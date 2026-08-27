Apple представи най-мощните си Mac компютри досега

Технологичният гигант Apple отново вдигна летвата при професионалното изчислително оборудване, представяйки най-новото си поколение настолни компютри Mac Studio. Запазвайки познатия от 2022 година ултракомпактен алуминиев корпус, машините получават драстичен скок в производителността благодарение на архитектурите M5 Max и M5 Ultra. Стартовите цени на американския пазар са заковани на $2499 за модификациите с M5 Max и $5499 за версиите с чипсет M5 Ultra, като поръчките са отворени от 25 август, а първите доставки започват на 22 септември.

Централно място в новата гама заема процесорът M5 Ultra, определяна от инженерите от Купертино като истински крайъгълен камък в развитието на хардуера за изкуствен интелект. Агрегатът реализира концепция с обединяването на два кристала M5 Max чрез специална шина, осигуряваща феноменална пропускателна способност от над 4.4 TB/s. В максималната си конфигурация чипът разполага с 36-ядрен централен процесор (12 високопроизводителни суперядра и 24 ефективни ядра) и впечатляващ 80-ядрен графичен ускорител, при който всяка графична единица е оборудвана със собствен невронен модул. спрямо поколението M3 Ultra се отчита до 4.3 пъти по-висока пикова AI мощ, 1.8 пъти подобрение при графиката и 1.3 пъти по-висока многонишкова скорост.

Версията M5 Max не отстъпва по отношение на гъвкавостта, предлагайки 18-ядрен процесор, до 40 графични ядра и пропускателна способност на унифицираната памет от 614 GB/s при максимален обем от 128 GB. При флагмана M5 Ultra обаче границите са изместени значително по-напред – оперативната памет достига до рекордните 512 GB с общ трансфер от 1.2 TB/s. Тази топ версия ще бъде налична на пазара към края на октомври.

Файловата подсистема също търпи генерална преработена архитектура с преминаване към PCI Express 6.0 интерфейс, гарантиращ двойно по-бързо четене и запис спрямо предходните генерации. Вграденият контролер позволява едновременна работа с до осем външни монитора или до четири екранни панела Studio Display XDR с 5K резолюция при 120Hz опресняване. Свързаността е подсигурена от собствения чипсет N1, добавящ поддръжка за Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, както и от шест Thunderbolt 5 порта.

Ключова нова функционалност за корпоративния сегмент е възможността за обединяване на няколко бройки Mac Studio в общ изчислителен AI клъстер. Използвайки протокола RDMA (Remote Direct Memory Access) през интерфейса Thunderbolt 5, свързаните системи достъпват пряко оперативната си памет, изграждайки единен споделен масив. Конфигурация от четири свързани компютъра M5 Ultra осигурява до трикратно увеличение на производителността при обработка на големи езикови модели с отворен код в локална среда.

Новите системи ще се доставят с операционна система macOS 27 Golden Gate, която в момента преминава през фаза на публични бета тестове. Софтуерният пакет включва изцяло обновени функции от пакета Apple Intelligence и модернизиран гласов асистент Siri, а финалната му версия ще бъде налична като безплатен ъпдейт по-късно тази есен.