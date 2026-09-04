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"Билд": Германските власти разследват нов опит за саботаж на електропреносна мрежа в Западна Германия

"Билд": Германските власти разследват нов опит за саботаж на електропреносна мрежа в Западна Германия

4 Септември, 2026 16:48 427 14

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  • русия

Полицията в Кьолн, която отговаря за района, заяви пред Ройтерс, че знае за писмо, с което някой поема отговорност за случилото се, но отказа да даде повече подробности, докато разследването продължава

"Билд": Германските власти разследват нов опит за саботаж на електропреносна мрежа в Западна Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германските власти съобщиха, че е направен опит да бъде предизвикано късо съединение в трансформатор от електроразпределителната мрежа южно от Дюселдорф в Западна Германия, предаде Ройтерс, позовавайки се на вестник „Билд“, пише БТА.

Случаят засилва безпокойството относно сигурността, след като тази седмица бяха регистрирани още два предполагаеми опита за саботаж.

Полицията е получила писмо, в което се поема отговорност, както за инцидента в Дормаген, така и за вандалската проява в подстанция в близкия град Бергхайм. При повредата във вторник бяха спрени електроцентрали с обща мощност 4200 мегавата.

„Билд“ съобщава, че писмото е било от мъж, било е написано на ръка и в него мъжът е посочил и самоличността си. Не е ясно обаче дали именно той е прекият извършител.

Германия тази седмица се оказа в центъра на дискусиите на европейско ниво относно уязвимостта на критичната инфраструктура. Съюзниците на Германия застанаха зад нея, след като Берлин обвини Москва за атака с дрон с експлозиви, открит на летището Лайпциг/Хале през август и каза, че тя е част от хибридна война, целяща да сплаши и раздели държавите, подкрепящи Украйна след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Русия отхвърли обвиненията като безпочвени.

Полицията в Кьолн, която отговаря за района, заяви пред Ройтерс, че знае за писмо, с което някой поема отговорност за случилото се, но отказа да даде повече подробности, докато разследването продължава.

При другия предполагаем саботаж тази седмица устройства, съдържащи проводим материал, повредиха електропроводи в един от най-важните възли на мрежата за високо напрежение в източната провинция Бранденбург.

Междувременно в неделя в източната германска провинция Саксония-Анхалт ще се проведат избори, които привличат голямо внимание. Крайнодясната и близка до Русия партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) има убедителна преднина в социологическите проучвания там.

Германското вътрешно министерство заяви, че „не е случайно“, че подобни „хибридни атаки“ се извършват в навечерието на изборите.

Говорител на канцлера Фридрих Мерц заяви, че броят на предотвратените или неуспешните атаки е „знак, че мерките ни за сигурност са работели и работят наистина и сега“.

Междувременно днес полицията съобщи за друг случай, в който е била отцепен района на трансформаторна станция в северния град Гандеркезее заради „подозрителни обстоятелства“, съобщиха „Билд“ и други местни медии. Ройтерс не е успял да се свърже с полицията за коментар по случаите.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 1 Отговор
    След изследване на почерка немците са стигнали до заключението,че писмото е било написано собственоръчно от Владимир Путин,който има 6 по немски език в гимназията.

    Коментиран от #4, #12

    16:51 04.09.2026

  • 2 Всичко

    7 1 Отговор
    Ще бъде източна Германия!

    16:51 04.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Няма ли да разследват ,и защо е толкова топло ,фирми фалират ,или санкциите са малко ,

    16:51 04.09.2026

  • 4 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Разбира се ,че е така..... Учудвам се какво има да разследват....

    16:52 04.09.2026

  • 5 Зеленчо

    5 1 Отговор
    Признай си, Бе! Признай си, Бе!

    16:54 04.09.2026

  • 6 .....;;!;;""

    9 1 Отговор
    Спасяването на редник Мерц13%. Само ако знаете какви мемета има в Германия за тоя от обикновенните германци ще умрете от кеф. Хората го питат ,а защо не повдигаш въпроса за С. потоци, а за складовете ревеш. Там бият през ръцете, а за складовете е безопасно, нали.

    16:55 04.09.2026

  • 7 Спецназ

    10 1 Отговор
    Изгорял им трансформатор в някаква Подстанция и

    веднага- РУСИЯ... Това вече не е смешно, Баце!

    ТИЯ сериозно са се заели да дърпат мечката за опашката!

    16:55 04.09.2026

  • 8 Родина

    10 1 Отговор
    Идват избори . Трябва да уплашат хората .
    За да гласуват правилно .

    16:55 04.09.2026

  • 9 те си запалиха райгстага че....

    8 1 Отговор
    Да изборите ще ви работят немските схеми яко.

    16:55 04.09.2026

  • 10 "германец" след 45

    6 0 Отговор
    Помощ ебвнаха жената мисля че беше руснак с маска на некгър,къде мога да подам сигнал.

    16:59 04.09.2026

  • 11 Параной Патологин

    6 0 Отговор
    Важно е да спре производството на хладилници. Във всеки хладилник се крие руснак. На перални също ,защото чиповете им автоматично падат в Украйна върху детски градини под земята. И всички кревати и спални да се махнат крачетата за да не влиза там под тях Путин.

    17:02 04.09.2026

  • 12 Чукче - Наблюдател

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Който се ограмотява от "Билд" е по-неграмотен даже от този който не може да чете и да пише.

    17:04 04.09.2026

  • 13 Картаген

    3 0 Отговор
    ,,Берлин обвини Москва"
    ---
    Берлин не е обвинил Москва,а изрази съмнение и направи предположение.
    А ние застанахме твърдо зад едно предположение.
    Гответе се за бусификация.

    17:05 04.09.2026

  • 14 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор
    Хахахаха избори идват, ама с саботажи няма как да им се получат нещата на Мерц и леваците хахахаха.

    17:06 04.09.2026

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