноценен и създава независима алтернатива за Mac компютри

Създателят на култовия Task Manager за Windows разработва негова версия за macOS - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дългогодишният кадър и ветеран от Microsoft Дейв Плъмър, който стои зад създаването на някои от най-разпознаваемите компоненти на операционната система Windows, пренася класическия диспечер на задачите (Task Manager) към платформите на Apple. В момента операционната система macOS разполага с фабричното приложение Activity Monitor за наблюдение на активните процеси и системните ресурси, но според разработчика неговият функционален капацитет е крайно незадоволителен за нуждите на по-взискателните потребители.

Мотивацията зад проекта стъпва върху сериозните разграничения между двете графични среди. Оригиналният Task Manager за Windows, разработен от Плъмър като изключително лек инструмент с размер от едва 80 KB, традиционно предлага значително по-богат асортимент от настройки. Той осигурява подробен контрол върху приоритетите на процесите, управлението на автоматично стартиращите се приложения, системните услуги и подробната диагностика на хардуера.

Техническото изпълнение на новия софтуер за macOS е реализирано изцяло на програмирания език Swift, без да съдържа директен програмен код от оригиналния диспечер на Microsoft. Въпреки че от Редмънд са предоставили на инженера официално разрешение да показва и споделя оригиналния изходен код на версията за Windows XP, архитектурните разлики налагат пълно преписване на инструмента за компютрите на Apple.

Към момента инструментът се намира в етап на бета тестове. Плановете на Плъмър предвиждат официално публикуване на финалната версия в магазина за приложения App Store. Инженерът загатна, че ако в даден момент реши да преустанови самостоятелната поддръжка на проекта, ще превърне изходния код в отворен (open-source), давайки възможност на общността от независими програмисти да продължи развитието му.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Редник

    1 0 Отговор
    Някой ще преведе ли заглавието на български? Мушмороци нещастни...

    Коментиран от #2

    13:25 12.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Редник":

    Няма как да се преведе! Не се заяждам! Някои термини не се превеждат! Но има хиляди други подходящи за коментара ти статии!

    15:17 12.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Създателят на задачовия управител на Прозореца създава негова версия за операционната система на Макинтош! Може би така!

    15:18 12.08.2026