Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски обяви създаването на „Карпатската осморка“
  Тема: Украйна

Зеленски обяви създаването на „Карпатската осморка“

18 Септември, 2026 14:47 1 551 27

  • украйна-
  • зеленски-
  • карпатската осморка

Новият формат обединява Украйна и седем европейски държави за развитие на логистиката и трансграничното икономическо сътрудничество

Зеленски обяви създаването на „Карпатската осморка“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви старта на нова трансрегионална инициатива - „Карпатската осморка“ (C8). Това предаде „Укринформ“, цитирана от News.bg.

Той подчерта, че форматът обединява Украйна и нейните съседи в Европа.

Осем държави участват в инициативата

Инициативата включва Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия.

Зеленски смята, че новият формат ще спомогне за разширяване на логистиката и трансграничното икономическо сътрудничество, както и за оказване на съществена подкрепа на местните общности.

Представители на държавите участваха в учредителната среща

На учредителната среща присъстваха президентите на Румъния и Сърбия, премиерът на Полша, както и представители на Словакия, Чехия и Австрия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуфи

    49 6 Отговор
    Зелената урка ще праи семинар как се гепи от цял свят

    14:49 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Русия да си прави изводите

    12 3 Отговор
    Юо триете, бре!?

    14:51 18.09.2026

  • 4 ЛЕ о ПА р Д

    4 33 Отговор
    кой ме пита? кой ме чу? слава ВСУ!!

    Коментиран от #10, #23

    14:51 18.09.2026

  • 5 Слава Богу,

    45 6 Отговор
    че България не се набута в поредната клопка на наркомана от юдео-хазарски произход.

    14:52 18.09.2026

  • 6 Копейкин Костя

    6 29 Отговор
    Рашибозука , Румен Боташа що не е поканен?

    Коментиран от #21

    14:53 18.09.2026

  • 7 Овчар

    34 5 Отговор
    От какво се страхува Зеления..? В момента руснаците бомбят пощите ....единствения разпределител на наркотици който остана..! На кратко зимата идва и филма приключва..въпроса е дали само за украинския курник или за целия ЕС..!

    14:54 18.09.2026

  • 8 НИЩО

    37 4 Отговор
    няма да му помогне. Нито осморки, нито девятки. НИЩО.

    Коментиран от #9

    14:54 18.09.2026

  • 9 ЛЕ о ПА р Д

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "НИЩО":

    искаш ли една стотица изот заде? с 2 куфара ? в рашафилския ти а у спух?

    14:57 18.09.2026

  • 10 ГЕ й ПА р(а)Д

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Никой те не пита, никой те не чу, сякаш имаш дежа-вю

    Коментиран от #13

    14:57 18.09.2026

  • 11 Титак

    27 2 Отговор
    Чехия, Австрия и Сърбия са далече от Карпатите.....ама като така са решили...

    14:58 18.09.2026

  • 12 Цвете

    3 24 Отговор
    БРАВО НА ВАС И ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ БГ.Е ИЗОЛИРАНА.ДА ТАКА ЩЕ Е, ВЕЧЕ РАЗБРАХА ЗА ОМАГЬОСАНИЯТ КРЪГ ТУ У ЛЕВО ,ТУ У ДЕСНО ,ЩО Е ТО ДАЛАВЕРНАДЖИЙНИЦА С КОРУПЦИОНЕРИ ОБГРИЖЕНИ ОТ КРЕМЪЛ. ДЪРЖАТ ФРОНТА И СЕ " БОРЯТ " ЗА ИСТИНАТА.Я ЧЕХИЯ БИЛА ВЪТРЕ ,А НАШИЯ ДЕТО ШИКАЛКАВИ ЕДНО И СЪЩО, ГО НЕМА.🤔😉🤫

    Коментиран от #16

    14:59 18.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чочо

    15 4 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Няма ни защото не сме до Карпатите. Логично е . Ти си мрънкай.Не пречиш на никого

    Коментиран от #17

    15:09 18.09.2026

  • 17 Копейкин Костя

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Чочо":

    Значи Австрия и Сърбия са до Карпатите, викаш???? 😀
    Петолъчниците, шапки долу!!!
    Това е изказване!!!

    Коментиран от #25

    15:19 18.09.2026

  • 18 СЛАВА БОГУ

    16 2 Отговор
    Този път сме далеч от проклятието Зеленски.

    15:21 18.09.2026

  • 19 Де България бе Зелко

    4 2 Отговор
    Урсула каза :
    33 % от оръжията ги дава БГ
    и пара милиарди !
    А ни нема у списъко !!!

    15:26 18.09.2026

  • 20 млад еврас

    13 1 Отговор
    Това си е френската тройка с 8 човека, нищо ново.

    15:27 18.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нищо няма да подпишат

    8 2 Отговор
    Това са болни мисли на увредения наркомански мозък.
    В тези области на украинските Карпати не се водят военни действия. Тези 7 са по същество разгазирани лимонади итосвен да си навлекат беля, нищо друго не могат да постигнат!

    15:31 18.09.2026

  • 23 Герое слава

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":

    И така по 1200 - 1500 на ден
    После почетният караул стреля три пъти във въздуха !

    15:32 18.09.2026

  • 24 оня с коня

    8 2 Отговор
    Закинал го е за пари.Пак ще проси от Еуропата.Ама зима иде......дърве и кюмур трябват за землянките в Метрото.DW предаде,че кюнците стърчащи от Кийското метро са през 20м......Хахаха.

    15:33 18.09.2026

  • 25 Аре стига ма Златке

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Копейкин Костя":

    Видяхме те и тебе !

    15:35 18.09.2026

  • 26 Трол

    1 2 Отговор
    Целта е да изправят карпатските мечки срещу руските мечки.

    15:51 18.09.2026

  • 27 Шопа

    1 1 Отговор
    Зеления вече ползва и позиции от Камасутра...

    15:58 18.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания