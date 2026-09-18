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Мотоциклетист загина при катастрофа в Русе

Мотоциклетист загина при катастрофа в Русе

18 Септември, 2026 14:42 734 9

  • мотоциклет-
  • катастрофа-
  • русе

Причините за инцидента се изясняват

Мотоциклетист загина при катастрофа в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мотоциклетист почина при катастрофа тази нощ в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.

Сигнал за инцидента е подаден малко след полунощ. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 40-годишен мъж се движел по булевард "България" в посока "Дунав мост", когато се блъснал в задната част на лек автомобил, управляван от 19-годишен шофьор.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието са пострадали тежко водачът на мотоциклета и негова спътничка, които са били откарани и настанени в болница.

При извършената проверка не е установена употреба на алкохол от водача на колата.

От болницата тази сутрин са информирали полицията, че мотоциклетистът е починал.

Причините за инцидента се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    7 1 Отговор
    След всички тия лоши новини най накрая нещо харно

    14:45 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    8 0 Отговор
    На 40 не е шега да караш пистов мотор и то със спътник. Хората улегват и си взимат я хибрид колица, я някоя електричка и си бичат вътре чалгата.

    Коментиран от #4

    14:48 18.09.2026

  • 3 лют пипер

    7 0 Отговор
    Войната в България не спира!

    14:55 18.09.2026

  • 4 123

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Електричка и чалга?? ,а аз си мислех че чалгата си върви с БМВ

    Коментиран от #9

    14:57 18.09.2026

  • 5 Доктор

    5 1 Отговор
    Чарковете стават ли

    15:04 18.09.2026

  • 6 Троян

    3 1 Отговор
    Абе тия са ненормални бе. Забил се надрусания със парцала на задната седалка във колата на момчето. Поне има един и д и о о т по малко по пътя.

    15:17 18.09.2026

  • 7 Разследването установи

    5 1 Отговор
    Автомобилът се движил на градско с 50 а моторът със 150 ....200 и е решил да побутне отзад пречещото му моторно превозно средство.

    15:18 18.09.2026

  • 8 Избор

    0 0 Отговор
    Поредният донор...

    15:49 18.09.2026

  • 9 Чалгата е подправка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "123":

    Простотията върви с БМВ и мотор, особено ако има и двете!

    15:50 18.09.2026

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