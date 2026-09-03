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Скоро ще може да използвате един номер на два различни "айфона"

Скоро ще може да използвате един номер на два различни "айфона"

3 Септември, 2026 20:02 615 3

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Функцията ще бъде представена с iOS 27

Скоро ще може да използвате един номер на два различни "айфона" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple се готви да пусне важна функция за управление в предстоящата си актуализация iOS 27, като въвежда „iPhone Handoff“ — протокол за двойна eSIM на мрежово ниво, който позволява на потребителите да използват един и същ телефонен номер на два отделни iPhone-а. За първи път показан накратко на слайд по време на презентацията на Apple на WWDC, механизмът вече е преминал през сериозни тестове в симулирана среда за разработчици, демонстрирайки как технологичните ентусиасти могат безпроблемно да превключват между основен флагмански телефон и вторичен телефон, без да плащат за втора мобилна линия или да сменят физически SIM карти.

Конфигурирана чрез менюто за мобилна връзка в приложението „Настройки“, настройката за две устройства изисква определянето на един телефон като основен, а вторият – като допълнителен. Основната eSIM остава свързана с основното устройство, докато системата предоставя олекотена „допълнителна eSIM“ на второто устройство. Управлението на системата и настройките за мобилната връзка остават изцяло под контрола на основния телефон, но мрежовият трафик автоматично се прехвърля към устройството, което в момента е отключено, като това се отразява с бърз индикатор за състоянието в Dynamic Island. Дори GPS телеметрията и споделянето на местоположението се адаптират динамично, като определят точно кой телефон в момента е в активна употреба на пътя или на улицата.

Тъй като архитектурата работи директно на мрежово ниво, вместо да разчита на локални Wi-Fi релеи, тя изисква валидиране от страна на мобилния оператор, като T-Mobile в САЩ и Deutsche Telekom в Германия са първите пилотни партньори. Тази конфигурация с две шасита отваря практични възможности за собствениците на няколко устройства, като позволява на потребителите да оставят флагманския си модел с най-високи спецификации, пълен с чувствителни данни, на сигурно място у дома, докато вземат по-издръжлив или по-стар втори телефон за излети на плажа, тренировки или дни на пистата.


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  • 1 Имаш ли представа?

    1 3 Отговор
    От колко години андроидите дори от най нисък клас четът две сим карти едновременно? Карта памет анфонджйи?

    Коментиран от #2

    20:28 03.09.2026

  • 2 Дуплекс

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Имаш ли представа?":

    Два номера на един телефон не е като един номер на два телефона.

    20:44 03.09.2026

  • 3 дам

    0 0 Отговор
    Това е добре, защото в службата ни дават служебен айфон, а отделно си имам личен. Както с мабуковете - един личен, един служебен и втори служебен на клиента. Трите мака работят като едно във всяко отношение.

    Между другого всякакви уиндоусджии преминават на Мак в момента. Не знам какво се случва! Изглежда всичко се окрупнява и бъдещето на работните компютри ще е само Мак, както сървърите ще са само Линукс, телефоните ще са само Айфон и тн.

    21:23 03.09.2026