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Лепа Брена пренасрочи концерта си в България за догодина

Лепа Брена пренасрочи концерта си в България за догодина

18 Септември, 2026 14:31 332 1

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Първоначалната дата на гостуването на звездата беше 26 септември 2026 г.

Лепа Брена пренасрочи концерта си в България за догодина - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Концертът на Лепа Брена в България смени датата си от 26 септември 2026 г. на 17 април 2027 г. Причината е в непредвидени обстоятелства, пише фолк звездата в профила си, без да посочва допълнителни подробности.

Всички закупени билети ще важат за новата дата, като притежателите им не трябва да ги презаверяват. Хората, които няма да могат да присъстват или желаят да се откажат, могат да върнат билетите си до 2 октомври 2026 г.

Организаторите обявиха и изненада за публиката като зак на обезщетение. Петима от притежателите на закупени билети ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. В съобщението не се уточнява как ще бъдат избрани печелившите.

За новата дата е подготвено тричасово шоу, посветено на едни от най-популярните песни на балканската звезда. Организаторите го представят като своеобразно завръщане към паметния ѝ концерт на стадион „Васил Левски“ през 1990 г., когато певицата събира десетки хиляди зрители в София.


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