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Сигнал за бомба отложи делото срещу Лютви Местан

Сигнал за бомба отложи делото срещу Лютви Местан

18 Септември, 2026 14:36 1 035 23

  • лютви местан-
  • дело-
  • съд

Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед е отложено за 11.30 ч.

Сигнал за бомба отложи делото срещу Лютви Местан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали, съобщиха от институцията. Служителите са евакуирани, полиция проверява за поставено устройство, предава БНР.

В сградата се помещават няколко институции - Районният съд, Окръжният съд, Службата по вписвания.

Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед е отложено за 11.30 ч., уточниха в съобщение до медиите от съда.

Двамата са подсъдими по дело за катастрофа от 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Инцидентът стана през април преди седем години на главния път за Гърция край момчилградското село Загорско. Тогава се сблъскаха автомобилите на Местан и на семейството, шофиран от бащата Юсеин Ехмед, а освен загиналото бебе, леко пострадаха по-голямото му братче, както и майката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама жив ли е

    34 2 Отговор
    тоя мазен боклук ?

    Коментиран от #13

    14:40 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    31 1 Отговор
    Кирливите ризи ще излязат .... дори и с клизма..!

    14:42 18.09.2026

  • 4 Стария нагар..

    26 1 Отговор
    прави номера!

    14:42 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пуфи

    27 2 Отговор
    Откъде вади пари тоя фес да плаща, явно много е крал по доганово време

    14:47 18.09.2026

  • 7 ту-туу

    23 0 Отговор
    Колко години ужас да връщат заплатите си тия съдебни не-р-м-т-ици

    14:53 18.09.2026

  • 8 Цвете

    20 1 Отговор
    СЛЕД 6 ГОДИНИ И МЪКАТА НА РОДИТЕЛИТЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ СИ ДА ПЛАШИ С БОМБА, ПОТЪНАЛАТА ОТ КОРУПЦИИ И ДАЛАВЕРИ СТРАНА. УЧУДЕНИ ЛИ СМЕ ,ХИЧ ДОРИ.ЕДНО И СЪЩО СИВО ЕЖЕДНЕВИЕ ПОПЪЛНЕНО С " НЕДОСЕГАЕМИТЕ " МИЛИОНЕРИ.БРАВО БЕ ,ДАНО ВИ ПАДНЕ ЕДНА БОМБА ВЪРХУ ВАС.

    14:54 18.09.2026

  • 9 Закривай

    13 1 Отговор
    Голямо съденето , накрая и двете страни ще се споменат от старост. Чак се радвате ,че Сандов ще го съдят . Същата работа ще е ако не и по зле.

    15:01 18.09.2026

  • 10 Красимир Петров

    21 1 Отговор
    Кадрите на ДПС са царе на постановките

    Коментиран от #23

    15:01 18.09.2026

  • 11 Престаряли

    18 1 Отговор
    Долни номера !

    15:03 18.09.2026

  • 12 Тоя мръсник

    17 2 Отговор
    Сега това ли измисли?
    Ако искат изобщо да има процес, съставът трябваше да се изнесе « на пункт» и заседанието да продължи!
    Гадните номера на поредния гаден ДПС грабител и предател!

    15:06 18.09.2026

  • 13 Жив е след инсулта

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "ама жив ли е":

    Ама щял да мре, та Йотова щяла да го помилва преди да приключи наказателното производство.
    Такава била експертизата на мафиотите в бяло!

    15:10 18.09.2026

  • 14 Лютви Местан

    3 17 Отговор
    е най- свестният лидер на ДПС. Това е инцидент. Стига с тези съдилища. Всички са виновни, и само Бог може да съди.

    Коментиран от #15

    15:13 18.09.2026

  • 15 оня с коня

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лютви Местан":

    Местан е убиец!

    15:17 18.09.2026

  • 16 До кога

    13 0 Отговор
    Може би, докато загуби давност. Дори и да го осъдят няма да лежи този дърт философ, но има и друг съд. Бог забавя, но не забравя.

    15:23 18.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Трап

    3 0 Отговор
    Най любим га има сигнал за бомба. Стягам си куфарчето и към дома. Може да остана, но на мене живото ми е ценен, хаха.

    15:38 18.09.2026

  • 19 От тая бомба

    7 0 Отговор
    По- голяма няма!
    Не обикновенна, атомна бомба.
    Ебаааси и престъпника!
    Защо не прехвърлиха делото в друг съд?
    Да им го…..

    15:41 18.09.2026

  • 20 Даката

    5 0 Отговор
    Трябва да отложим делото... Какво можем да направим по въпроса? Да вземем да съобщим за бомба... хайде да се хванем на бас, че местан има пръст в тази работа.

    15:48 18.09.2026

  • 21 ти да видиш

    6 0 Отговор
    Ми има пари феса,угажда си!!!!🤑

    15:48 18.09.2026

  • 22 Голям

    0 0 Отговор
    Как беше... ако 5 години минат и няма присъда, тогава го пускат да си ходи по живо, по здраво. Следващият път някой ще е болен... я адвоката на местан, я той... и губи давност. трябва да го оправдаят и да си ходи дома.

    15:59 18.09.2026

  • 23 Левски 1914

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Красимир Петров":

    Това са вашите шефове на МЕНТЕТО.

    16:07 18.09.2026

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