Пет неща, които трябва да направите, ако закъсате с кола на пътя

Внезапното загасване на двигателя по време на движение е сред най-стресиращите ситуации за всеки шофьор. В подобен момент първичният импулс да се търси под капака техническата причина за проблема трябва да бъде овладян. Въпреки че сервоусилвателите на волана и спирачната система губят част от ефективността си при изключен агрегат, превозното средство остава управляемо. Ключът към излизане от риска е запазването на хладнокръвие, плавното намаляване на скоростта и своевременното отбиване извън активните ленти за движение.

Сигнализация на автомобила и позициониране в безопасна зона

Активирането на аварийните светлини трябва да се случи в първите секунди след установяване на повредата, за да бъдат своевременно предупредени останалите участници в трафика. В случай че машината все още има инерция, тя трябва да бъде насочена към банкета, отбивка или най-близкото възможно паркомясто без резки маневри през няколко ленти. Спирането в лента за бързо движение създава предпоставки за сериозни инциденти, затова при невъзможност за запалване превозното средство следва да се премести ръчно само при гарантирана безопасност.

Правилно поставяне на предупредителните знаци

След преустановяване на движението на опасен или оживен път, излизането от кабината изисква задължително поставяне на светлоотразителна жилетка, особено при намалена видимост или през нощта. Светлоотразителният триъгълник се разполага на разстояние не по-малко от 15 метра в градски условия и поне 30 метра извън населените места. На магистрални участъци пътниците трябва незабавно да напуснат купето и да се оттеглят зад предпазните мантинели, вместо да чакат в близост до каросерията.

Бърз визуален оглед за очевидни дефекти

Едва след като превозното средство е напълно обезопасено, може да се пристъпи към повърхностна диагностика. Проверката започва от контролното табло за задействани предупредителни индикатори, ниво на горивото или критични стойности на охладителната течност. Ако от подкапаковото пространство излиза пара с характерна миризма на антифриз, стартирането е абсолютно забранено, а капачката на разширителния съд не бива да се отваря поради високото налягане и риска от изгаряния.

Ограничаване на повторните опити за запалване

Еднократно или повторно завъртане на стартера е допустимо единствено при липса на дим, мирис на гориво или признаци за прегряване. Всяко продължително мъчене на компонентите при силни вибрации, необичайни шумове или светеща лампа за грешка в мотора единствено ще изтощи акумулатора и може да задълбочи механичната повреда. Дори агрегатът да се задейства след пауза, нестабилната му работа или липсата на мощност показват сериозен проблем в запалителната или горивната система, правилното диагностициране на който изисква специализирана намеса.

Приоритет на пътната помощ пред крайпътните ремонти

Измамната идея за бързо отстраняване на сложен технически дефект на самия път често води до допълнителни рискове. Изключение правят елементарни операции като притягане на разхлабена клема на акумулатора. При всички останали казуси – и особено при спиране върху железопътни прелези, където приоритет е незабавната евакуация на пътниците и освобождаване на трасето – най-разумният ход остава незабавното търсене на специализирана пътна помощ или репатриращ автомобил.