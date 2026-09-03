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След Google Photos и Google Images, сега от Маунтин Вю представиха Google Pics

След Google Photos и Google Images, сега от Маунтин Вю представиха Google Pics

3 Септември, 2026 14:59 488 1

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Объркването сред потребителите вече е сериозно

След Google Photos и Google Images, сега от Маунтин Вю представиха Google Pics - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google разширява своя „цифров гараж“ с пускането на Google Pics, специализирана творческа работилница, предназначена да улесни създаването на изображения и прецизната визуална редакция. За разлика от традиционните хранилища за медийни файлове като Google Photos или Google Images, Pics работи на базата на генеративния интелект „Nano Banana“ на Google, като предоставя прецизни визуални корекции – като сегментиране на обекти, локализирано претекстуриране и редакции на типографията директно върху снимката, вместо да изисква от създателите да изграждат нови ресурси от нулата. Предлагана както като самостоятелен инструмент, така и като функция, която може да се интегрира директно в приложенията на Google Workspace като Docs, Slides и Drive, този инструмент има за цел да поддържа непрекъснатото създаване на съдържание, без да принуждава потребителите да се отклоняват от основния работен процес и да използват външен софтуер за редактиране на изображения.

Достъпът понастоящем е ограничен до абонатите на най-високите нива – Google AI Pro и Google AI Ultra, както и до по-голямата част от корпоративните клиенти на Google Workspace. Стратегията за внедряване следва подход на поетапно внедряване: интеграцията с Docs и Slides започва незабавно, докато функционалността за Drive и по-широката достъпност за акаунтите ще се появят постепенно през следващите седмици.

Чрез вграждането на инструменти за прецизно редактиране директно в корпоративните пакети за продуктивност Google залага на това, че бързите и целенасочени визуални корекции ще се превърнат в незаменим инструмент за корпоративни презентации и работни потоци с документи. Въпреки това, предвид постепенния и поетапен характер на внедряването на софтуера на Google, потенциалните потребители ще трябва да проявят търпение, докато основната архитектура Nano Banana постепенно се разпространява в цялата гама от продукти на Workspace.


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  • 1 дарк фючър

    0 0 Отговор
    Нищо истинско няма да остане, ще бъдем заобградени от виртуален фейк от който, ще ви се 🤮

    15:14 03.09.2026