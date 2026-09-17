Стана ясно кога Samsung пуска новата си ОС за по-стари модели

Отделът за софтуерно инженерство на Samsung официално даде зелена светлина за внедряването на най-новата си операционна система, като даде старт на стабилното разгръщане на One UI 9, базиран на Android 17, за цялата си флагманска серия Galaxy S26. Първите безжични актуализации започнаха на родния пазар на технологичния гигант в Южна Корея под формата на компактен инсталационен пакет от 650 мегабайта, след строга четиримесечна бета фаза за публично тестване. Макар глобалните корпоративни канали да останаха необичайно сдържани по отношение на по-широките регионални графици, ранните разкрития за плана от регионалните дъщерни дружества потвърдиха наличието на прецизно изчислена, поетапна стратегия за внедряване на софтуера, предназначена да поддържа стабилността на мрежата на международните пазари.

Втората фаза на тази цифрова калибрация ще донесе пряка полза за хардуерните платформи от предишното поколение, като от 28 септември актуализираният потребителски интерфейс ще бъде разширен и за серията Galaxy S25, S25 Edge, както и за сгъваемите модели Z Fold7 и Z Flip7 от миналата година. Основан на усъвършенствана оперативна ергономичност, One UI 9 въвежда набор от подобрени инструменти за телеметрия и потребителски функции, включително автоматизираната система за проследяване „My FanCam“ за динамично заснемане на видео и персонализируеми генеративни AI карти, интегрирани в таблото „Now Brief“. За да улесни управлението на устройствата, Samsung е вградила и специален портал „Warranty and Care“ директно в основното меню с настройки, което позволява диагностика на хардуера в реално време, оценка на сервизните услуги и проследяване на покритието, без да се налага използването на диагностичен софтуер от трети страни.

За по-старите модели в цифровия парк на Samsung актуализираната пътна карта очертава ясни етапи за края на жизнения цикъл и постепенното преустановяване на поддръжката. Бюджетният флагман Galaxy S23 FE и основните му аналози от платформата S23 са планирани за софтуерен пач през октомври, което бележи четвъртото и последно голямо обновяване на операционната система, гарантирано съгласно първоначалния им четиригодишен договор за жизнен цикъл. Междувременно по-старите модели като серията Galaxy S22 официално достигнаха края на основния си цикъл на обновяване на платформата, преминавайки изцяло в статус на вторична поддръжка, поддържана строго чрез тримесечни актуализации за сигурност, за да се запази базовата оперативна цялост.