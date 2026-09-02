Сериозна пролука в сигурността на хуманоидните роботи може да доведе до „въстание на машините“

Секторът на роботиката бе разтърсен от разкрития относно сигурността на един от най-популярните хуманоидни модели на пазара. Независимият специалист по киберсигурност, известен с псевдонима „Boschko“, идентифицира две сериозни системни пролуки в хуманоида Unitree G1. Откритията, обединени в изследователския проект UniBLEed, показват как външни лица могат да поемат пълен контрол над машината чрез Bluetooth Low Energy (BLE) връзка, заобикаляйки изцяло процесите по оторизация.

Първият критичен проблем, регистриран под кодовото наименование CVE-2026-76640, се базира на спецификата в Bluetooth протокола на устройството, който приема външни команди от близки предаватели без необходимост от предварително сдвояване. Макар за пълния достъп да се изисква специфичен AES-128 криптографски ключ, експертът установява, че той може да бъде лесно генериран през облачния API на производителя от всеки регистриран потребител, разполагащ единствено със серийния номер на робота. Чрез препълване на буфера в Bluetooth услугата, работеща с най-високи системни права (root), атакуващият получава възможност да изпълнява произволен код върху основния компютър Locomotion PC.

Втората уязвимост, известна като CVE-2026-76639, се съдържа в модула за изкуствен интелект chat_go. При качване на файлове в базата данни се разкрива грешка тип „path traversal“, която позволява манипулиране на системната директория на инструмента bashrunner. По този начин нападателят може да дефинира кои приложения да се стартират и отново да придобие администраторски root привилегии.

Основният риск от тези пролуки се крие във факта, че компрометираният Locomotion PC управлява пряко операционната система Linux, отговорна за физическите действия на робота — електромоторите, сензорите, камерите и аудиосистемата. Получаването на пълен достъп създава възможност не само за изтичане на лични данни и неоторизирано наблюдение, но и за потенциално опасни движения от страна на хуманоида в реална среда. В допълнение, архитектурата на атаката позволява тя да се разпространява автономно от един робот към друг в обхвата на Bluetooth мрежата без човешка намеса.

От компанията Unitree реагираха бързо на подадения сигнал, като изплатиха на изследователя възнаграждение от 5000 долара в рамките на програмата за откриване на грешки и вече пуснаха първоначални софтуерни актуализации. На всички притежатели на модела Unitree G1 се препоръчва незабавно обновяване на фърмуера, временно ограничаване на Bluetooth функционалностите и затягане на сигурността в потребителските профили.