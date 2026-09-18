Зеленски обяви създаването на „Карпатската осморка“

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви старта на нова трансрегионална инициатива - „Карпатската осморка“ (C8). Това предаде „Укринформ“, цитирана от News.bg.
Той подчерта, че форматът обединява Украйна и нейните съседи в Европа.
Осем държави участват в инициативата
Инициативата включва Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия.
Зеленски смята, че новият формат ще спомогне за разширяване на логистиката и трансграничното икономическо сътрудничество, както и за оказване на съществена подкрепа на местните общности.
Представители на държавите участваха в учредителната среща
На учредителната среща присъстваха президентите на Румъния и Сърбия, премиерът на Полша, както и представители на Словакия, Чехия и Австрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуфи
14:49 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Русия да си прави изводите
14:51 18.09.2026
4 ЛЕ о ПА р Д
Коментиран от #10, #23
14:51 18.09.2026
5 Слава Богу,
14:52 18.09.2026
6 Копейкин Костя
Коментиран от #21
14:53 18.09.2026
7 Овчар
14:54 18.09.2026
8 НИЩО
Коментиран от #9
14:54 18.09.2026
9 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #8 от "НИЩО":искаш ли една стотица изот заде? с 2 куфара ? в рашафилския ти а у спух?
14:57 18.09.2026
10 ГЕ й ПА р(а)Д
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":Никой те не пита, никой те не чу, сякаш имаш дежа-вю
Коментиран от #13
14:57 18.09.2026
11 Титак
14:58 18.09.2026
12 Цвете
Коментиран от #16
14:59 18.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чочо
До коментар #12 от "Цвете":Няма ни защото не сме до Карпатите. Логично е . Ти си мрънкай.Не пречиш на никого
Коментиран от #17
15:09 18.09.2026
17 Копейкин Костя
До коментар #16 от "Чочо":Значи Австрия и Сърбия са до Карпатите, викаш???? 😀
Петолъчниците, шапки долу!!!
Това е изказване!!!
Коментиран от #25
15:19 18.09.2026
18 СЛАВА БОГУ
15:21 18.09.2026
19 Де България бе Зелко
33 % от оръжията ги дава БГ
и пара милиарди !
А ни нема у списъко !!!
15:26 18.09.2026
20 млад еврас
15:27 18.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нищо няма да подпишат
В тези области на украинските Карпати не се водят военни действия. Тези 7 са по същество разгазирани лимонади итосвен да си навлекат беля, нищо друго не могат да постигнат!
15:31 18.09.2026
23 Герое слава
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д":И така по 1200 - 1500 на ден
После почетният караул стреля три пъти във въздуха !
15:32 18.09.2026
24 оня с коня
15:33 18.09.2026
25 Аре стига ма Златке
До коментар #17 от "Копейкин Костя":Видяхме те и тебе !
15:35 18.09.2026
26 Трол
15:51 18.09.2026
27 Шопа
15:58 18.09.2026