Porsche представи първата по рода си батерия със 100% рециклиран катод

Сътрудничеството на Porsche с германския специалист по рециклиране Cylib бележи решаващ поврат въвверигите за доставки, като доказва, че високопроизводителните електромобили не се нуждаят от първична руда, за да осигурят безкомпромисния химичен състав на клетките. Чрез разработването на тестова партида батерийни клетки, използващи активен материал за катода, съставен изцяло от рециклиран литий, никел, кобалт и манган, марката от Цуфенхаузен надмина значително предварителните лабораторни показатели. От май 2026 годинаизлезлите от употреба високоволтови батерийни пакети, събрани от центровете на Porsche в цяла Германия, се подават директно в нискоемисионния хидрометаллургичен процес на „Cylib“, базиран на вода, като се създава специален счетоводен регистър, който проследява възстановените елементи от изхабения хардуер до превръщането им в чист прекурсор, подходящ за производството на батерии.

Техническият пробив зависи от постигането на изключително високите нива на чистота, изисквани от съвременните високоволтови архитектури, като се гарантира, че вторичните суровини могат да издържат на термичното и електрическото натоварване, характерно за високопроизводителните задвижващи системи на Porsche. Тъй като в момента тече оперативна валидация на пилотни сглобяващи линии, Porsche планира да интегрира тези напълно рециклирани материали в серийното производство на батерийни клетки, започващо през 2028 година. Този многогодишен период на тестване дава на инженерите достатъчно време да подложат на стрес-тестове дълготрайността на клетките, скоростта на разряд и енергийната плътност в рамките на програмите за разработка на прототипи, като по този начин се гарантира, че принципите на кръговата икономика не са за сметка на пистовите характеристики или мощността.

Освен че доказва техническата осъществимост, стратегията на Porsche за затворен цикъл служи като премерена предпазна мярка срещу предстоящите европейски регулаторни изисквания. С влизането в сила през февруари 2027 година на регламента на ЕС за „цифровия паспорт на батериите“ – изискващ около 71 стандартизирани показателя, включително точен произход от веригата на доставки и съотношения на рециклираните материали за всеки пакет батерии за електромобили, пуснат на пазара – автомобилните производители вече не могат да разчитат на неясни обещания за устойчивост.