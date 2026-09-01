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Отмененият стилус за първия сгъваем iPhone и инженерен компромис зад него

Отмененият стилус за първия сгъваем iPhone и инженерен компромис зад него

1 Септември, 2026 17:30 468 1

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Агресивните тестове с модифициран Apple Pencil приключиха заради ергономични пречки и риска от трайни повреди по мекия екран

Отмененият стилус за първия сгъваем iPhone и инженерен компромис зад него - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На прага на дългочаканото септемврийско събитие на Apple, в медийното пространство изплуваха подробности около една от най-интересните задкулисни разработки на технологичния гигант от Купертино. Според информация на известния журналист Марк Гърман от Bloomberg, инженерите на компанията са създали работещ прототип и са провеждали сериозни вътрешни изпитания на специален стилус, предназначен за първия сгъваем смартфон на марката – очаквания iPhone Ultra. В крайна сметка обаче проектът за новия аксесоар е бил замразен и шансът той да види бял свят на предстоящата премиера е минимален.

Конструкцията на тествания Apple Pencil е била значително скъсена спрямо познатите модификации за iPad, за да съответства на по-компактните габарити на сгъваемата каросерия. Идеята за съхранение и зареждане залагала на добре познатата магнитна връзка към страничната рамка на смартфона. Тъкмо това решение обаче се оказало първата голяма спънка по време на тестовете в реална среда. Фиксираният върху борда стилус пречел на естествения захват и създавал сериозно неудобство при всяко отваряне на гъвкавия дисплей, принуждавайки потребителя да го сваля дори когато няма намерение да го използва.

Вторият и далеч по-критичен проблем се крие във физическите ограничения на самия гъвкав екран. Сгъваемите вътрешни панели използват много по-мек и деликатен защитен слой спрямо традиционното втвърдено стъкло при стандартните смартфони. Продължителните изпитания показали, че твърдият връх на стилуса оставя видими, следи и отпечатъци върху повърхността – рисков фактор, който Apple не може да си позволи при флагмански модел от най-висок клас.

Отказът от аксесоара неофициално препокрива и прочутата философия на Стив Джобс, изразена още при дебюта на оригиналния iPhone през 2007 година, когато той отхвърли необходимостта от подобни писалки за управлението на смартфон. Макар че стилусите спечелиха огромна популярност при таблетите iPad, натрупването на технически пречки и ергономични компромиси при iPhone Ultra води до логичното решение Apple да не бърза с подобна стъпка.


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  • 1 Частна република България

    0 0 Отговор
    Няма го вече създателят на ифон. Не зная какво толкова им харесват. Имал съм два модела. Вече не искам. Другите брандове имат вече по трето поколение сгъваеми телефони. Тези още един модел не могат да пуснат. Минах на хуавей. Чудесен телефон. За батерията нямам думи. Държи много време. Почти два дни интензивно ползване. И чудесни камера.

    17:55 01.09.2026