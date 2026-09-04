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Абровски: Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира

Абровски: Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира

4 Септември, 2026 16:54 319 14

  • пламен абровски-
  • храни-
  • имитиращи продукти

Той подчерта, че от 2010 година до момента не са предприемани необходимите промени в тази посока

Абровски: Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае и да бъде информиран потребителят какво точно консумира. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на откриването на Седмия национален събор „Млечният път на България през вековете“ в Луковит.

Той допълни, че имитиращите продукти не могат да бъдат забранени, но потребителите трябва да бъдат ясно запознати с тяхното съдържание. Министър Абровски подчерта, че от 2010 година до момента не са предприемани необходимите промени в тази посока.

„Преди две седмици с моя заповед стартира работна група за промяна на Наредбата за млечните продукти, чрез която всички вратички и възможности за заобикаляне на правилата и условията, при които се произвеждат млечни и имитиращи продукти, да бъдат затворени“, заяви той.

Министърът очаква практиката да бъде прекратена най-късно до края на годината, така че българските потребители да могат да бъдат сигурни в качеството и произхода на млечните продукти.

„Искам всички ние да ядем българско бяло саламурено сирене, произведено в България, български кашкавал, който е претърпял необходимия процес на зреене в България, както и традиционното и световноизвестно българско кисело мляко“, допълни министърът. Той отбеляза, че това, което консумираме, има не само икономическо, но и здравословно отражение. „Храната определя и начина, по който живеем“, каза в заключение министър Абровски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И В чинията !

    1 0 Отговор
    В Ресторанта Ли ?

    16:56 04.09.2026

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Я з съдържанието на отровни консерванти в останалите ментета с "истински" етикет сами ли да се сещаме или ще бъдат изписани с повече подробности освен с едно "Е"?

    16:57 04.09.2026

  • 3 по челото със закон

    1 0 Отговор
    Предлагам имитиращите политици родолюбие да ги жигосаме и да ги разпознаваме.

    16:57 04.09.2026

  • 4 За нормалните хора

    2 0 Отговор
    Би трябвало да са забранени?!!
    Ама защо не са , да се неначудиш 🤕💩

    16:58 04.09.2026

  • 5 Спецназ

    2 0 Отговор
    ЩЕ обозначите ментетата на сирене като .

    НО заедно с това гарантирайте с контрол и със ЛИЧНИ оставки ако трябва,

    че това което е сирене е .

    16:58 04.09.2026

  • 6 БЪЛГАРАН С ОВРЕДЕНИЯ МОЗЪК СОФИЕВ

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ ИМИТАЦИЙ.ДА БЪДАТ ЗАБРСНЕНИ ЧЕ СА НЕКАЧЕСТВЕНО.ОПАСНИ ЗАБЛУЖДАВАЩИ ЗА ПОВЕЧЕТО ХОРА.
    Имитация на баничйа това турска джапанки.ДА МУ Е СЛАДКО,ВКУСНО НА ГЪЛТС БГ МИНИСТЪР И РАЯЪА.ОПСАИТ ПЛЕМЕТО

    16:59 04.09.2026

  • 7 Спецназ

    2 0 Отговор
    Предлагам ако във Верига или магазин има менте сирене- да се затваря за 2 седмици!

    ЛАБОРАТОРИИ ще си направят САМИ, вервайте ми! ::))

    17:01 04.09.2026

  • 8 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    1 0 Отговор
    🤡 Всичко имитират, но л@йното не могат. 😱

    17:01 04.09.2026

  • 9 гост

    1 0 Отговор
    Къде се покри банкянският идиот?

    Коментиран от #13

    17:01 04.09.2026

  • 10 14/88

    1 0 Отговор
    като има имитация на сирене, трябва и имитация на месо щото и таквиз има

    17:03 04.09.2026

  • 11 е стига де

    0 0 Отговор
    ала бала ще си слагат фалшиви етикети, не да се обозначават специално, а изобщо не трябва да се произвеждат

    17:03 04.09.2026

  • 12 Я сакам да знам !

    1 0 Отговор
    С какво млеко !

    Ми правят Таратора !

    17:05 04.09.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Събира сили. Утре и вдругиден му е запазена марка да изсипва легена с фекалиите. От години е така.

    17:05 04.09.2026

  • 14 7676

    1 0 Отговор
    Начинът на решаване на проблем с качеството на храните е с държавен стандарт, на времето БДС, контрол, стимули и наказания. Напълно под държавно управление. Никакви частни лабаратории и случани "назависими" фирми на наши и ваши безличности.

    17:06 04.09.2026

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