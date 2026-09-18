Мотоциклетист загина при катастрофа в Русе

Мотоциклетист почина при катастрофа тази нощ в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.
Сигнал за инцидента е подаден малко след полунощ. По първоначална информация мотоциклет, управляван от 40-годишен мъж се движел по булевард "България" в посока "Дунав мост", когато се блъснал в задната част на лек автомобил, управляван от 19-годишен шофьор.
Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието са пострадали тежко водачът на мотоциклета и негова спътничка, които са били откарани и настанени в болница.
При извършената проверка не е установена употреба на алкохол от водача на колата.
От болницата тази сутрин са информирали полицията, че мотоциклетистът е починал.
Причините за инцидента се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перник
14:45 18.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4
14:48 18.09.2026
3 лют пипер
14:55 18.09.2026
4 123
До коментар #2 от "честен ционист":Електричка и чалга?? ,а аз си мислех че чалгата си върви с БМВ
Коментиран от #9
14:57 18.09.2026
5 Доктор
15:04 18.09.2026
6 Троян
15:17 18.09.2026
7 Разследването установи
15:18 18.09.2026
8 Избор
15:49 18.09.2026
9 Чалгата е подправка
До коментар #4 от "123":Простотията върви с БМВ и мотор, особено ако има и двете!
15:50 18.09.2026