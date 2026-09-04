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Венсан Компани разкри детайли за Мусиала и трансферните планове

Венсан Компани разкри детайли за Мусиала и трансферните планове

4 Септември, 2026 16:41 341 0

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Белгийският наставник на баварците внесе яснота за състоянието на Джамал Мусиала и коментира слуховете за нови попълнения

Венсан Компани разкри детайли за Мусиала и трансферните планове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С наближаването на мача между Байерн Мюнхен и завърналия се в Бундеслигата Шалке 04, треньорът на баварците Венсан Компани сподели своите впечатления и очаквания пред медиите. Белгиецът, който неведнъж е стъпвал на стадиона във Вестфалия като играч на Манчестър Сити и Хамбургер, подчерта, че атмосферата в Гелзенкирхен винаги е заредена с емоции и напрежение. „Не бива да се заблуждаваме от ролята на фаворити. Всеки мач започва от нулата, а домакините ще бъдат изключително мотивирани, особено след завръщането си в елита. Нашата задача е да покажем същата амбиция и концентрация, както досега“, заяви Компани.

Една от най-обсъжданите теми бе състоянието на младата звезда Джамал Мусиала. Компани внесе яснота, че талантливият полузащитник е провел пълноценна тренировъчна седмица и се намира в отлична кондиция. „Джамал се справя прекрасно, комуникираме открито за всичко, което касае неговото здраве и подготовка. Ще преценим след последната тренировка дали ще бъде титуляр, като решението ще бъде в интерес както на него, така и на отбора“, поясни наставникът.

За съжаление, Серж Гнабри ще пропусне предстоящия кръг, но надеждите са, че ще се завърне в игра още следващата седмица. „Най-важното е Серж да се чувства напълно възстановен“, допълни Компани.

На пресконференцията присъства и спортният директор Кристоф Фройнд, който разсея съмненията около бъдещето на Саша Бое. „Шансовете той да остане в Байерн нарастват. Винаги е бил професионалист и ако трансферните прозорци се затворят, той ще продължи да бъде част от нашия състав“, категоричен бе Фройнд.

В последните дни в германските медии се появиха спекулации, че Венсан Компани настоява за още едно голямо попълнение след привличането на Исмаел Сайбари и Натаниел Браун. Треньорът обаче бе категоричен: „Тези твърдения са напълно изненадващи за мен. Никога не съм мислил за подобен трансфер. Вътрешните ни разговори остават вътрешни, а разпространяването на подобни слухове е необосновано".


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