Абровски: Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира

Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае и да бъде информиран потребителят какво точно консумира. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на откриването на Седмия национален събор „Млечният път на България през вековете“ в Луковит.
Той допълни, че имитиращите продукти не могат да бъдат забранени, но потребителите трябва да бъдат ясно запознати с тяхното съдържание. Министър Абровски подчерта, че от 2010 година до момента не са предприемани необходимите промени в тази посока.
„Преди две седмици с моя заповед стартира работна група за промяна на Наредбата за млечните продукти, чрез която всички вратички и възможности за заобикаляне на правилата и условията, при които се произвеждат млечни и имитиращи продукти, да бъдат затворени“, заяви той.
Министърът очаква практиката да бъде прекратена най-късно до края на годината, така че българските потребители да могат да бъдат сигурни в качеството и произхода на млечните продукти.
„Искам всички ние да ядем българско бяло саламурено сирене, произведено в България, български кашкавал, който е претърпял необходимия процес на зреене в България, както и традиционното и световноизвестно българско кисело мляко“, допълни министърът. Той отбеляза, че това, което консумираме, има не само икономическо, но и здравословно отражение. „Храната определя и начина, по който живеем“, каза в заключение министър Абровски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И В чинията !
16:56 04.09.2026
2 Сатана Z
16:57 04.09.2026
3 по челото със закон
16:57 04.09.2026
4 За нормалните хора
Ама защо не са , да се неначудиш 🤕💩
16:58 04.09.2026
5 Спецназ
НО заедно с това гарантирайте с контрол и със ЛИЧНИ оставки ако трябва,
че това което е сирене е .
16:58 04.09.2026
6 БЪЛГАРАН С ОВРЕДЕНИЯ МОЗЪК СОФИЕВ
Имитация на баничйа това турска джапанки.ДА МУ Е СЛАДКО,ВКУСНО НА ГЪЛТС БГ МИНИСТЪР И РАЯЪА.ОПСАИТ ПЛЕМЕТО
16:59 04.09.2026
7 Спецназ
ЛАБОРАТОРИИ ще си направят САМИ, вервайте ми! ::))
17:01 04.09.2026
8 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
17:01 04.09.2026
9 гост
Коментиран от #13
17:01 04.09.2026
10 14/88
17:03 04.09.2026
11 е стига де
17:03 04.09.2026
12 Я сакам да знам !
Ми правят Таратора !
17:05 04.09.2026
13 Евгени от Алфапласт
До коментар #9 от "гост":Събира сили. Утре и вдругиден му е запазена марка да изсипва легена с фекалиите. От години е така.
17:05 04.09.2026
14 7676
17:06 04.09.2026