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Скрити симптоми на износване на автоматичната трансмисия и как да избегнете скъпоструващ основен ремонт

Скрити симптоми на износване на автоматичната трансмисия и как да избегнете скъпоструващ основен ремонт

31 Август, 2026 13:30 908 2

  • автоматична трансмисия-
  • повреди-
  • симптоми-
  • съвети

Своевременното улавяне на ранните предупредителни знаци в работата на автоматичната скоростна кутия спестява много пари и удължава живота на агрегата

Скрити симптоми на износване на автоматичната трансмисия и как да избегнете скъпоструващ основен ремонт - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Основният ремонт на автоматична трансмисия традиционно е сред най-сериозните и финансово натоварващи пера в поддръжката на един автомобил. В повечето случаи обаче фаталната повреда не настъпва внезапно, а бива предшествана от ясни индикации. Внимателното наблюдение над поведението на превозното средство позволява на водачите да реагират навреме, преди козметичният проблем да се е превърнал в необратим механичен колапс.

Един от най-типичните и коварни симптоми за напреднало износване е така нареченото приплъзване. При него оборотите на двигателя се покачват рязко при натискане на педала за газта, но автомобилът не ускорява с очакваната динамика или напълно губи тяга. Този ефект обикновено сигнализира за критично износване на фрикционните дискове или за сериозен дефект в хидротрансформатора. Не по-малко тревожна е и появата на тласъци, вибрации или осезаеми забавяния при смяна на предавките. При изправна трансмисия превключването протича плавно и незабележимо, докато грубото поведение най-често е резултат от влошени качества на трансмисионното масло или неизправност в хидравличния блок.

Абсолютен знак за необходимост от незабавна техническа намеса са и необичайните звуци, произлизащи от зоната под купето. Металното скърцане, постоянното бръмчене или усилващото се виене по време на движение почти винаги разкриват физическо увреждане на вътрешните компоненти, сред които най-често са лагерите. Към това се добавя и рискът от спонтанно изключване на предавките или пълна липса на реакция при преместване на селектора.

Външният оглед около автомобила също предоставя ключова информация за състоянието на агрегата. Появата на червеникави или тъмнокафяви петна на мястото на паркиране разкрива теч на трансмисионна течност, който бързо води до критично спадане на налягането в системата. Наред с това, наличието на натрапчива миризма на изгоряло откъм двигателния отсек е сигурен индикатор за системно прегряване и термично разрушаване на фрикционните материали, което изисква незабавна диагностика в специализиран сервиз.


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  • 1 Ония с фордо

    1 1 Отговор
    Накарам автоматик и не е мой проблем! Да му мислят тия които немогат да се справят с ръчка и за това са взели автомат.

    13:49 31.08.2026

  • 2 Ами аз

    0 0 Отговор
    постоянно имам шум в кратуната , а там автоматична не помня да са ми слагали

    13:52 31.08.2026