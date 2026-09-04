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Станаха ясни цените на новите "айфони"

Станаха ясни цените на новите "айфони"

4 Септември, 2026 11:35 739 1

  • apple-
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Устройствата ще дебютират след по-малко от седмица

Станаха ясни цените на новите "айфони" - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

С по-малко от седмица до есенното представяне на Apple, любопитните зрители и анализаторите от бранша за първи път получават ясна представа за цените на предстоящата продуктова гама на Купертино, начело с екзотичния сгъваем iPhone Ultra. Ранните регионални данни от списъците на мобилните оператори, включително преждевременните публикации на Vodafone Египет и Vodafone Австралия, сочат, че този флагман може да се окаже по-близо до диапазона от 1 999 до 2 099 долара, отколкото до предишните, предизвикващи сълзи в очите цифри от 2 500 долара.

На чуждестранните пазари Ultra се продава с огромна ценова премия от 75 до 85 процента спрямо излизащия от производство iPhone 17 Pro, което позиционира първата сгъваема платформа на марката като ултраексклузивен „хало“ модел, а не като масово устройство за ежедневно ползване.При прогнозирана стартова цена от 2 099 долара – според данни на изследователската фирма TrendForce – iPhone Ultra ще навлезе в силно оспорвания сегмент на суперлуксозните устройства, където утвърдените конкуренти вече се движат с пълна скорост.

Въпреки това Apple разчита на собствената си iOS инфраструктура и силната лоялност към марката, за да привлече посетители в магазините, въпреки по-високата цена. За купувачите, които търсят върхова производителност без надценката, стандартният iPhone 18 Pro се очертава като разумният избор, като заема основното място в гамата с очаквана начална цена от 1 199 долара, която предлага пълноценна флагманска мощност на далеч по-достъпна цена.


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  • 1 Алйооооо Радев

    0 1 Отговор
    Туй телефончи дет било много ефтиничку некъде 1 999 до 2 099 долара, отколкото предишните, предизвикващи сълзи в очите цифри от 2 500 долара КОЛКО СРЕДНИ ПЕНСИИ са бре? Тая цена "справедлива" ли е кво ще кажат там от комисията твоите рундювци и глоба ще им турнат ли за спекула ?

    11:59 04.09.2026