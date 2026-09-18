Сигнал за бомба отложи делото срещу Лютви Местан

Сигнал за бомба затвори тази сутрин съда в Кърджали, съобщиха от институцията. Служителите са евакуирани, полиция проверява за поставено устройство, предава БНР.
В сградата се помещават няколко институции - Районният съд, Окръжният съд, Службата по вписвания.
Насроченото за днес заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан и Юсеин Мехмед е отложено за 11.30 ч., уточниха в съобщение до медиите от съда.
Двамата са подсъдими по дело за катастрофа от 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Инцидентът стана през април преди седем години на главния път за Гърция край момчилградското село Загорско. Тогава се сблъскаха автомобилите на Местан и на семейството, шофиран от бащата Юсеин Ехмед, а освен загиналото бебе, леко пострадаха по-голямото му братче, както и майката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ама жив ли е
Коментиран от #13
14:40 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
14:42 18.09.2026
4 Стария нагар..
14:42 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пуфи
14:47 18.09.2026
7 ту-туу
14:53 18.09.2026
8 Цвете
14:54 18.09.2026
9 Закривай
15:01 18.09.2026
10 Красимир Петров
Коментиран от #23
15:01 18.09.2026
11 Престаряли
15:03 18.09.2026
12 Тоя мръсник
Ако искат изобщо да има процес, съставът трябваше да се изнесе « на пункт» и заседанието да продължи!
Гадните номера на поредния гаден ДПС грабител и предател!
15:06 18.09.2026
13 Жив е след инсулта
До коментар #1 от "ама жив ли е":Ама щял да мре, та Йотова щяла да го помилва преди да приключи наказателното производство.
Такава била експертизата на мафиотите в бяло!
15:10 18.09.2026
14 Лютви Местан
Коментиран от #15
15:13 18.09.2026
15 оня с коня
До коментар #14 от "Лютви Местан":Местан е убиец!
15:17 18.09.2026
16 До кога
15:23 18.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Трап
15:38 18.09.2026
19 От тая бомба
Не обикновенна, атомна бомба.
Ебаааси и престъпника!
Защо не прехвърлиха делото в друг съд?
Да им го…..
15:41 18.09.2026
20 Даката
15:48 18.09.2026
21 ти да видиш
15:48 18.09.2026
22 Голям
15:59 18.09.2026
23 Левски 1914
До коментар #10 от "Красимир Петров":Това са вашите шефове на МЕНТЕТО.
16:07 18.09.2026