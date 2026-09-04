Формула 2: Никола Цолов ще стартира шести в Монца

Вълнуващи емоции и напрежение до последната секунда белязаха квалификацията за Гран при на Италия във Формула 2. Българската надежда Никола Цолов ще застане на шеста стартова позиция в основното състезание на пистата Монца. Въпреки динамичните обрати и сериозната конкуренция, Цолов запазва комфортна преднина от 22 точки в генералното класиране, което поддържа интригата в шампионата жива.

Сесията започна обещаващо за младия българин, който с първия комплект гуми записа време от 1:31.797 минути и се нареди сред лидерите. В средата на квалификацията обаче Рафаел Камара, основният конкурент на Цолов за титлата, изригна с впечатляваща обиколка от 1:31.326 минути и оглави класирането. Втората част на квалификацията се оказа истинско изпитание за Цолов. Проблеми с трафика и късното излизане за бърза обиколка с новите гуми попречиха на българина да подобри времето си, като той финишира с 1:31.736 минути. Това го изпрати на шеста позиция за основното състезание и пета за съботния спринт.

Рафаел Камара не успя да подобри времето си във финалните минути, но въпреки това спечели петата си квалификация за сезона. Той ще стартира редом до съотборника си от Инвикта – Джошуа Дюрксен. Алекс Дън се нареди трети.

Денят се оказа особено труден за другия претендент за титлата – Габриеле Мини. Италианецът, който изостава с 20 точки от Цолов, не успя да намери ритъма си и завърши едва на 11-о място. Това означава, че и в двете състезания той ще трябва да стартира от задните редици, което допълнително усложнява битката му за шампионската корона.