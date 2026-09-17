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iPhone 18 Pro Max се превръща в най-бързо зареждащия се смартфон на Apple

iPhone 18 Pro Max се превръща в най-бързо зареждащия се смартфон на Apple

17 Септември, 2026 14:56 505 1

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Устройството разполага и с най-голямата батерия

iPhone 18 Pro Max се превръща в най-бързо зареждащия се смартфон на Apple - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Новият iPhone 18 Pro Max постига рекордни за марката показатели, превръщайки се в най-бързо зареждащия се модел в цялата история на бранда.

Според последните тестове и официално потвърдените данни, устройството достига пикова мощност на зареждане от близо 52W.

Това позволява на огромната батерия да се зареди от 0 до 50% за рекордните 15 минути. Батерията достига 34% само за 10 минути, а пълният индикатор от 100% се изписва на екрана след точно 55 минути (въпреки че пълният цикъл до пълно прекъсване на подаването на ток приключва на 76-ата минута).

За сравнение, миналогодишният предшественик постигаше едва 38% за 15 минути при пикова мощност от 35W. Постижението е още по-впечатляващо, като се има предвид, че iPhone 18 Pro Max разполага с още по-голям капацитет на акумулатора (до 5567 mAh при eSIM версията), а новият 2-нанометров чипсет A20 Pro оказва допълнително съдействие за оптималното термично управление по време на процеса.


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  • 1 Срам ме е

    0 1 Отговор
    Най най най 52 вата за да не може да се ползват други зарядни ама чайна има с по 200 вата от години и то на Цана на телефона 300€. Кога ще ги стигнем китайците :)))))) хайахахайаабабабабабабабабаб

    15:21 17.09.2026