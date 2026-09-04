Apple официално обяви есенното си събитие

Apple официално обяви датата за най-очакваното си представяне за десетилетието, като насрочи есенното си представяне на хардуер за сряда, 9 септември 2026 година, под мотото „Surprise and Shine“. Презентацията ще започне в 10:00 ч. PT (13:00 ч. ET / 18:00 ч. BST) чрез глобални предавания на живо по дигиталните канали на Apple и бележи решаваща промяна в стратегията за представяне на продуктите на компанията от Купертино. Вместо да представи пълна гама – от модели за ежедневно ползване до специализирани устройства– Apple запазва септемврийската програма изцяло за своята ултра-премиум линия с висока производителност, начело с дългоочаквания, екзотичен сгъваем флагман, както и с обновени устройства от серията Pro.

Централно място в изложбената зала заема първият в историята на Apple сгъваем смартфон с широк екран, носещ името iPhone Ultra. За купувачите, търсещи доказана на пистата производителност в традиционен дизайн, iPhone 18 Pro и Pro Max са планирани да дебютират заедно със сгъваемия флагман. Макар да запазват утвърдената геометрия на корпуса на излизащия от производство модел 17 Pro, новите модели разполагат с опростен „Dynamic Island“, намален с почти 50 процента, както и с нови цветови варианти, включително „Dark Cherry“, „Sky Blue“ и „Black“. Сред механичните акценти се откроява първият в индустрията основен обектив с променлива бленда, който оглавява тройна камера с 48 мегапиксела, подкрепена от собствения клетъчен модем C2 на Apple и по-бърза архитектура за зареждане с мощност 40 W. Вариантът Pro Max преминава прага от 5 000 mAh на батерията за по-дълъг живот и дебютира с опция за огромен капацитет на паметта от 2 TB, макар че купувачите трябва да се подготвят за увеличение на цената с 100 до 200 долара за цялата Pro серия.

В допълнение към гамата устройства Apple представя Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. И двете устройства за носене на китката използват обновения процесор S12, като стандартната Series 12 получава сензор Touch ID на страничния бутон за биометрично отключване, както и усъвършенствани модули за мониторинг на кръвното налягане. Моделът Ultra 4 е по-лек, със забележимо по-тънък титанов корпус, проектиран да подобри ергономичния комфорт през нощта, подкрепен от разширен набор от осем сензора за телеметрия, вградени в панела на долната част на корпуса. Линията на личните аудиоустройства от входния сегмент също получава промяна с дебюта на AirPods 5, които предлагат постепенни подобрения в настройките на звука в сравнение с излизащите от производство устройства от четвърто поколение.

Забележително отсъстващи от септемврийската линия ще бъдат стандартният iPhone 18 с базови спецификации, моделът от входния сегмент 18e и iPhone Air от второ поколение. В рамките на стратегическа маневра Apple разпределя пускането на продуктите си във времето, като отлага моделите за ежедневна употреба, които не са от серията Pro, и леките варианти за отделен пролетен период през 2027 година. Това оставя есенното събитие изцяло фокусирано върху хардуера от най-висок клас с висока печалба, тъй като Купертино се стреми да доминира в сегмента на суперлуксозните продукти в навечерието на последното тримесечие на годината.