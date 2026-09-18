Зеленски обяви създаването на „Карпатската осморка“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви старта на нова трансрегионална инициатива - „Карпатската осморка“ (C8). Това предаде „Укринформ“, цитирана от News.bg.

Той подчерта, че форматът обединява Украйна и нейните съседи в Европа.

Осем държави участват в инициативата

Инициативата включва Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия.

Зеленски смята, че новият формат ще спомогне за разширяване на логистиката и трансграничното икономическо сътрудничество, както и за оказване на съществена подкрепа на местните общности.

Представители на държавите участваха в учредителната среща

На учредителната среща присъстваха президентите на Румъния и Сърбия, премиерът на Полша, както и представители на Словакия, Чехия и Австрия.