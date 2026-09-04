"Билд": Германските власти разследват нов опит за саботаж на електропреносна мрежа в Западна Германия

Германските власти съобщиха, че е направен опит да бъде предизвикано късо съединение в трансформатор от електроразпределителната мрежа южно от Дюселдорф в Западна Германия, предаде Ройтерс, позовавайки се на вестник „Билд“, пише БТА.
Случаят засилва безпокойството относно сигурността, след като тази седмица бяха регистрирани още два предполагаеми опита за саботаж.
Полицията е получила писмо, в което се поема отговорност, както за инцидента в Дормаген, така и за вандалската проява в подстанция в близкия град Бергхайм. При повредата във вторник бяха спрени електроцентрали с обща мощност 4200 мегавата.
„Билд“ съобщава, че писмото е било от мъж, било е написано на ръка и в него мъжът е посочил и самоличността си. Не е ясно обаче дали именно той е прекият извършител.
Германия тази седмица се оказа в центъра на дискусиите на европейско ниво относно уязвимостта на критичната инфраструктура. Съюзниците на Германия застанаха зад нея, след като Берлин обвини Москва за атака с дрон с експлозиви, открит на летището Лайпциг/Хале през август и каза, че тя е част от хибридна война, целяща да сплаши и раздели държавите, подкрепящи Украйна след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Русия отхвърли обвиненията като безпочвени.
Полицията в Кьолн, която отговаря за района, заяви пред Ройтерс, че знае за писмо, с което някой поема отговорност за случилото се, но отказа да даде повече подробности, докато разследването продължава.
При другия предполагаем саботаж тази седмица устройства, съдържащи проводим материал, повредиха електропроводи в един от най-важните възли на мрежата за високо напрежение в източната провинция Бранденбург.
Междувременно в неделя в източната германска провинция Саксония-Анхалт ще се проведат избори, които привличат голямо внимание. Крайнодясната и близка до Русия партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) има убедителна преднина в социологическите проучвания там.
Германското вътрешно министерство заяви, че „не е случайно“, че подобни „хибридни атаки“ се извършват в навечерието на изборите.
Говорител на канцлера Фридрих Мерц заяви, че броят на предотвратените или неуспешните атаки е „знак, че мерките ни за сигурност са работели и работят наистина и сега“.
Междувременно днес полицията съобщи за друг случай, в който е била отцепен района на трансформаторна станция в северния град Гандеркезее заради „подозрителни обстоятелства“, съобщиха „Билд“ и други местни медии. Ройтерс не е успял да се свърже с полицията за коментар по случаите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4, #12
16:51 04.09.2026
2 Всичко
16:51 04.09.2026
3 Kaлпазанин
16:51 04.09.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Разбира се ,че е така..... Учудвам се какво има да разследват....
16:52 04.09.2026
5 Зеленчо
16:54 04.09.2026
6 .....;;!;;""
16:55 04.09.2026
7 Спецназ
веднага- РУСИЯ... Това вече не е смешно, Баце!
ТИЯ сериозно са се заели да дърпат мечката за опашката!
16:55 04.09.2026
8 Родина
За да гласуват правилно .
16:55 04.09.2026
9 те си запалиха райгстага че....
16:55 04.09.2026
10 "германец" след 45
16:59 04.09.2026
11 Параной Патологин
17:02 04.09.2026
12 Чукче - Наблюдател
До коментар #1 от "Сатана Z":Който се ограмотява от "Билд" е по-неграмотен даже от този който не може да чете и да пише.
17:04 04.09.2026
13 Картаген
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Берлин не е обвинил Москва,а изрази съмнение и направи предположение.
А ние застанахме твърдо зад едно предположение.
Гответе се за бусификация.
17:05 04.09.2026
14 Удри евраста с лопатЕто
17:06 04.09.2026