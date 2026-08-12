Създателят на култовия Task Manager за Windows разработва негова версия за macOS

Дългогодишният кадър и ветеран от Microsoft Дейв Плъмър, който стои зад създаването на някои от най-разпознаваемите компоненти на операционната система Windows, пренася класическия диспечер на задачите (Task Manager) към платформите на Apple. В момента операционната система macOS разполага с фабричното приложение Activity Monitor за наблюдение на активните процеси и системните ресурси, но според разработчика неговият функционален капацитет е крайно незадоволителен за нуждите на по-взискателните потребители.

Мотивацията зад проекта стъпва върху сериозните разграничения между двете графични среди. Оригиналният Task Manager за Windows, разработен от Плъмър като изключително лек инструмент с размер от едва 80 KB, традиционно предлага значително по-богат асортимент от настройки. Той осигурява подробен контрол върху приоритетите на процесите, управлението на автоматично стартиращите се приложения, системните услуги и подробната диагностика на хардуера.

Техническото изпълнение на новия софтуер за macOS е реализирано изцяло на програмирания език Swift, без да съдържа директен програмен код от оригиналния диспечер на Microsoft. Въпреки че от Редмънд са предоставили на инженера официално разрешение да показва и споделя оригиналния изходен код на версията за Windows XP, архитектурните разлики налагат пълно преписване на инструмента за компютрите на Apple.

Към момента инструментът се намира в етап на бета тестове. Плановете на Плъмър предвиждат официално публикуване на финалната версия в магазина за приложения App Store. Инженерът загатна, че ако в даден момент реши да преустанови самостоятелната поддръжка на проекта, ще превърне изходния код в отворен (open-source), давайки възможност на общността от независими програмисти да продължи развитието му.